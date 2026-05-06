Så sänder Viaplay hockey-VM på TV
Det har blivit dags för hockey-VM! Turneringen tv-sänds i Viaplays kanaler, bland annat TV6 och TV10. Här är ett fullständigt sändningsschema för samtliga matcher turneringen.
Hockey-VM 2026: | Spelschema | Resultat | Grupper och tabell | Allt om Tre Kronor |
15-31 maj spelas hockey-VM i Zürich och Fribourg i Schweiz. Samtliga matcher i turneringen sänds av Viaplay.
Utöver att sända VM-matcherna via sin streamingtjänst sänder man även på TV6, TV10, Viaplay Sport och Vsport Vinter.
Viaplays team under hockey-VM
Programledare: Niklas Jihde
Reportrar: Frida Nordstrand och Jonatan Lindquist
Experter: Peter Forsberg, Mattias Norström och Erik Granqvist
Kommentatorer: Niklas Holmgren, Jonatan Lindquist, Magnus Dahlborn, Robert Tennisberg och Tobias Dahlberg
Så tv-sänds Sveriges matcher i hockey-VM
Sveriges matcher
|Datum
|S-start
|Lag
|Kanal
|Fredag 15 maj
|15.00
|Kanada – Sverige
|TV6
|Söndag 17 maj
|15.30
|Danmark – Sverige
|Viaplay Sport
|Måndag 18 maj
|19.00
|Sverige – Tjeckien
|TV6
|Onsdag 20 maj
|19.30
|Sverige – Slovenien
|Viaplay Sport
|Fredag 22 maj
|19.00
|Sverige – Italien
|TV6
|Lördag 23 maj
|19.30
|Norge – Sverige
|Viaplay Sport
|Tisdag 26 maj
|15.30
|Sverige – Slovakien
|Viaplay Sport
Gruppspel – samtliga matcher
|Datum
|S-start
|Lag
|Kanal
|Fredag 15 maj
|16.10
|Finland – Tyskland
|TV6
|Fredag 15 maj
|15.00
|Kanada – Sverige
|TV6
|Fredag 15 maj
|20.10
|USA – Schweiz
|Viaplay Sport
|Fredag 15 maj
|20.10
|Tjeckien – Danmark
|TV10
|Lördag 16 maj
|12.10
|Storbritannien – Österrike
|Vsport Vinter
|Lördag 16 maj
|12.10
|Slovakien – Norge
|TV10
|Lördag 16 maj
|16.10
|Ungern – Finland
|TV10
|Lördag 16 maj
|16.10
|Italien – Kanada
|Vsport Vinter
|Lördag 16 maj
|20.10
|Schweiz – Lettland
|TV10
|Lördag 16 maj
|20.10
|Slovenien – Tjeckien
|Viaplay Sport
|Söndag 17 maj
|12.10
|Storbritannien – USA
|Viaplay Sport
|Söndag 17 maj
|12.10
|Italien – Slovakien
|TV10
|Söndag 17 maj
|16.10
|Österrike – Ungern
|TV10
|Söndag 17 maj
|15.30
|Danmark – Sverige
|Viaplay Sport
|Söndag 17 maj
|20.10
|Tyskland – Lettland
|TV10
|Söndag 17 maj
|20.10
|Norge – Slovenien
|Viaplay Sport
|Måndag 18 maj
|16.10
|Finland – USA
|Viaplay Sport
|Måndag 18 maj
|19.00
|Sverige – Tjeckien
|TV6
|Tisdag 19 maj
|16.10
|Lettland – Ungern
|TV10
|Tisdag 19 maj
|16.10
|Slovakien – Danmark
|Viaplay Sport
|Tisdag 19 maj
|20.10
|Schweiz – Finland
|TV10
|Tisdag 19 maj
|20.10
|Kanada – Norge
|Viaplay Sport
|Onsdag 20 maj
|16.10
|USA – Tyskland
|TV10
|Onsdag 20 maj
|19.30
|Sverige – Slovenien
|Viaplay Sport
|Torsdag 21 maj
|16.10
|Finland – Storbritannien
|Viaplay Sport
|Torsdag 21 maj
|16.10
|Danmark – Italien
|TV10
|Torsdag 21 maj
|20.10
|Ungern – Schweiz
|Viaplay Sport
|Torsdag 21 maj
|20.10
|Norge – Slovakien
|TV10
|Fredag 22 maj
|16.10
|Tyskland – Österrike
|TV10
|Fredag 22 maj
|19.00
|Sverige – Italien
|TV6
|Fredag 22 maj
|20.10
|USA – Lettland
|Viaplay Sport
|Fredag 22 maj
|20.10
|Slovenien – Kanada
|TV10
|Lördag 23 maj
|12.10
|Schweiz – Storbritannien
|Viaplay Sport
|Lördag 23 maj
|12.10
|Danmark – Norge
|TV10
|Lördag 23 maj
|16.10
|Finland – Lettland
|TV10
|Lördag 23 maj
|19.30
|Norge – Sverige
|Viaplay Sport
|Lördag 23 maj
|20.10
|Österrike – USA
|TV10
|Lördag 23 maj
|20.10
|Kanada – Slovakien
|Viaplay Sport
|Söndag 24 maj
|12.10
|Ungern – Storbritannien
|Viaplay Sport
|Söndag 24 maj
|12.10
|Italien – Slovenien
|TV10
|Söndag 24 maj
|16.10
|Tyskland – Finland
|TV10
|Söndag 24 maj
|16.10
|Tjeckien – Norge
|Viaplay Sport
|Söndag 24 maj
|20.10
|Lettland – Österrike
|Viaplay Sport
|Söndag 24 maj
|20.10
|Danmark – Kanada
|TV10
|Måndag 25 maj
|16.10
|Schweiz – Tyskland
|Viaplay Sport
|Måndag 25 maj
|16.10
|Slovakien – Tjeckien
|TV10
|Måndag 25 maj
|20.10
|USA – Ungern
|Viaplay Sport
|Måndag 25 maj
|20.10
|Slovenien – Danmark
|TV10
|Tisdag 26 maj
|12.10
|Österrike – Storbritannien
|TV10
|Tisdag 26 maj
|15.30
|Sverige – Slovakien
|Viaplay Sport
|Tisdag 26 maj
|20.10
|Lettland – Schweiz
|Viaplay Sport
|Tisdag 26 maj
|20.10
|Kanada – Tjeckien
|TV10
|Tisdag 26 maj
|20.10
|Norge – Italien
|Viaplay Sport
|Tisdag 26 maj
|20.10
|Danmark – Slovenien
|TV10
Slutspel
|Datum
|S-start
|Lag
|Kanal
|Torsdag 28 maj
|15.30
|Kvartsfinal 1
|TV10
|Torsdag 28 maj
|15.30
|Kvartsfinal 2
|Viaplay Sport
|Torsdag 28 maj
|19.30
|Kvartsfinal 3
|TV10
|Torsdag 28 maj
|19.30
|Kvartsfinal 4
|Viaplay Sport
|Lördag 30 maj
|13.30
|Semifinal 1
|TV10
|Lördag 30 maj
|17.30
|Semifinal 2
|TV10
|Söndag 31 maj
|14.30
|Bronsmatch
|TV6
|Söndag 31 maj
|19.30
|Final
|TV6
* Med reservation för ändringar
