JVM-backen skriver på för SHL-klubb

Wilhelm Hallquisth tillbringade årets säsong i SSK på lån från HV71.

Till nästa säsong är 21-åringen nu klar för SHL-spel i Timrå.

Wilhelm Hallquisth är klar för SHL-spel igen från och med nästa säsong. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Timrå fortsätter att bygga truppen svenskt och satsa på unga spelare med potential.

Under måndagskvällen presenterar Timrå sitt första nyförvärv inför den kommande säsongen. Det är den 21-årige backen Wilhelm Hallquisth som ansluter till Timrå IK på ett tvåårskontrakt.

– Det känns väldigt kul och inspirerande att skriva på för Timrå IK. Jag ser fram emot att komma in i laget, utvecklas som spelare och bidra med energi och hårt arbete varje dag. Det ska bli riktigt häftigt att få spela inför supportrarna i SCA Arena, säger Hallquisth på klubbens hemsida.

Wilhelm Hallquisth skriver på för Timrå IK

Wilhelm Hallquisth kommer från Stockholm men flyttade ner till HV71 för att fortsätta sin utveckling där. Under säsongen 2023/24 fick han kliva upp och göra SHL-debut och Hallquisth spelade då 17 matcher i HV:s A-lag. Till säsongen 2024/25 klev han upp och tog en ordinarie plats i HV:s lag och bidrog med nio poäng på 37 matcher i SHL. Under säsongen var han även med och spelade JVM 2025 där han stod för 1+1 på sju matcher för Juniorkronorna.

Inför årets säsong blev Wilhelm Hallquisth utlånad från HV71 till Södertälje. Han noterades där för 2+1 på 39 matcher i HockeyAllsvenskan. Nu väntar återigen SHL-spel och i Timrå återförenas han med sportchefen Kent Norberg.

– Vi är glada att välkomna Wilhelm till föreningen, det är en ung och utvecklingsbar spelare. Han lägger alltid ned arbetet som krävs, både i träning och match. Vi ser fram emot att arbeta med Wilhelm och följa hans utveckling, säger ”Nubben” om värvningen.

Wilhelm Hallquisth har sammanlagt spelat 48 SHL-matcher så här långt i sin karriär.

Source: Wilhelm Hallquisth @ Elite Prospects