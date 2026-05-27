Måns Carlsson bor kvar i Örnsköldsvik men står utan kontrakt – och har nu slutat träna med MoDo. Samtidigt börjar seriekonkurrenter dra i 28-åringen.

— Fler lag har börjat höra av sig och då måste man börja ta ställning snart till det, säger forwarden till Hockeysverige.se.

Måns Carlsson under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Mora och Modo den 25 januari 2026 i Mora.

MoDo jagar spets och har en utmaning i sin budget. Samtidigt står Måns Carlsson utan kontrakt efter två säsonger i klubben. Den senaste säsongen var hans poängmässigt svagaste sedan debutsäsongen i Hockeyallsvenskan med Mora 19/20.

Det samtidigt som laget inte heller levde upp till högt ställda förväntningar. Efter att ha följt med MoDo ner i Hockeyallsvenskan igen var målet att direkt studsa upp i SHL.

Hur skulle du beskriva säsongen som var?

— Bergochdalbana på alla möjliga plan. Både för laget och personligt, upp och ner kan man säga. Jag vet faktiskt inte hur det blev så men det kanske bara är så att man har plattare säsonger ibland. Jag har inget riktigt bra svar på det.

Till slut blev det förlust i semifinalen mot Karlskoga. Det tog sju matcher innan värmlänningarna till slut drog det längsta strået. Där dödades MoDos dröm om att ta tillbaka sin SHL-plats omgående.

— Jag tycker att kvarten mot AIK var bra, där var vi starka och sen mot Bik var det jämnt hela vägen in. Sen kanske de förtjänade det, vissa matcher stod våra målvakter på huvudet som de kanske borde vunnit. På det stora hela var det en jämn matchserie men Karlskoga vann rättvist.

Har slutat träna med laget

Sedan säsongen tog slut har ambitionen varit att vara kvar i MoDo. Familjen bor fortsatt i Örnsköldsvik samtidigt som han förra veckan tränade med laget. Samtidigt har dialogen med Henrik Gradin dött ut. Sportchefen medgav i Allehanda att parterna inte har snackat kontrakt den senaste tiden.

Det har gjort att Måns Carlsson och hans agent har börjat blicka åt andra håll.

— Det har varit som han sa att de har avvaktat. Jag trodde att det skulle gå snabbare men sen förstår jag deras situation. Jag har en bra relation där, det är inget konstigt men jag måste se över mitt hus och kika runt.

Måns Carlsson under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Almtuna och Modo den 6 mars 2026 i Uppsala.

I takt med att kontraktsdiskussionen har dött ut har forwarden även slutat att träna med laget. Istället kör han på sidan med vänner och andra spelare.

— Det är mer för att jag trodde det skulle gå snabbare, eller höra nåt, när jag var med och tränade förra veckan. När det var tyst blev situationen konstig och folk frågade om jag hade kritat på. Då tänkte jag att jag kan lika gärna träna själv. Det är inte så dramatiskt som det låter.

Är målet fortfarande att stanna i MoDo eller hur ser du på situationen nu?

— Det är svårt att säga. Hade jag gjort en svinbra säsong hade det varit mycket lättare också. Sen förstår jag att de har en tajtare budget i år och har många spelare på kontrakt. Det är ingen lätt situation, jag sitter och väntar men om det dyker upp något intressant kommer jag inte vänta alldeles för länge.

Måns Carlsson är utan kontrakt i MoDo

Efter två säsonger i MoDo bor som sagt Måns Carlsson med familj kvar i MoDo. Men det återstår fortsatt att se hur länge. Just nu bor de däremot kvar i lägenheten som klubben har ordnat till dem.

— Ja, det är så vi har det jag och sambon. Vi har en tremånaders bebis och en hund. Så det är inte bara att flytta runt. Det är skönt att vi slipper stressa ur den i alla fall.

Samtidigt börjar klockan ticka. Platserna i lagen blir allt färre samtidigt som intresset från andra lag blir allt mer konkret.

Hur länge känner du att du kan vänta?

— Det är alltid skönt att ha något klart. När det kommer in mer konkreta grejer måste man ta något beslut. Fler lag har börjat höra av sig och då måste man börja ta ställning snart till det.

När MoDo har avvaktat har flera andra lag börjat höra av sig. Där det i stor utsträckning är seriekonkurrenter som har aviserat intresse.

— Ja, just nu är det allsvenska lag, inget utomlands.

Är det ett topplag i Hockeyallsvenskan du siktar på i sådana fall?

— Det är svårt att säga men någonstans har man varit med på en resa innan med Mora som var jäkligt häftig. Nu är man kanske mer motiverad att spela i ett topplag. Men nu kollar vi brett utomlands också. Det är blandade tankar på vad man ska göra men det är öppet för allt.

