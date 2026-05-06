Så sänder Viaplay hockey-VM på TV

Uffe Bodin
Head of Hockey Media

Det har blivit dags för hockey-VM! Turneringen tv-sänds i Viaplays kanaler, bland annat TV6 och TV10. Här är ett fullständigt sändningsschema för samtliga matcher turneringen.

Niklas Jihde, Mattias Norström, Jonathan Lindqvist, Frida Nordstrand, Peter Forsberg, Niklas Holmgren och Erik Granqvist figurerar i Viaplays sändningar från hockey-VM i Schweiz.
Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Hockey-VM 2026: | Spelschema | Resultat | Grupper och tabell | Allt om Tre Kronor |

15-31 maj spelas hockey-VM i Zürich och Fribourg i Schweiz. Samtliga matcher i turneringen sänds av Viaplay.

Utöver att sända VM-matcherna via sin streamingtjänst sänder man även på TV6, TV10, Viaplay Sport och Vsport Vinter.

Viaplays team under hockey-VM

Programledare: Niklas Jihde
Reportrar: Frida Nordstrand och Jonatan Lindquist
Experter: Peter Forsberg, Mattias Norström och Erik Granqvist
Kommentatorer: Niklas Holmgren, Jonatan Lindquist, Magnus Dahlborn, Robert Tennisberg och Tobias Dahlberg

Så tv-sänds Sveriges matcher i hockey-VM

Sveriges matcher

Datum S-start Lag Kanal
Fredag 15 maj 15.00 Kanada – Sverige TV6
Söndag 17 maj 15.30 Danmark – Sverige Viaplay Sport
Måndag 18 maj 19.00 Sverige – Tjeckien TV6
Onsdag 20 maj 19.30 Sverige – Slovenien Viaplay Sport
Fredag 22 maj 19.00 Sverige – Italien TV6
Lördag 23 maj 19.30 Norge – Sverige Viaplay Sport
Tisdag 26 maj 15.30 Sverige – Slovakien Viaplay Sport

Gruppspel – samtliga matcher

Datum S-start Lag Kanal
Fredag 15 maj16.10Finland – TysklandTV6
Fredag 15 maj15.00Kanada – SverigeTV6
Fredag 15 maj20.10USA – SchweizViaplay Sport
Fredag 15 maj20.10Tjeckien – DanmarkTV10
Lördag 16 maj12.10Storbritannien – ÖsterrikeVsport Vinter
Lördag 16 maj12.10Slovakien – NorgeTV10
Lördag 16 maj16.10Ungern – FinlandTV10
Lördag 16 maj16.10Italien – KanadaVsport Vinter
Lördag 16 maj20.10Schweiz – LettlandTV10
Lördag 16 maj20.10Slovenien – TjeckienViaplay Sport
Söndag 17 maj12.10Storbritannien – USAViaplay Sport
Söndag 17 maj12.10Italien – SlovakienTV10
Söndag 17 maj16.10Österrike – UngernTV10
Söndag 17 maj15.30Danmark – SverigeViaplay Sport
Söndag 17 maj20.10Tyskland – LettlandTV10
Söndag 17 maj20.10Norge – SlovenienViaplay Sport
Måndag 18 maj16.10Finland – USAViaplay Sport
Måndag 18 maj19.00Sverige – TjeckienTV6
Tisdag 19 maj16.10Lettland – UngernTV10
Tisdag 19 maj16.10Slovakien – DanmarkViaplay Sport
Tisdag 19 maj20.10Schweiz – FinlandTV10
Tisdag 19 maj20.10Kanada – NorgeViaplay Sport
Onsdag 20 maj16.10USA – TysklandTV10
Onsdag 20 maj19.30Sverige – SlovenienViaplay Sport
Torsdag 21 maj16.10Finland – StorbritannienViaplay Sport
Torsdag 21 maj16.10Danmark – ItalienTV10
Torsdag 21 maj20.10Ungern – SchweizViaplay Sport
Torsdag 21 maj20.10Norge – SlovakienTV10
Fredag 22 maj16.10Tyskland – ÖsterrikeTV10
Fredag 22 maj19.00Sverige – ItalienTV6
Fredag 22 maj20.10USA – LettlandViaplay Sport
Fredag 22 maj20.10Slovenien – KanadaTV10
Lördag 23 maj12.10Schweiz – StorbritannienViaplay Sport
Lördag 23 maj12.10Danmark – NorgeTV10
Lördag 23 maj16.10Finland – LettlandTV10
Lördag 23 maj19.30Norge – SverigeViaplay Sport
Lördag 23 maj20.10Österrike – USATV10
Lördag 23 maj20.10Kanada – SlovakienViaplay Sport
Söndag 24 maj12.10Ungern – StorbritannienViaplay Sport
Söndag 24 maj12.10Italien – SlovenienTV10
Söndag 24 maj16.10Tyskland – FinlandTV10
Söndag 24 maj16.10Tjeckien – NorgeViaplay Sport
Söndag 24 maj20.10Lettland – ÖsterrikeViaplay Sport
Söndag 24 maj20.10Danmark – KanadaTV10
Måndag 25 maj16.10Schweiz – TysklandViaplay Sport
Måndag 25 maj16.10Slovakien – TjeckienTV10
Måndag 25 maj20.10USA – UngernViaplay Sport
Måndag 25 maj20.10Slovenien – DanmarkTV10
Tisdag 26 maj12.10Österrike – StorbritannienTV10
Tisdag 26 maj15.30Sverige – SlovakienViaplay Sport
Tisdag 26 maj20.10Lettland – SchweizViaplay Sport
Tisdag 26 maj20.10Kanada – TjeckienTV10
Tisdag 26 maj20.10Norge – ItalienViaplay Sport
Tisdag 26 maj20.10Danmark – SlovenienTV10

Slutspel

Datum S-start Lag Kanal
Torsdag 28 maj 15.30 Kvartsfinal 1 TV10
Torsdag 28 maj 15.30 Kvartsfinal 2 Viaplay Sport
Torsdag 28 maj 19.30 Kvartsfinal 3 TV10
Torsdag 28 maj 19.30 Kvartsfinal 4 Viaplay Sport
Lördag 30 maj 13.30 Semifinal 1 TV10
Lördag 30 maj 17.30 Semifinal 2 TV10
Söndag 31 maj 14.30 Bronsmatch TV6
Söndag 31 maj 19.30 Final TV6

* Med reservation för ändringar

