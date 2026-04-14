Klart: OS-målvakten byter SHL-klubb

Efter en tids rykten står det nu klart.

Den danske OS– och VM-målvakten Frederik Dichow lämnar HV71 för Timrå.

– Jag har hört jättemånga bra saker om er, hälsar han till fansen.

Frederic Dichow under OS. Foto: Bildbyrån

Frederik Dichow har spelat i svensk hockey sedan 2021, då han kom till Kristianstads IK. En riktig succésäsong senare med KIK i Hockeyallsvenskan (och en match på lån hos Rögle i SHL), fick han kontrakt med Frölunda inför säsongen 2022/23. Sedan dess har det blivit spel i Göteborg men också i HV71. Han har blivit en given målvakt i VM- och OS-trupper för Danmark och spelade redan 2022 i Peking för sitt landslag.

Trots sin digra meritlista är han fortsatt bara 25 år gammal. Nu står det klart att målvakten ställer sig i Timrås mål till nästa säsong. Medelpadsklubben mister Tim Juel, och ersätter därmed med en relativt ung förmåga.

– Jag ser fram emot att snart landa i Timrå. jag har hört jättemånga bra saker om er så jag ser fram emot att ta på mig den rödvita tröjan och uppleva det på riktigt. Vi ses snart, hälsar Dichow i en video på Timrås sociala medier.

Frederik Dichow var borta en längre tid under säsongen med en hjärnskakning som ledde till en inflammation. Det blev bara tio matcher i HV71 under säsongen som gick.