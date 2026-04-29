Efter allsvenska succén – tar steget till SHL

Tim Barkemo var en av Karlskogas bästa spelare i lagets väg till en final i Hockeyallsvenskan. Nu är backen klar för SHL-spel med Timrå från och med nästa säsong.

Tim Barkemo deppar under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Södertälje och Karlskoga den 6 mars 2026 i Södertälje.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Timrå värvar Tim Barkemo från Karlskoga inför den kommande säsongen. Backen, som är fostrad i Skellefteå AIK, lämnade moderklubben för Karlskoga inför säsongen 24/25. Under sitt andra år i klubben växte han fram till en riktig nyckelspelare. Under vintern var han en högst bidragande faktor till att laget tog sig hela vägen till en final mot Björklöven.

I slutspelet levererade 21-åringen elva poäng på 15 matcher. Det samtidigt som han var den som spelade mest i laget genomgående under slutspelet.

Nu belönas han också med en chans i SHL och Timrå.

— Tim är en skicklig tvåvägsback som vi i sportrådet har följt under en längre tid och det är oerhört kul att han valde att komma till Medelpad så vi kan följa honom på nära håll, säger Kent ”Nubben” Norberg.

Tim Barkemo gjorde 13 matcher i SHL för Skellefteå under sin tid i klubben. I slutspelet var han också den näst bästa poängplockaren bland backar, endast slagen av lagkamraten Eero Teräväinen.

