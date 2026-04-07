Herman Liv klar för HV71 − kan ta Stefans nummer

Herman Liv återvänder till HV71 på ett tvåårskontrakt.

HV:s styrelse har då också godkänt att han skulle kunna få ta pappa Stefans Livs tröjnummer 1.

– Det numret betyder mycket för mig, säger Herman på HV:s hemsida.

Herman Liv är klar för HV71 − och kan ta pappa Stefans tröjnummer. Foto: Bildbyrån (Montage)

HV71 presenterar sitt första nyförvärv inför den kommande SHL-säsongen.

På sin hemsida meddelar HV att målvakten Herman Liv återvänder till moderklubben. 19-åringen har skrivit ett tvåårskontrakt med HV71.

– Den känns otroligt att vara tillbaka. Jag har följt HV71 i princip sedan jag föddes och klubben ligger mig varmt om hjärtat, så jag känner mycket glädje idag. Jag ser fram emot att fortsätta min utveckling som målvakt här och lära känna alla mina nya lagkamrater, säger Liv på klubbens hemsida.

Herman Liv återvänder till HV71

Herman Liv har tillhört Örebro Hockey de senaste fem åren men har inte fått spela i SHL för klubben. Den här säsongen har han i stället varit utlånad till Almtuna i Allsvenskan där han har imponerat stort.

– Herman är en stor målvaktstalang med ett enormt HV-hjärta. Han hade en fin utveckling i Almtuna i HockeyAllsvenskan förra året och vi ser att Herman är en målvakt vi kan bygga på i framtiden. Extra roligt också att två av våra målvakter till nästa år är egna produkter, säger HV:s t.f. general manager Johan Hult.

Kan ta pappa Stefan Livs nummer

Herman Liv är son till HV71-legendaren Stefan Liv som tragiskt omkom i en flygolycka med Lokomotiv Jaroslavl 2011. Pappa Stefan Livs töja hänger i taket av Husqvarna Garden och hans nummer 1 är pensionerat, vilket innebär att ingen annan i klubben får använda det. Nu meddelar däremot HV71 att styrelsen har godkänt att sonen Herman Liv skulle kunna få spela i Stefans nummer 1. Herman själv menar dock att han inte har fattat något beslut om tröjnumret än.

– Jag har inte funderat så mycket på det, men jag har alltid haft nummer 1 under min karriär och det numret betyder mycket för mig så jag är tacksam att möjligheten finns. Men jag får fundera ett tag och se vilket nummer jag landar i, säger Herman Liv.

I vintras var Herman Liv med och vann JVM-guld med Juniorkronorna där han främst var backup till vännen Love Härenstam. Liv spelade i en JVM-match på vägen till guldet.

