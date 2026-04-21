Malmö bekräftar värvningen: ”En stark framtid”

I början av mars kom uppgifterna. Nu bekräftar Malmö att man plockat in Frölundas Isac Born på ett tvåårskontrakt.

– Vi tror att ett miljöombyte för honom öppnar upp ännu mer utveckling, säger sportchefen Oscar Alsenfelt.

Isac Born byter Frölunda mot Malmö. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var under en längre tid en illa bevarad hemlighet att Isac Born gjort sitt i Frölunda. Och mycket riktigt, i början av april, meddelades han lämna trots ett år kvar på kontraktet.

Nu har även Malmö bekräftat att 21-åringen skrivit på. Något Expressen tidigare uppgett.

– Isac är en spelare som man alltid vet vad man får ut av. Hans skridskoåkning och förmåga att jobba hårt gör honom till en perfekt anpassad SHL-spelare. Vi vet att han kommer bidra, både på och utanför isen. Vi tror att ett miljöombyte för honom till Redhawks öppnar upp ännu mer utveckling och att vi går en stark framtid till mötes, säger Malmö Resportchef, Oscar Alsenfelt i pressmeddelandet.

Kontraktet är skrivet till 2028.

Lånades in under 2025/26: ”Jag trivdes jättebra”

Born har gjort hela resan, från U16, i Frölunda, och slagit sig till platser i både SHL och JVM. Under 2025/26 var speltiden dock knapp under perioder, och ett lån till just Malmö gick igenom. Nu står den permanenta övergången till SHL-konkurrenterna klar.

– Det känns superroligt att skriva på för Malmö. Jag var ju här under en period och trivdes jättebra, så det känns grymt att få komma tillbaka. Jag ser fram emot att ta steg som spelare och person – och så hoppas jag att vi kan bygga vidare på det som varit bra lagmässigt, säger Isac Born själv.

