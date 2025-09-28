Inför NHL-säsongen 2025/26: Genomgång av alla lag

NHL-säsongen 2025/26 närmar sig med stormsteg. Inför första nedsläpp den 7 oktober publicerar vi genomgångar av alla NHL-lag på hockeysverige.se.

Gustav Forsling och hans Florida Panthers firar Stanley Cup-segern i mitten av juni. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Det har gått tre och en halv månad sedan Florida Panthers lyfte Stanley Cup för andra året i rad – efter ännu en finalseger mot Edmonton Oilers.

Den 7 oktober är det dags för en ny säsong, en säsong som inte bara innehåller jakten på Stanley Cup 2026 – utan även ett OS insprängt mitt i säsongen.

Sedan slutet av augusti har hockeysverige.se med hjälp från systersajten DailyFaceoff.com publicerat djupdykningar i samtliga NHL-lag. Här har vi samlat alla genomgångar av lagen:

26/8 – Anaheim Ducks: Kan Leo Carlssons lyft ge slutspelsvittring?

27/8 – Boston Bruins: Flopplaget mot ny besvikelse efter märkliga sommaren?

28/8 – Buffalo Sabres: En 14-årig förbannelse som inte ser ut att brytas

29/8 – Calgary Flames: Svenskens ovissa framtid – en distraktion?

30/8 – Carolina Hurricanes: Ska NHL:s mest förutsägbara lag misslyckas igen?

31/8 – Chicago Blackhawks: För mycket press på underbarnets axlar?

1/9 – Colorado Avalanche: Landeskogs hälsa kan bli avgörande

2/9 – Columbus Blue Jackets: Reste sig ur askan efter den fruktansvärda tragedin

3/9 – Dallas Stars: Topplaget som allt faller på mållinjen

4/9 – Detroit Red Wings: Är Lucas Raymond tillräckligt bra för att ta Detroit högre?

5/9 – Edmonton Oilers: Nervositeten stiger – vad händer med Connor McDavid?

6/9 – Florida Panthers: En dominant med chans på tredje raka bucklan

11/9 – Los Angeles Kings: En gräslig sommar – varning för flopp

12/9 – Minnesota Wild: Fansens skräck: Kaprizovs tvekan inför nytt kontrakt

13/9 – Montréal Canadiens: NHL:s mest spännande lag – redo att utmana?

14/9 – Nashville Predators: Ny misär att vänta för Filip Forsberg?

15/9 – New Jersey Devils: Ska skadekrisen fortsätta sätta krokben?

16/9 – New York Islanders: Ljus framtid – smärtsam närtid

17/9 – New York Rangers: Kan de hämta sig från det kaosartade fiaskot?

18/9 – Ottawa Senators: Perfekta förutsättningar för Ullmark att glänsa

19/9 – Philadelphia Flyers: Livet efter John Tortorella – ny coach, nya förhoppningar

21/9 – Pittsburgh Penguins: Trots tidigare superstjärnorna – på väg att bli NHL:s sämsta lag

24/9 – San Jose Sharks: Redo att slå i botten – för att fånga ännu en supertalang

26/9 – Seattle Kraken: Vart ska ni ta vägen, NHL:s gråaste gäng?

27/9 – St. Louis Blues: På riktigt eller på låtsas – efter succéspurten?

28/9 – Tampa Bay Lightning: Är storhetstiden över för Victor Hedman och kompani?

Så spelas NHL-säsongen 2025/26

NHL:s grundserie

Säsongen börjar 7 oktober 2025 .

. Varje lag spelar 82 matcher – detta är den sista säsongen med 82 matcher innan det utökas till 84 matcher enligt det nya kollektivavtalet.

– detta är den sista säsongen med 82 matcher innan det utökas till 84 matcher enligt det nya kollektivavtalet. Totalt spelas 1 312 matcher under grundserien över ligan (alla lag ihop).

under grundserien över ligan (alla lag ihop). Grundserien avslutas 16 april 2026.

Specialtider och uppehåll

Det kommer att vara en paus under februari för Vinter-OS i Milano-Cortina 2026 , där NHL-spelare deltar.

, där NHL-spelare deltar. Pausen börjar efter matcherna den 5 februari, och ligan återupptar matcherna 25 februari.

Spelformat och schema

Lag spelas inom division och konferens enligt en struktur som ger många matcher mot närliggande rivaler.

Det ska även spelas matcher i Sverige: Nashville Predators och Pittsburgh Penguins möts i NHL Global Series i Stockholm den 14 och 16 november.

Förändringar och framtid