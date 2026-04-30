Tidigare HV-backen klar för SHL-konkurrent

Den poängstarke backen Oliwer Kaski återvänder till SHL.

På torsdagen blev det klart att han ansluter till Malmö Redhawks.

Därmed återförenas han med vännen Janne Kuokkanen.

– Vi hade bra kemi i AHL och har snackat om att det skulle vara roligt att spela tillsammans igen, säger han till klubbens hemsida.

Oliwer Kaski anslut till HV71 mitt under säsongen 2022/23 och stannade sedan i två säsonger till. Men den sista blev förstörd av skador. Det var redan i premiären mot Växjö säsongen 2024/25 som säsongen tog slut. Under fjolårssäsongen smällde han in hela 38 poäng i den tyska ligan för Kölner Haie från backplats. Nu står det klart att han återvänder till SHL och det är Oscar Alsenfelt i Malmö som har huggit.

30-åringen blir därmed lagkamrat med Janne Kuokkanen igen, som han spelade med i AHL en gång i tiden.

– Mina förväntningar är att vi som lag ska vara med och tävla på hög nivå. Personligen vill jag bidra med mitt spel så mycket som möjligt att vinna matcher. Sen blir det också kul att träffa Janne igen. Vi hade bra kemi i AHL och har snackat om att det skulle vara roligt att spela tillsammans igen, säger han till klubbens hemsida.

Malmö Redhawks säsong tog slut för en månad sedan när Skellefteå AIK blev ett nummer för stort och vann klart med 4–1 i matcher i SM-kvartsfinalen. Det var andra året i rad som skåningarna nådde kvartsfinal.

Efter Peter DiLiberatore (från Kalmar) och Jonathan Myrenberg (från Linköping HC), blir finländaren Malmös tredje backförvärv inför nästa säsong.