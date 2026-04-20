Efter succén − klar för SHL-klubb

Lucas Stockselius gjorde succé med Almtuna den här säsongen.

Nu får 20-åringen chansen i SHL − och värvas av Örebro.

– En spännande spelare som vi tror mycket på över tid, säger sportchef Henrik Löwdahl.

Lucas Stockselius skriver ett treårskontrakt med Örebro Hockey. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Almtuna tappade nyligen skyttekungen Mikkel Øby-Olsen till Färjestad. Nu står det klart att ytterligare en av lagets ledande spelare är klar för spel i SHL nästa säsong.

Det handlar om 20-årige Lucas Stockselius som gjorde succé under årets säsong. Forwarden stod för 34 poäng på 52 matcher, vilket var näst bäst av alla U21-spelare i HockeyAllsvenskan, den här säsongen. Endast Herman Träff var bättre där.

Stockselius tar nu klivet upp till SHL och skriver på ett treårsavtal med Örebro.

– Det ska bli grymt kul att komma till Örebro. Jag har haft flera bra samtal med Henrik (Löwdahl) och det känns som att jag kommer komma till helt rätt ställe för att ta nästa steg i min karriär, säger Stockselius på klubbens hemsida.

Lucas Stockselius kommer möta Djurgården i SHL

Lucas Stockselius har Norrtälje IK som moderklubb men spelade också i Täby innan han flyttade till Djurgården som junior. Där var han en framträdande spelare i U20 Nationell och säsongen 2024/25 gjorde han 43 poäng på 36 matcher samtidigt som han var lagkapten för DIF:s U20-lag. Stockselius spelade även åtta allsvenska matcher för Djurgården innan han flyttade till Almtuna där han sedan har varit given i A-laget.

Nu får 20-åringen, som är storebror till DIF-talangen Theo Stockselius, chansen till SHL-spel i Örebro. Han kommer då också att ställas mot sin tidigare klubb Djurgården under den kommande säsongen.

– Lucas är en spelare som både jag och Tony (Mårtensson) har följt sedan junioråren. En spännande spelare som vi tror mycket på över tid. Vi tycker att han besitter många fina egenskaper och vår förhoppningen är att han ska kunna ta nästa steg i vår miljö, säger Henrik Löwdahl.

