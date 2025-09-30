Flytten från Arizona till Salt Lake City var en framgång. Men på isen finns det fortfarande mycket som Utah Mammoth måste bevisa innan de är ett lag att räkna med. Mike Gould ser ett lag med mycket talang, men som har utmaningar som gör slutspel till ett långskott.

Utah Mammoths första NHL-säsong var en frisk fläkt, men än finns det utmaningar att ta sig an. Foto: Peter Creveling-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Här: Utah Mammoth

Så kan Utah Mammoth ställa upp 2025/26

Utah Mammoth säsongen 2024/25

Den första upplagan av Utah Hockey Club såg fortfarande ganska mycket ut och spelade likt sina föregångare från Arizona. De vann bara två matcher fler än vad Arizona Coyotes lyckades med under sin sista säsong i Mullett Arena och slutade på sjätte plats i Central Division. Ändå var de nyblivna ”Uthans” befriade från det aldrig sinande kaos som omgav tidigare ägargrupper i öknen och drog stabila publikskaror till det omvandlade Delta Center i Salt Lake City. Det betyder också något, men det återstår att se om entusiasmen kring detta lag kommer att omsättas i konkreta framgångar under deras första säsong som Utah Mammoth.

Först det positiva: Utahs övergripande lagstruktur var överraskande stark förra säsongen, med en underliggande statistik för skott- och målchanser som placerade dem i den övre tredjedelen av ligan överlag. Nyförvärvet Michail Sergatjev spelade utmärkt hockey efter att ha blivit värvad från Tampa Bay Lightning och gjorde ett gediget jobb med att täppa till sprickor i ett försvar som härjats av skador. Målvakten Karel Vejmelka hade sin starkaste NHL-säsong hittills och belönades med ett femårskontrakt i maj. Och kaptenen Clayton Keller gjorde 30 mål för tredje året i rad och noterade till och med 90 poäng, vilket satte en hög standard under sitt första år med sitt “nya” lag.

Med det sagt finns det fortfarande stort utrymme för förbättring i ”Beehive State”, särskilt när det gäller det övergripande spelet hos denna unga och lovade Mammoth-kärna. Endast två Utah-spelare slutade under 50 procent i förväntade mål vid fem-mot-fem förra säsongen, och de förväntas utgöra två tredjedelar av lagets förstalina under kommande år. Det råder ingen tvekan om vad Logan Cooley och Dylan Guenther kan åstadkomma i anfallszonen, men de behöver göra stora framsteg för att bli bättre spelare över hela isen om Mammoth ska säkra sin första slutspelsplats — särskilt nu när J.J. Peterka, ytterligare ett defensivt projekt under utveckling, förväntas ansluta till deras kedja.

Det kommer att bli en kamp i Central Division under många år framöver. Utah har en stark grupp talanger, en växande fanskara och en ägare som sagt alla rätt saker. Men har de den exceptionella talang som krävs för att sticka ut från NHL:s växande medelklass?

J.J. Peterka var sommarens stora nyförvärv för Utah Mammoth. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Utah Mammoths nyförvärv och förluster

Nyförvärv

J.J. Peterka, FW

Brandon Tanev, FW

Nate Schmidt, B

Vitek Vanecek, MV

Förluster

Matias Maccelli, FW (TOR)

Michael Kesselring, B (BUF)

Josh Doan, FW (BUF)

Nick Bjugstad, C (STL)

Utah Mammoths anfall

Utah slutade på 21:a plats i ligan med 241 mål förra säsongen, vilket är en stor anledning till att de i somras värvade Peterka från Buffalo Sabres. Som nämnts hade HC inga problem med att skapa chanser, men deras konverteringsgrad placerade dem i den nedre tredjedelen av ligan, med en särskilt låg framgång på högfarliga lägen (16,02 %, 29:a totalt). Peterka, som gjort 55 mål under sina senaste två säsonger, bör hjälpa Mammoth att övervinna sina problem vid fem-mot-fem och samtidigt ge ytterligare skjuts åt deras redan kapabla powerplay.

Bortsett från Keller översteg ingen i Utah 65 poäng förra året, men mellan Peterka, Cooley, Guenther och Nick Schmaltz är Mammoth fullspäckade med poängplockare som hör hemma i en toppsexa. De har också Barrett Hayton, som satte personbästa med 20 mål och 46 poäng förra säsongen samtidigt som han dominerade i tekningscirkeln. Keller, Hayton och Schmaltz har en lång erfarenhet av att spela bra tillsammans sedan sina år i Coyotes, och Utahs huvudtränare André Tourigny har stort förtroende för dem som trio. De bör kunna hantera svåra matchups samtidigt som de producerar. Men med Hayton (RFA) och Schmaltz (UFA) som båda behöver nya kontrakt efter 2025/26, måste Utahs beslutsfattare utvärdera vad framtiden har att erbjuda för sina kapteners föredragna lagkamrater — särskilt Schmaltz, som fyller 30 denna säsong. Och mer än något annat behöver Utah att kedjan med Cooley, Guenther och Peterka klickar, och att åtminstone en av dessa spelare når eller överträffar Kellers produktivitet.

Clayton Keller hade sin mest produktiva NHL-säsong hittills i fjol. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Naturligtvis hade inte alla en smidig övergång från Arizona till Utah. Matias Maccelli, som gjorde 57 poäng med Coyotes 2023/24, noterade endast 18 poäng och blev snabbt trejdad till Toronto Maple Leafs efter säsongen. En liknande svacka drabbade Lawson Crouse. Han gjorde 20 mål i tre raka säsonger innan flytten men noterade bara 18 poäng i Utah. Med flera lovande ytterforwards som konkurrerar om jobb måste Crouse, Michael Carcone med flera återfinna sitt målskytte. Annars väntar ett liknande öde som för Maccelli. Ut genom dörren.

Här finns också Kevin Stenlund som blev en stabil tvåvägsspelare för laget efter att ha anslutit från Stanley Cup-mästarna Florida Panthers som free agent sommaren 2024. Han satte personbästa med 14 mål coh 28 poäng under första säsongen i Salt Lake City.

Utah Mammoths försvar

Vi har tre heta frågor kring detta Utah-lag i en senare sektion, men låt oss ställa en fjärde redan nu: Är Sergatjev en första- eller andraback? 27-åringen såg mer ut som det förstnämnda förra säsongen, med över 25 minuters istid per kväll för första gången i karriären och med 15 mål och 53 poäng. Med John Marino och Sean Durzi borta på grund av skador under längre perioder hade Tourigny inget annat val än att luta sig tungt mot Sergatjev, tvåfaldig Stanley Cup-mästare med Bolts. Även med tanke på det höga pris Utah betalade — Conor Geekie, J.J. Moser och två draftval — levererade Sergatjev helt klart.

Michail Sergatjev blev allt Utah kunnat hoppas på efter övergången från Tampa Bay Lightning. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Marino och Durzi är friska och redo för år två i Utah, men efter att ha inkluderat Michael Kesselring i Peterka-affären med Buffalo verkar Mammoth sakna ett certifierat topp-4-alternativ. De värvade Nate Schmidt via free agency för att täcka upp, men han är mer ett lyxigt bottenparsalternativ just nu, liksom Olli Määttä och Ian Cole. Utah har ett relativt blygsamt lager av försvarstalang jämfört med hur det ser ut på forwardssidan, men de kan alltid genomföra en trejd för ytterligare en etablerad back om de fortfarande är med i slutspelsracet efter halva säsongen.

Om skadeproblemen fortsätter i Utah kan man inte bli förvånad om Dmitrij Simasjev eller Maveric Lamoureux får chansen i NHL under längre perioder. Lamoureux, ett stort, högerfattat draftval från första rundan 2022, spelade sina första 15 NHL-matcher med Utah förra säsongen; Simasjev, vald sexa totalt i draften 2023, är också välbyggd och kommer till Nordamerika med tre KHL-säsonger bakom sig i Lokomotiv Jaroslavl. Om Utah är med i jakten kommer Tourigny troligtvis först vända sig till mer erfarna spelare som Scott Perunovich och Nick DeSimone (eller Juuso Välimäki om han håller sig frisk). Men Simasjev och Lamoureux är relativt nära att vara redo för NHL och har stor potential.

Utah Mammoths målvakter

Efter att ha sett sin arbetsbörda minska gradvis under sina tre säsonger i Arizona tog Vejmelka kontroll över målet från Connor Ingram efter ankomsten till Utah. Den tjeckiske målvakten noterade 26 vinster , en räddningsprocent på 90,4 och en nolla på 58 matcher förra säsongen, precis nog för att sticka ut och säkra ett femårskontrakt värt 4,75 miljoner dollar per år. Med Ingram förpassad till AHL medan han jobbar sig tillbaka efter ett tufft 2024/25, där han förlorade sin mamma till cancer, förblir Vejmelka förstavalet för Mammoth.

Utahs framtida målvakt heter Michael Hrabal och kommer från två starka collegesäsonger med UMass-Amherst. Men med Hrabal tillbaka i skolan för sitt juniorår blir det ännu en tjeckisk målvakt som backar upp Vejmelka: Vitek Vanecek, färsk Stanley Cup-vinnare med Florida Panthers. Vanecek spelade visserligen bara sju matcher under grundserien och såg hela playoff-äventyret från bänken bakom Sergej Bobrovskij, men har 90,2 i räddningsprocent över NHL-karriären och bör vara en stabil lösning.

Karel Vejmelka hanterade sin tunga arbetsbörda på ett imponerande sätt i fjol. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Utah Mammoths tränare

Endast tre huvudtränare har haft nuvarande position längre än Tourigny. Men medan Jon Cooper, Jared Bednar och Rod Brind’Amour alla haft slutspelsframgångar, har Tourigny ännu inte lett detta lag till slutspel. Det måste ändras snart. Förväntningarna på detta Mammoth-lag växer för varje minut, särskilt med en öppenhjärtig ägare i Ryan Smith som vill ha valuta för pengarna och en nyinstallerad president, Chris Armstrong, som ärvde större delen av hockeyorganisationen, Tourigny inkluderad.

En trio kvarvarande från Arizona-tiden fullbordar Tourignys tränarstab i Utah: John Madden, Blaine Forsythe och Mario Duhamel. Dessutom behåller Utahs AHL-lag Tucson Roadrunners — fortfarande kontrollerat av tidigare Arizona Coyotes-ägaren Alex Meruelo — Steve Potvin och John Ferguson Jr. som huvudtränare respektive general manager. Meruelos planer tyder på att Roadrunners så småningom ska flytta från det nedgångna Tucson Convention Center till en ny anläggning i Reno, Nevada, vilket skulle bli andra gången han ansvarar för ett proffshockeylag som lämnar Arizona.

Utah Mammoths rookies

Som nämnts har Simasjev och Lamoureux chans att göra avtryck på försvarssidan för Utah denna säsong. Men den verkliga möjligheten ligger på forwardsidan, där Mammoth verkligen behöver lovande spelare för att fylla vissa luckor. En av toppkandidaterna är den stora ytterforwarden Daniil But, som såg precis ut som en spelare vald tolva i förstarundan under sitt första träningsläger i NHL och förväntas spela mer än ett fåtal matcher med Mammoth under sin första säsong i Nordamerika — trots att han bara är 20 år. But (med smeknamnet “Danny Goals”) spelade med Simasjev i KHL:s Lokomotiv de senaste tre säsongerna och kan lätt säkra en plats i mitten av lagets forwardsuppställning om han får chansen.

En annan ledande kandidat att spela matcher för Mammoth, åtminstone initialt, är 2024 års förstaval Tij Iginla. Jaromes son spelade bara 21 matcher med WHL:s Kelowna Rockets förra året, då envisa höftskador till slut krävde operation. Nu tillbaka i spel ser Iginla ut att vara i toppform igen och kan konkurrera om ett nio matcher långt test. Men det skulle inte vara förvånande om Iginla återvände till Rockets för chansen att spela i Memorial Cup, som Kelowna kommer att vara värd för 2026.

Kan det bli NHL-matcher för Tij Iginla den här säsongen? Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Tre heta frågor för Utah Mammoth

Kommer Nick Schmaltz att skriva nytt kontrakt?

Coyotes klarade sig bra för många år sedan när de värvade Schmaltz från Chicago Blackhawks i utbyte mot en ung Dylan Strome. Schmaltz har gjort 20 mål i var och en av sina senaste fyra säsonger och är fortfarande en av Kellers favoriter att spela med. Men med Iginla och But som konkurrerar om NHL-platser och Schmaltz som närmar sig 30, har Mammoth ett svårt beslut. Är det vettigt att trejda Schmaltz under hans sista kontraktsår? Kan Barrett Hayton ta nästa steg?

Han har inte blivit en stjärna som Quinn Hughes eller en flopp som Filip Zadina, men Hayton — vald femma i draften 2018 — har utvecklats till en pålitlig tvåvägscenter som kan spela med både poängplockare och grinders. Nu 25 år har Hayton två 40-poängssäsonger bakom sig och går in i ett kontraktsår. Om han vill hålla undan för en utmaning från Caleb Desnoyers behöver han lägga till mer offensiv i sitt spel. Kommer Sean Durzi återta sin position i första PP-uppställningen?

Durzi såg inte riktigt ut som sig själv efter axeloperationen sent förra säsongen, med bara elva poäng på 30 matcher och dåligt med förtroende i powerplay — förståeligt med Sergatjev i laget. Den 26-årige Durzi har byggt sin karriär på PP, med 16 poäng för Arizona 2023/24 och samma produktion för Los Angeles Kings året innan. Förra säsongen gjorde han bara två PP-poäng totalt.

Förutsägelse för Utah Mammoth 2025/26

Mammoth är ett stabilt lag. Nya ägaren Ryan Smith verkar definitivt bry sig mer om hockeyfans än någon tidigare Coyotes-ägare. Och det befintliga ledarteamet, som konsekvent gjorde undervärderat arbete i Arizona, har till stor del fortsatt att utmärka sig i Utah. Men trots allt detta, har de vad som krävs för att resa sig över resten?

Inte än.

Det är säkert att säga att Mammoth kommer vara bättre än Chicago Blackhawks, som märkligt nog gjorde lite för att förbättra sin trupp under sommaren, men på pappret har de ännu inte den X-faktor som verkligen sätter dem framför de andra sex lagen i Central Division på pappret. Även Nashville Predators, färska från den största besvikelsen till säsong i klubbens historia, skulle kunna återhämta sig och sluta nära slutspelsgränsen i år. Här ligger Utah, Nashville, St. Louis och Minnesota på ungefär samma nivå, alla med potential att klara sig till slutspel med en hårsmån eller missa med en betydande marginal.

Mer specifikt: vi säger att Utah återigen slutar på sjätte plats i Central med omkring 85 poäng.

Utah Mammoths trupp 2025/26

Source: Utah Mammoth @ Elite Prospects