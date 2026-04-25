Klart: Värvar från SHL-konkurrenten

Efter tre säsonger i Växjö Lakers är backen Zach Giuttari klar för en annan SHL-klubb.

Amerikanen skriver på ett tvåårskontrakt med Linköping.

– Han bidrar med både erfarenhet och stabilitet till vår backsida, säger sportchefen Broc Little.

Zach Giuttari lämnar Växjö för spel i Linköping. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

2023 flyttade den amerikanske backen Zach Giuttari till Sverige och skrev på för Växjö Lakers. Han stod för en stark debutsäsong i SHL med 16 poäng på 51 matcher och han hade även +15 vilket var en av de bästa noteringarna i laget.

De senaste två säsongerna har Giuttari däremot fått en mindre roll i Växjös lag. Under årets säsong har amerikanen stundtals varit utanför laget och han spelade exempelvis endast i tre av Lakers tio slutspelsmatcher. Tidigare i veckan meddelade sedan Växjö att Giuttari är en av flera spelare som lämnar föreningen. Nu har han i stället hittat sin nya klubbadress.

Under lördagen presenteras Zach Giuttari av SHL-konkurrenten Linköping. Han har skrivit på ett tvåårskontrakt med LHC.

– Det känns fantastiskt att vara i Linköping. Jag har spelat mot LHC flera gånger under de senaste säsongerna och jag har alltid imponerats över supportrarna och arenan. Det händer mycket i klubben med nya personer på ledande positioner och nya spelare på väg in. Det känns som att det är något spännande på gång och det är en resa jag vill vara med på, säger Giuttari på klubbens hemsida.

Zach Giuttari flyttar till Linköping

Zach Giuttari har sammanlagt noterats för 28 poäng på 141 SHL-matcher i Växjö Lakers. Den defensivt inriktade backen har tidigare i sin karriär gjort ett flertal säsonger i AHL. Nu blir 30-åringen en del av Linköpings försvar till nästa säsong.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Zach Guittari till LHC. Han bidrar med både erfarenhet och stabilitet till vår backsida. Zach är en smart och ansvarsfull spelare som är bra i egen zon, sätter igång spelet effektivt och fattar rätt beslut under press. Han är dessutom en stark karaktär som kommer att passa bra in i omklädningsrummet, säger sportchefen Broc Little.

Zach Giuttari är Linköpings första nyförvärv inför säsongen 2026/27.

Source: Zach Giuttari @ Elite Prospects