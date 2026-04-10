Filip Larsson följer som väntat inte med Leksand ner i HockeyAllsvenskan. Stjärnan blir kvar i SHL och har skrivit på för Örebro.

– Han är i en ålder där han är redo att ta nästa steg, säger sportchef Henrik Löwdahl.

Filip Larsson är klar för Örebro.

Filip Larsson var SHL:s kanske bästa målvakt under sin förra sejour i ligan. Då imponerade han så pass mycket att han fick ett NHL-kontrakt hos Pittsburgh Penguins. Mot slutet av den nu pågående säsongen värvades han dock tillbaka till Leksand, med uppdraget att hålla klubben kvar i SHL. Larsson stod sju matcher i SHL, med en räddningsprocent på 91,7 och sedan fyra i kvalet. Då med en räddningsprocent på 90,3. Det räckte inte – utan Leksand föll i fyra raka matcher mot HV.

27-åringen skrev på ett långtidskontrakt med Leksand, men det bröts i samband med degraderingen. Istället skriver han nu på för Örebro till säsongen 25/26.

– I Filip får vi in en målvakt med en mycket hög nivå. Han är i en ålder där han är redo att ta nästa steg, och vi är övertygade om att han kommer passa väldigt bra in i vår miljö och vårt sätt att arbeta. Det ska bli spännande att följa hans fortsatta utveckling hos oss, säger sportchefen Henrik Löwdahl i ett pressmeddelande.

Ersätter Jhonas Enroth

Kontraktet är skrivet på två år.

– Först och främst känns det kul och inspirerande att få den här möjligheten. Jag har haft bra samtal med Kristoffer som är målvaktstränare samt övriga ledningen. Jag har fått en bra bild av föreningen och Örebro känns som en bra plats för mig där jag är i min karriär, säger Filip Larsson.

I Örebro ersätter han Jhonas Enroth. Det blir den första förändringen i målvaktsparet sedan säsongen 20/21. Sedan dess har Enroth och Arntzen vaktat Örebros kasse.

