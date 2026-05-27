Ebba Berglund stannar i MoDo Hockey.

Under det kommande året kommer backen även få en ny roll i föreningen.

– Jag är glad över att få stanna och dessutom att jag får en utökad roll, säger 27-åringen till lagets hemsida.

Ebba Berglund förlänger med MoDo Hockey

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån

Ebba Berglund gjorde återkomst i MoDo Hockey inför säsongen 2023/2024, sedan dess har backen haft rollen som kapten.

Nu förlänger 27-åringen sitt kontrakt med klubben. Samtidigt får hon en större ansvar i föreningen på den administrativa sidan.

– Klubben och laget är inne i en spännande period, där vi bygger grunden för någonting nytt med nytt blod på både ledar- och spelarsidan. Jag är glad över att få stanna och dessutom att jag får en utökad roll, säger Berglund till lagets sajt.

I hennes nya roll kommer hon att sköta mycket av det administrativa jobbet, som att boka resor eller göra spelarregistreringar kring SDHL-laget. Det för att förbereda henne för en framtid roll som sportchef.

– Det känns som ett bra och lärorikt steg för mig att ta då jag parallellt pluggar sport management, säger backen till sajten.

Kontraktet sträcker sig över den kommande säsongen.

Source: Ebba Berglund @ Elite Prospects





