Tidigare under onsdagen kom uppgifterna. Nu har Färjestad och Rickard Wallin bekräftat värvningen av Sebastián Čederle på ett ettårskontrakt.

Rickard Wallin berättar om Sebastián Čederle-värvningen till Färjestad.

Sebastián Čederle vet ännu inte om han kommer att spela sig in i en slovakisk VM-trupp 2026. Däremot vet han att kommande säsong kommer att spenderas i Karlstad och Färjestad.

Efter Expressens uppgifter tidigare under onsdagen bekräftar Rickard Wallin värvningen, och ger sin bild av den 26-årige forwarden.

– Vi var i Stockholm i fjol och tittade på honom och tyckte han gjorde bra ifrån sig då. Sen har han fått ett år till hemma i Slovakien och avslutade säsongen med ett bra slutspel. Vi har haft ögonen på varandra ett tag och det känns som en spännande spelare som vi tror och hoppas kommer göra vårt lag bättre. Det sagt utan att lägga någon press på att han ska vara den som ligger längst fram i lagbygget från start, säger Wallin på lagets sajt.

Kontraktet är skrivet över ett år.

Från samma lilla stad som Studenič

Detta blir dock inte första gången Sebastián Čederle spelar i Sverige. Mellan 2018 och 2020 representerade han nämligen Rögle U20.

– Det som slog mig med Sverige är att det är ett väldigt vackert land och att människorna är väldigt trevliga. Att nu få möjligheten att återvända är jag tacksam för. Jag hoppas att jag kommer kunna bidra till laget på ett bra sätt, säger han själv.

Dessutom känner han Marian Studenič väl då de båda är Skalica, staden i Slovakien med 15 000 invånare.

– I vårt tycke är han en modern och kraftfull tvågvägsforward som sätter det hårda jobbet främst och är en skridskostark puckvinnare. Trots det har han kunnat sätta upp en del poäng på tavlan, framförallt i det senaste slutspelet med sitt HK Nitra. Vi har haft kontakt en lång tid sedan förra säsongen och följt honom. Han har haft en ambition att ta steg i sin karriär och komma till SHL, säger Wallin och fortsätter om kopplingen till lagets andra slovak.

– Sen är det ingen nackdel att han känner Marian och kan få en bild av hur SHL är. Han känns mogen att ta det steget och är en väldigt hungrig och ambitiös spelare. Vi hoppas han kommer att bli en uppskattad lagspelare hos oss.

