Jonathan Myrenberg lämnade Linköping efter sex år, nu har han gjort klart med sin nya klubb.

Backen är överens med Malmö Redhawks.

Jonathan Myrenberg är klar för Malmö Redhawks

Efter Linköpings säsong stod det klart att Jonathan Myrenberg var en av dem som lämnar föreningen – efter sex år. För drygt en månad sedan kom det uppgifter från Expressen om att backen var klar för Malmö.

Nu kan klubben bekräfta spekulationerna, Myrenberg är klar för Malmö Redhawks.

– Det känns otroligt kul och spännande att få spela för Malmö. Klubben är ute på en spännande resa, och det är en resa jag vill vara med på. Jag tror att Malmö är ett perfekt ställe för mig att utvecklas på och ta stegen jag vill ta. Jag tror att det finns stor potential i laget, så det är bara att trycka på nästa säsong, säger backen till klubbens hemsida.

Malmös sportchef, Oscar Alsenfelt, tror att 23-åringen kommer kunna utvecklas ytterligare i föreningen.

– Jonathan är en talang som har gått genom de olika landslagen, och fick för två säsonger sedan chansen i Tre Kronor. Förra säsongen spelade han stabilt med mycket istid i SHL. En användbar spelare som vi tror kommer ta nästa steg här, säger sportchefen.

Jonathan Myrenberg har skrivit ett tvåårskontrakt som sträcker sig till och med säsongen 2027/2028. Under sin karriär har Myrenberg spelat 131 SHL-matcher för Linköping.

Source: Jonathan Myrenberg @ Elite Prospects