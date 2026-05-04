Lucas Wallmark bryter kontraktet i Schweiz för att flytta hem till Björklöven. Storstjärnan kommer från att precis ha avgjort finalmatch sju på övertid – till att nu skriva på för sex år med ”Löven”.

Efter 16 år är Lucas Wallmark hemma i Björklöven igen.

Björklövens drömvärvning är i hamn. Sedan han lämnade klubben som U16-spelare har supportrarna drömt om att få tillbaka centern. Efter spel i Skellefteå, Luleå, NHL, AHL, KHL och nu Schweiz är han äntligen hemma igen.

Det som nybliven mästare med Fribourg. I match sju var det svensken som klev fram och avgjorde match sju på övertid. Ett mål som innebar klubbens första titel någonsin.

Med ett år kvar på kontraktet med klubben står det nu klart att han flyttar hem. Björklöven och 30-åringen är överens om ett sex år långt kontrakt med start till hösten.

— Det känns helt fantastiskt att som Umeåkille, uppväxt på Teg, få den här möjligheten att komma hem och spela, säger stjärnan i ett pressmeddelande.

Lucas Wallmark har under sina år i Europa varit en toppspelare i Schweiz och har spelat både OS och VM för Sverige. Totalt har han gjort 50 landskamper för Sverige. Nu väntar spel i SHL med Björklöven som tog steget upp för ett par veckor sedan.

