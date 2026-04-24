Brynäs har presenterat sitt första nyförvärv inför nästa SHL-säsong. Det rör sig om Charlie Forslund, som närmast kommer från spel i Almtuna.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Charlie Forslund hamnade i Mora via spel i Falu IF. Förra säsongen bytte han dock klubb till Almtuna, där han gjorde nio poäng på 28 matcher i HockeyAllsvenskan.

Nu är den Detroit-draftade forwarden, född 2006, klar för Brynäs i SHL.

– Charlie är en intressant ung spelare som vi har följt ända sedan tiden i Falun. Han har en tilltalande kraftfullhet i sitt spel som vi känner att det finns en spännande potential i. Vi ser fram emot att följa Charlie och hans fortsatta utveckling i vår miljö, säger sportchef Johan Alcén.

Kontraktet är skrivet på 2+1 år.

– Det känns jättebra att vara klar för Brynäs. Det är en stor och anrik förening och att få vara med på den här resan är en dröm för mig. När jag fick frågan var det inte mycket att fundera på. Mitt mål är att ta en plats i laget och det ska jag göra allt jag kan för att göra, säger Charlie Forslund själv.

