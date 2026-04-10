Victor Ejdsell är hemma igen. Forwarden har skrivit på för Färjestad.

– Vi behöver hjälp att etablera oss i SHL-eliten igen och han är i sina bästa stunder definitivt i SHL-eliten, säger sportdirektör Rickard Wallin.

Efter fem säsonger lämnade Victor Ejdsell Färjestad för spel i SC Bern inför säsongen 24/25. Nu, efter två år nere i Schweiz, återvänder Ejdsell till Karlstad igen. Det bekräftar klubben på sin sajt.

– Det känns fantastiskt fint att komma hem igen, säger han i en intervju.

Ejdsell gjorde 66 poäng på 87 matcher i den schweiziska högstaligan. Senast han var i SHL gjorde den nu 30-årige forwarden 41 poäng i FBK-dressen. Det var hans poängmässigt starkaste säsong i högstaligan. Det räckte till en åttondeplats i poängligan – och han var dessutom en av blott fem spelare som sköt 20 mål den säsongen.

– Skitkul såklart. Han lämnade oss för ett par år sedan med någon form av förhoppning att komma tillbaka någon dag. Där står vi nu. Vi behöver hjälp att etablera oss i SHL-eliten igen och han är i sina bästa stunder definitivt i SHL-eliten, säger sportdirektör Rickard Wallin.

2022 vann han slutspelets skytteliga när Färjestad tog hem sitt senaste SM-guld. Det var som bekant också senast man tog sig förbi kvartsfinalen

– Jag har sett de flesta matcherna under de här två åren. I år har det varit tufft, har man ju sett. Väldigt tråkigt att de åkte ut i slutspelet på det här sättet, säger Ejdsell.

Victor Ejdsell kom till Färjestad redan som junior och spelade för klubben 2013 till 2016 innan han fick sitt stora genombrott i BIK Karlskoga. Därefter väntade en flytt till HV71 och Chicago Blackhawks innan den första återkomsten till Färjestad.

