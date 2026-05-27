Det ser ut som att Ludvig Claesson återvänder till Sverige.

Närmare bestämt kommer backen att göra comeback i Rögle, det uppger Expressen.

Efter att ha lämnat Rögle efter säsongen 2024/2025 gick backen vidare till Finland och spelade i Vaasa Sport. Därefter tog karriären en oväntad vändning när klubben valde att sälja flera spelare, det gjorde att svensken hamnade i Davos i Schweiz.

Nu ser backen ut att återvända till svensk mark. Enligt Expressens uppgifter är Claesson nära en överenskommelse med Rögle till den kommande säsongen.

Under sitt senaste år i Ängelholm gjorde backen åtta poäng (1+7) på 44 matcher.

Samtidigt har det under dagen kommit uppgifter på att Rögle bryter med Mattias Göransson, vilket öppnar upp en plats för Claesson.

Om uppgifterna stämmer kommer parterna att skriva på inom kort och presenteras.

