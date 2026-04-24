Årets back i Hockeyallsvenskan – klar för SHL-klubb

Malmö värvar Peter DiLiberatore från Kalmar. Efter en succésäsong i Hockeyallsvenskan är kanadensaren klar för en SHL-flytt.

— Vi tror att Peter passar väl in i vårt sätt att spela och att han snabbt kommer att anpassa sig till SHL, säger sportchef Oscar Alsenfelt i ett pressmeddelande.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Kalmar värvade Peter DiLiberatore från Tucson Roadrunners i AHL. Den gångna säsongen var hans första utanför Nordamerika – och succén lät inte vänta på sig. Direkt växte han fram till en toppback i ligan och var högst bidragande att Kalmar skrällde sig hela vägen till en andraplats. Totalt blev det 36 poäng på 41 matcher i grundserien. Med det blev han prisad som ligans bästa back.

Nu väntar nästa steg i karriären.

26-åringen är klar för Malmö och tar därmed steget till SHL.

— Peter är en spelare vi började följa väldigt tidigt den senaste säsongen. Det vi såg från start var väldigt lovande, men respekten för hur svår SHL är som liga gjorde att vi ville följa honom nära över tid – och han gjorde oss aldrig besvikna, säger Oscar Alsenfelt.

Peter DiLiberatore har skrivit på ett tvåårskontrakt med Malmö. Skåningarna har nu nio backar under kontrakt inför den kommande säsong, inklusive junioren Elia Pedrotti.

