Åkte ur med Leksand – stannar i SHL

Stefan Milosevic var med och åkte ur högsta ligan med Leksand – nu är han klar för Frölunda. Backen återvänder därmed till klubben efter tre säsonger.

— Jag är samma spelare nu som när jag lämnade, men lite bättre, säger 22-åringen i ett pressmeddelande.

Stefan Milosevic deppar efter ishockeymatchen i SHL mellan Malmö Redhawks och Leksand den 12 mars 2026 i Malmö.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Det var inför den här säsongen som Stefan Milosevic valde att skriva på för Leksand. Det efter två säsonger i Hockeyallsvenskan med Karlskoga, där han växte fram till en toppback. I SHL hade han det däremot tuffare och i Leksand blev det stundtals inte så mycket istid. Samtidigt gick laget som bekant tungt.

Säsongen slutade med att masarna åkte ur SHL.

Men den 22-årige backen från Partille blir kvar i högsta ligan. Han har nämligen skrivit på för Frölunda, där han med andra ord återvänder till hemstaden Göteborg.

— Vi har haft koll på Stefan, det dök upp en möjlighet och kul att vi återförenas. Stefan är en härlig individ som utvecklats mycket. En fysisk och stabil tvåvägsback som det var dags för oss att plocka hem, säger sportchef Fredrik Sjöström.

Stefan Milosevic går till Frölunda

Frölunda har till nästa säsong redan sex backar under kontrakt, och Stefan Milosevic blir därmed den sjunde kontrakterade backen. Han har tidigare gjort två säsonger i klubben där det blev totalt 24 matcher i A-laget, utöver spel med juniorerna.

Det var inför UI9-året som han skrev på för klubben. Det efter att inte ha kommit in på klubbens hockeygymnasium. Men nu har han alltså spelat till sig ett seniorkontrakt med klubben.

— Det har varit många motgångar genom åren, men jag har jobbat på och det har tagit mig hit. Grymt kul och inspirerande att komma tillbaka, det är ju det jag velat – det är ju här jag har min familj och alla polare, säger 22-åringen som försäkrar att han kommer att kännas igen.

Kontraktet är skrivet över två säsonger.

Source: Stefan Milosevic @ Elite Prospects