Ryska ilskan – mot NHL: ”Borde vägra att spela”

Ryska spelare tillåts tävla internationellt i NHL:s nya landslagsturnering – men ska då spela i ett ”världslag”.

Det får Vjatjeslav Fetisov att rasa.

– Jag hade vägrat att spela. Om kanadensarna och amerikanerna tävlar under sina egna flaggor, varför ska vi behöva tävla under oklara förhållanden?, säger Fetisov till Match TV.

Vjatjeslav Fetisov rasar mot att de ryska spelarna inte får tävla under Rysslands flagga i NHL-turneringen.

Foto: Maksim Konstantinov/SOPA Images/Alamy & REUTERS/Vasily Fedosenko

Nästa år kommer NHL att arrangera en ny landslagsturnering under All Star-helgen, likt hur 4 Nations Face-Off spelades förra året. Den här gången kommer det däremot att vara en tre-mot-tre-turnering. En annan skillnad blir att det kommer att vara fem lag i stället för fyra. Sverige, Finland, Kanada och USA kommer nämligen att få sällskap av ett ”världslag” med spelare från övriga nationer.

Där kommer också ryska spelare att få delta och tävla internationellt för första gången på flera år. De ryska spelarna kommer dock alltså att ingå i ”resten av världen”-laget och får inte tävla under Rysslands flagga.

Det får legendaren Vjatjeslav Fetisov att rasa mot NHL.

– Så, de ryska hockeyspelarna tilldelades ’Tredje världen’-laget? Jag hade vägrat att spela om det hade varit upp till mig. Jag skulle helt enkelt inte ha gått på en sådan All-Star-match, jag tycker att de borde vägra att spela. Varför helt plötsligt nu? Varför resten av världen? Om kanadensarna och amerikanerna tävlar under sina egna flaggor, varför ska vi behöva tävla under oklara förhållanden? Och varför behöver NHL detta? Jag förstår inte, säger Fetisov till Match TV.

Sverige kan bojkotta om Ryssland spelar World Cup: ”Löjligt”

Vjatjeslav Fetisov är en av tidernas största hockeyspelare och vann två Stanley Cup-titlar med Detroit Red Wings samt två OS-guld och sju VM-guld med Sovjetunionen. Efter karriären har han sedan blivit involverad i politik. Han var då bland annat idrottsminister för Ryssland under Vladimir Putins första ämbetsperiod som president. De senaste åren har han vid flera tillfällen uttalat sig kritiskt mot att ryska idrottare inte tillåts tävla internationellt till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

En annan het fråga som berör Vjatjeslav Fetisov är ifall Ryssland ska delta under World Cup 2028 som arrangeras av NHL. Där har Sverige, Finland och Tjeckien tidigare aviserat att de kan tacka nej och bojkotta turneringen ifall Ryssland tillåts delta.

Vjatjeslav Fetisov är tydlig med vad han tycker om de övriga nationernas ståndpunkt.

– Bojkott… Det här är några löjliga uttalanden som inte har någon effekt.

Vjatjeslav Fetisov: ”Låt dem bojkotta”

IIHF har nyligen släppt in Belarus igen och nationen kommer att spela i U18-VM för herrar nästa år. Då har Lettlands hockeyförbund varit tydliga med att de tänker vägra spela mot ett belarusiskt hockeylandslag.

– Låt dem bojkotta. De kommer att få en teknisk förlust, och det är allt, säger Vjatjeslav Fetisov till Match TV.

Ryssland har försökt ta sig tillbaka in i den internationella hockeyn under de senaste åren. Nyligen fick Ryssland också rätt sedan IIHF beslutat att bannlysa dem från alla mästerskap även över säsongen 2026/27. Ryssland överklagade beslutet och fick rätt. Nu tvingas IIHF att fatta ett nytt beslut gällande rysk medverkan i internationella turneringar framöver.