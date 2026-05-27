Linus Videll och Södertälje har dialog.

Ännu är ingen överenskommelse gjord, men enligt Expressens uppgifter har klubben lagt ett bud på 41-åringen.

Linus Videll kan göra återkomst i SSK

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån

Två säsonger har passerat i Östersund och Linus Videll har lämnat klubben efter att hans kontrakt har gått ut.

Nu står han utan avtal.

Dock är en återkomst i Södertälje inget att utesluta. Flera källor har uppgett till Expressen att forwarden själv har tagit kontakt med sin forna klubb. Dessutom ska SSK ha lagt ett bud på 41-åringen. Erbjudandet ska dock skilja sig mycket från det han tjänade tidigare i föreningen. Det återstår därmed att se om de kommer överens om det ekonomiska.

Senast som Videll spelade i Södertälje var under säsongen 2023/2024. Under sina två säsonger i klubben gjorde han 92 poäng (36+56) på 72 matcher.

Nu återstår det att se ifall parterna kommer överens om en lösning för en ny sejour i klubben.

