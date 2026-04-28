Hockey-VM 2026 spelas i Fribourg och Zürich. Här samlas alla 16 trupper i takt med att de blir uttagna till spel i turneringen.

Det blir som vanligt stjärntätt i Hockey-VM.

Flera länder har fått loss några av sina allra största stjärnor. Värdnationen Schweiz kommer med bland annat Timo Meier och Nico Hischier, Kanada kommer med superstjärnan Macklin Celebrini och poängmaskinen Mark Scheifele tillsammans med veteraner som John Tavares, Morgan Rielly och Ryan O’Reilly, Finland får in sin främsta spelare i Aleksander Barkov, den forne 40-målsskytten Brock Boeser kommer representera USA och Sverige ser ut att få ett ungt lag med framtida stjärnor som Anton Frondell och Ivar Stenberg.

Här samlas samtliga uttagna trupper, i takt med att de offentliggörs.

Notera att trupperna kan förändras under pågående turnering.

Var spelas hockey-VM 2026?

Årets mästerskap spelas i BCF Arena i Fribourg, och Swiss Life Arena i Zürich. Tre Kronor spelar sina gruppspelsmatcher i Fribourg men semifinal och final avgörs i Zürich.

Hur spelas hockey-VM 2026?

Sverige inleder med en match mot Kanada, den 15:e maj klockan 20:20. Här hittar du hela spelschemat för turneringen.

Hur funkar hockey-VM?

I Hockey-VM deltar 16 lag som är indelade i två grupper, baserat på ranking och resultat i tidigare VM.

Alla lag möter de övriga sju lagen i sin grupp. De fyra bästa lagen i varje grupp går vidare till kvartsfinal. Där möter ettan i Grupp A fyran i Grupp B, tvåan i grupp A möter trean i grupp B och så vidare.

Vinnarna går sedan till semifinal, där det högst rankade laget möter det lägst rankade laget från gruppspelet och det andrarankade möter det tredje högst rankade laget från gruppspelet. Rankingen avgörs i första hand av placering i gruppen, i andra hand av poängtotal och i tredje hand av målskillnad.

Vinnarna där gör sedan upp i VM-finalen.

Hockey-VM 2026 – trupper

Grupp A (Zürich)

Grupp B (Fribourg)