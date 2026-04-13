Malmö Redhawks förstärker offensiven.

Under måndagen presenterar de skarpskytten Hugo Pettersson, 20, från HV71.

Hugo Pettersson lämnar HV71 och är klar för konkurrenten Malmö Redhawks. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Efter att ha varit utlånad till både Kalmar och AIK i HockeyAllsvenskan tog Hugo Pettersson ett permanent kliv in i SHL-hockeyn den här säsongen. Efter att han kallades tillbaka från AIK tog Pettersson en ordinarie plats i HV:s lag och blev också en bärande spelare för klubben.

Hugo Pettersson blev framför allt ett väldigt starkt vapen i powerplay. I slutändan landade han in på tolv mål och 20 poäng på 43 matcher under säsongen och han var därmed HV71:s tredje bästa målskytt. I SHL-kvalet mot Leksand klev Pettersson sedan fram och sköt tre mål på de fyra matcherna, vilket var bäst av alla spelare i båda lagen.

Det blev dock ingen fortsättning för Pettersson i HV som lämnade när hans kontrakt löpte ut. I stället flyttar han söderut till Skåne. Pettersson är nämligen klar för SHL-konkurrenten Malmö Redhawks.

– Det känns otroligt kul att ha skrivit på för Malmö Redhawks. Jag ser fram emot att träffa alla, lära känna gubbarna och framför allt spela hemma inför alla Malmö-supportrar, säger Pettersson på Malmös hemsida.

Så långt är Hugo Petterssons kontrakt i Malmö Redhawks

Hugo Pettersson och Malmö Redhawks har kommit överens om ett tvåårskontrakt som innebär att Tranåsprodukten blir skåning till åtminstone 2028.

– Hugo är en spännande spelare som tagit stora kliv under året och etablerat sig i SHL. Han har en hög uppsida, särskilt med sina offensiva kvaliteter. I powerplay är han ständigt ett hot, och med sitt hårda arbete och seriösa inställning är han en spelare som verkligen vill ta nästa steg hos oss, säger sportchefen Oscar Alsenfelt.

Under sin karriär har 20-årige Hugo Pettersson gjort 16 mål och 25 poäng på 85 SHL-matcher, samt även producerat 14 mål och 24 poäng på 34 matcher i HockeyAllsvenskan.

