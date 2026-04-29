LHC:s drömvärvning klar – Marcus Högberg återvänder

Konrad Grönlund
Linköpings målvaktsproblem från förra säsongen kan nu vara ett minne blott.
Nu står det klart att Marcus Högberg återvänder från sin sejour i New York Islanders.

Marcus Högberg i Islanders. Foto: Bildbyrån

Stjärnmålvakten Marcus Högberg är återigen en LHC-spelare. 31-åringen har skrivit på ett treårskontrakt över säsongen 2028/29. Efter att ha varit över i Nordamerika under två säsonger och inte lyckats slå sig in i NHL, förstärker han på nytt ”sitt” Linköping. Säsongen 2023/2024 blev han utsedd till årets MVP och SHL:s bästa målvakt då han spelade för LHC.

– Vi är otroligt glada att ha Marcus tillbaka i LHC-tröjan, säger sportchef Broc Little i ett uttalande.

I New York Islanders har det bara blivit 16 NHL-matcher, varav 15 under första säsongen. Å andra sidan har Islanders under säsongen som gick fått sitt mål vaktat av Ilja Sorokin, som så sent som i dag blev utnämnd till en av tre kandidater till Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt.

Därmed kan han förbereda sig för sin tionde SHL-säsong i karriären, samtliga för Linköping. Utöver spel i LHC har han varit utlånad som ung till Mora och Oskarshamn i Hockeyallsvenskan.

