Inför NHL-säsongen 2025/26: Genomgång av alla lag
NHL-säsongen 2025/26 närmar sig med stormsteg. Inför första nedsläpp den 7 oktober publicerar vi genomgångar av alla NHL-lag på hockeysverige.se.
Det har gått tre och en halv månad sedan Florida Panthers lyfte Stanley Cup för andra året i rad – efter ännu en finalseger mot Edmonton Oilers.
Den 7 oktober är det dags för en ny säsong, en säsong som inte bara innehåller jakten på Stanley Cup 2026 – utan även ett OS insprängt mitt i säsongen.
Sedan slutet av augusti har hockeysverige.se med hjälp från systersajten DailyFaceoff.com publicerat djupdykningar i samtliga NHL-lag. Här har vi samlat alla genomgångar av lagen:
26/8 – Anaheim Ducks: Kan Leo Carlssons lyft ge slutspelsvittring?
27/8 – Boston Bruins: Flopplaget mot ny besvikelse efter märkliga sommaren?
28/8 – Buffalo Sabres: En 14-årig förbannelse som inte ser ut att brytas
29/8 – Calgary Flames: Svenskens ovissa framtid – en distraktion?
30/8 – Carolina Hurricanes: Ska NHL:s mest förutsägbara lag misslyckas igen?
31/8 – Chicago Blackhawks: För mycket press på underbarnets axlar?
1/9 – Colorado Avalanche: Landeskogs hälsa kan bli avgörande
2/9 – Columbus Blue Jackets: Reste sig ur askan efter den fruktansvärda tragedin
3/9 – Dallas Stars: Topplaget som allt faller på mållinjen
4/9 – Detroit Red Wings: Är Lucas Raymond tillräckligt bra för att ta Detroit högre?
5/9 – Edmonton Oilers: Nervositeten stiger – vad händer med Connor McDavid?
6/9 – Florida Panthers: En dominant med chans på tredje raka bucklan
11/9 – Los Angeles Kings: En gräslig sommar – varning för flopp
12/9 – Minnesota Wild: Fansens skräck: Kaprizovs tvekan inför nytt kontrakt
13/9 – Montréal Canadiens: NHL:s mest spännande lag – redo att utmana?
14/9 – Nashville Predators: Ny misär att vänta för Filip Forsberg?
15/9 – New Jersey Devils: Ska skadekrisen fortsätta sätta krokben?
16/9 – New York Islanders: Ljus framtid – smärtsam närtid
17/9 – New York Rangers: Kan de hämta sig från det kaosartade fiaskot?
18/9 – Ottawa Senators: Perfekta förutsättningar för Ullmark att glänsa
19/9 – Philadelphia Flyers: Livet efter John Tortorella – ny coach, nya förhoppningar
21/9 – Pittsburgh Penguins: Trots tidigare superstjärnorna – på väg att bli NHL:s sämsta lag
24/9 – San Jose Sharks: Redo att slå i botten – för att fånga ännu en supertalang
26/9 – Seattle Kraken: Vart ska ni ta vägen, NHL:s gråaste gäng?
27/9 – St. Louis Blues: På riktigt eller på låtsas – efter succéspurten?
28/9 – Tampa Bay Lightning: Är storhetstiden över för Victor Hedman och kompani?
Så spelas NHL-säsongen 2025/26
NHL:s grundserie
- Säsongen börjar 7 oktober 2025.
- Varje lag spelar 82 matcher – detta är den sista säsongen med 82 matcher innan det utökas till 84 matcher enligt det nya kollektivavtalet.
- Totalt spelas 1 312 matcher under grundserien över ligan (alla lag ihop).
- Grundserien avslutas 16 april 2026.
Specialtider och uppehåll
- Det kommer att vara en paus under februari för Vinter-OS i Milano-Cortina 2026, där NHL-spelare deltar.
- Pausen börjar efter matcherna den 5 februari, och ligan återupptar matcherna 25 februari.
Spelformat och schema
- Lag spelas inom division och konferens enligt en struktur som ger många matcher mot närliggande rivaler.
- Det ska även spelas matcher i Sverige: Nashville Predators och Pittsburgh Penguins möts i NHL Global Series i Stockholm den 14 och 16 november.
Förändringar och framtid
- Från och med säsongen 2026/27 kommer grundserien utökas till 84 matcher per lag enligt det nya kollektivavtalet.
- Säsongen 2025/26 är alltså den sista med 82 matcher.
