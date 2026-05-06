Lämnade konkurrenten – klar för Timrå

Timrå har gjort klart med en ny forward.

Nu presenterar klubben Reid Gardiner, som kommer från spel i Växjö Lakers.

– Jag ser fram emot att få dra på mig Timråtröjan, säger 30-åringen till Timrås sajt.

Reid Gardiner är klar för Timrå

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

Säsongen 2025/2026 blev den första säsongen för Reid Gardiner på svensk mark. Forwarden gjorde en säsong med Växjö Lakers, nu lämnar han klubben och skriver på för seriekonkurrenten Timrå.

– Jag ser fram emot att få dra på mig Timråtröjan i höst och spela inför fansen i SCA Arena. Jag har bara hört bra saker om staden och organisationen så jag är otroligt taggad på att få flytta upp och komma igång, säger Gardiner till Timrås hemsida.

Under den gångna säsongen noterades forwarden för 30 poäng (15+15) på 49 matcher.

– Reid har visat vad han kan både i Finland men även nu senaste säsongen i Växjö. Det är en högerskjutande spelare med stadig poängproduktion och vi ser fram emot att få se honom på isen i SCA Arena, säger sportchefen Kent Norberg till lagsidan.

Kontraktet sträcker sig över de två kommande säsongerna.

Source: Reid Gardiner @ Elite Prospects