Så sänder Viaplay hockey-VM på TV

Det har blivit dags för hockey-VM! Turneringen tv-sänds i Viaplays kanaler, bland annat TV6 och TV10. Här är ett fullständigt sändningsschema för samtliga matcher turneringen.

Niklas Jihde, Mattias Norström, Jonathan Lindqvist, Frida Nordstrand, Peter Forsberg, Niklas Holmgren och Erik Granqvist figurerar i Viaplays sändningar från hockey-VM i Schweiz.

15-31 maj spelas hockey-VM i Zürich och Fribourg i Schweiz. Samtliga matcher i turneringen sänds av Viaplay.

Utöver att sända VM-matcherna via sin streamingtjänst sänder man även på TV6, TV10, Viaplay Sport och Vsport Vinter.

Viaplays team under hockey-VM

Programledare: Niklas Jihde

Reportrar: Frida Nordstrand och Jonatan Lindquist

Experter: Peter Forsberg, Mattias Norström och Erik Granqvist

Kommentatorer: Niklas Holmgren, Jonatan Lindquist, Magnus Dahlborn, Robert Tennisberg och Tobias Dahlberg

Så tv-sänds Sveriges matcher i hockey-VM

Sveriges matcher

Datum S-start Lag Kanal Fredag 15 maj 15.00 Kanada – Sverige TV6 Söndag 17 maj 15.30 Danmark – Sverige Viaplay Sport Måndag 18 maj 19.00 Sverige – Tjeckien TV6 Onsdag 20 maj 19.30 Sverige – Slovenien Viaplay Sport Fredag 22 maj 19.00 Sverige – Italien TV6 Lördag 23 maj 19.30 Norge – Sverige Viaplay Sport Tisdag 26 maj 15.30 Sverige – Slovakien Viaplay Sport

Gruppspel – samtliga matcher

Datum S-start Lag Kanal Fredag 15 maj 16.10 Finland – Tyskland TV6 Fredag 15 maj 15.00 Kanada – Sverige TV6 Fredag 15 maj 20.10 USA – Schweiz Viaplay Sport Fredag 15 maj 20.10 Tjeckien – Danmark TV10 Lördag 16 maj 12.10 Storbritannien – Österrike Vsport Vinter Lördag 16 maj 12.10 Slovakien – Norge TV10 Lördag 16 maj 16.10 Ungern – Finland TV10 Lördag 16 maj 16.10 Italien – Kanada Vsport Vinter Lördag 16 maj 20.10 Schweiz – Lettland TV10 Lördag 16 maj 20.10 Slovenien – Tjeckien Viaplay Sport Söndag 17 maj 12.10 Storbritannien – USA Viaplay Sport Söndag 17 maj 12.10 Italien – Slovakien TV10 Söndag 17 maj 16.10 Österrike – Ungern TV10 Söndag 17 maj 15.30 Danmark – Sverige Viaplay Sport Söndag 17 maj 20.10 Tyskland – Lettland TV10 Söndag 17 maj 20.10 Norge – Slovenien Viaplay Sport Måndag 18 maj 16.10 Finland – USA Viaplay Sport Måndag 18 maj 19.00 Sverige – Tjeckien TV6 Tisdag 19 maj 16.10 Lettland – Ungern TV10 Tisdag 19 maj 16.10 Slovakien – Danmark Viaplay Sport Tisdag 19 maj 20.10 Schweiz – Finland TV10 Tisdag 19 maj 20.10 Kanada – Norge Viaplay Sport Onsdag 20 maj 16.10 USA – Tyskland TV10 Onsdag 20 maj 19.30 Sverige – Slovenien Viaplay Sport Torsdag 21 maj 16.10 Finland – Storbritannien Viaplay Sport Torsdag 21 maj 16.10 Danmark – Italien TV10 Torsdag 21 maj 20.10 Ungern – Schweiz Viaplay Sport Torsdag 21 maj 20.10 Norge – Slovakien TV10 Fredag 22 maj 16.10 Tyskland – Österrike TV10 Fredag 22 maj 19.00 Sverige – Italien TV6 Fredag 22 maj 20.10 USA – Lettland Viaplay Sport Fredag 22 maj 20.10 Slovenien – Kanada TV10 Lördag 23 maj 12.10 Schweiz – Storbritannien Viaplay Sport Lördag 23 maj 12.10 Danmark – Norge TV10 Lördag 23 maj 16.10 Finland – Lettland TV10 Lördag 23 maj 19.30 Norge – Sverige Viaplay Sport Lördag 23 maj 20.10 Österrike – USA TV10 Lördag 23 maj 20.10 Kanada – Slovakien Viaplay Sport Söndag 24 maj 12.10 Ungern – Storbritannien Viaplay Sport Söndag 24 maj 12.10 Italien – Slovenien TV10 Söndag 24 maj 16.10 Tyskland – Finland TV10 Söndag 24 maj 16.10 Tjeckien – Norge Viaplay Sport Söndag 24 maj 20.10 Lettland – Österrike Viaplay Sport Söndag 24 maj 20.10 Danmark – Kanada TV10 Måndag 25 maj 16.10 Schweiz – Tyskland Viaplay Sport Måndag 25 maj 16.10 Slovakien – Tjeckien TV10 Måndag 25 maj 20.10 USA – Ungern Viaplay Sport Måndag 25 maj 20.10 Slovenien – Danmark TV10 Tisdag 26 maj 12.10 Österrike – Storbritannien TV10 Tisdag 26 maj 15.30 Sverige – Slovakien Viaplay Sport Tisdag 26 maj 20.10 Lettland – Schweiz Viaplay Sport Tisdag 26 maj 20.10 Kanada – Tjeckien TV10 Tisdag 26 maj 20.10 Norge – Italien Viaplay Sport Tisdag 26 maj 20.10 Danmark – Slovenien TV10

Slutspel

Datum S-start Lag Kanal Torsdag 28 maj 15.30 Kvartsfinal 1 TV10 Torsdag 28 maj 15.30 Kvartsfinal 2 Viaplay Sport Torsdag 28 maj 19.30 Kvartsfinal 3 TV10 Torsdag 28 maj 19.30 Kvartsfinal 4 Viaplay Sport Lördag 30 maj 13.30 Semifinal 1 TV10 Lördag 30 maj 17.30 Semifinal 2 TV10 Söndag 31 maj 14.30 Bronsmatch TV6 Söndag 31 maj 19.30 Final TV6

* Med reservation för ändringar