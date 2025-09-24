San Jose Sharks har NHL:s kanske mest kittlande talangpool – men det är också allt fansen kan klamra sig fast vid. Steven Ellis tror på ännu en medioker NHL-säsong i Bay Area. Men kanske finns det en vits med det ett år när en supertalang utöver det vanliga finns i potten i NHL-draften.

William Eklund och Macklin Celebrini leder San Jose Sharks mot en ljus framtid. Foto: AP Photo/Godofredo A. Vasquez

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Nu: San Jose Sharks

Så kan San Jose Sharks ställa upp 2025/26

San Jose Sharks säsongen 2024/25

Så, eh, ja.

Om du är San Jose Sharks-supporter behöver jag inte berätta hur fjolåret gick. Det var inte vackert, men medvetet så. Laget befann sig mitt i en renovering – och är fortfarande där – och det fanns inte mycket att bli exalterad över.

Såvida du inte fokuserade på framtiden, förstås. Macklin Celebrini och Will Smith blev fullfjädrade NHL-spelare i fjol och såg utmärkta ut. Celebrini var nära att vinna Calder Trophy medan Smith fortsatte att bli bättre ju längre säsongen gick.

Allt annat som hände under säsongen spelade ingen roll. Sharks slutade sist och fick andravalet i draften. De hade gärna velat ta Matthew Schaefer som nummer ett, men Michael Misa är en riktigt stark tröst. Det är det enda övriga som är värt att notera från 2024/25.

Visst, laget var lite roligare att titta på än andra bottenlag eftersom man alltid visste att något kul eller galet skulle hända. Men de slutade längst ner i tabellen av en anledning – och kommer troligen att göra detsamma igen 2025/26.

Sharks lanserade hashtaggen #TheFutureIsTeal i fjol, och den är fortfarande sann i dag. Framtiden är det enda som betyder något. Nutiden? Ja, den är fortfarande inte vacker.

Will Smith är en av hörnstenarna i San Jose Sharks framtid. Foto: Eakin Howard-Imagn Images

San Jose Sharks nyförvärv och förluster

San Jose Sharks anfall

På ytan låg Sharks på plats 31 eller 32 i nästan alla kategorier. Det gäller även de avancerade siffrorna – deras förväntade målprocent på 5-mot-5 var bara 43,96, vilket var uselt. Åtminstone hade Sharks tre forwards som passerade 50-poängsgränsen – Celebrini med 63, William Eklund på 58 och Tyler Toffoli med 54. Smith (45) och Mikael Granlund (45, men trejdad på våren) var inte långt bakom. Det var ett steg framåt jämfört med året innan då bara Granlund nådde över 50 poäng. Faktum är att det skett så många förändringar de senaste två åren att bara en forward från topp-10 i lagets interna poängliga 2023/24 finns kvar: Eklund.

Små steg? Kanske. Allt handlar om framtiden, och Celebrini, Smith och Eklund håller redan på att utvecklas till de unga stjärnor fansen längtat efter. Celebrini gjorde 63 poäng på 70 matcher och fick sedan två veckor med NHL-stjärnor i VM – framför allt Sidney Crosby. Både Celebrini och Eklund väntas spela med Toffoli, en rutinerad forward som varit en utmärkt mentor för de unga. Alla tre kan nå över 60 poäng i år, men det skulle inte förvåna om Celebrini når upp mot 80. Det är inte en av NHL:s bästa förstakedjor – ännu – men det är en legitim trio som bara kommer att bli bättre. Och det lär se snyggt ut när 71, 72 och 73 ställer upp tillsammans.

Macklin Celebrini lämnade ett stort avttryck under sin rookiesäsong med San Jose Sharks. Foto: Stan Szeto-Imagn Images

Smith väntas få ännu större påverkan den här säsongen. Han avslutade rookiesäsongen starkt med 19 poäng på de sista 22 matcherna. Han hamnade i skuggan av Celebrini, men Smith var farlig både i spel fem mot fem och i powerplay och var en av ligans mest kreativa rookies. Han spelade både center och ytter i fjol, och det pratades om att han kunde få chansen på Celebrinis högersida i början av campen, men räkna med att han framför allt stannar i mitten 2025/26 när han vill bevisa varför han var ett av de högsta draftvalen 2023.

Om Smith fortsätter som center kan han få veteranerna Jeff Skinner och Adam Gaudette vid sin sida. En kedja byggd för att ta tillvara på chanser. Skinner är inne på senare delen av NHL-karriären och hans 29-poängssäsong i Edmonton i fjol visar att han är långt ifrån 82-poängsspelaren han var för tre år sedan. Men utan press och med en säker plats i laguppställningen kan han kanske ändå nå över 40 igen. Gaudette tog lång tid på sig att etablera sig i NHL, men gjorde 19 mål på 81 matcher med Ottawa i fjol. Förvänta dig inte många poäng totalt (26 i fjol), men han kan tacklas, kriga hårt och vet hur man skjuter.

I övrigt är det svårt att bli särskilt upphetsad. Om Collin Graf – den främsta collegespelaren som skrev på som free agent 2024 – kan ta en plats i laget vore det stort. Alexander Wennberg gjorde en stabil säsong med 35 poäng och visade att han kan vara en okej spelare i andra- eller tredjekedjan. Philipp Kurashev föll i onåd i Chicago, men får en chans i San Jose. Kedjan med Barclay Goodrow, Zack Ostapchuk och Ty Dellandrea lär bli jobbig att möta, men räkna inte med mycket offensiv utdelning.

Det verkliga osäkerhetskortet är en viss 18-årig talang – men mer om honom senare.

San Jose Sharks försvar

Här skedde en hel del förändringar, med Vlasic, Thrun och Rutta ut. In kom Leddy, Klingberg och Orlov. Och utöver det finns Shakir Mukhamadullin, Jack Thompson, Luca Cagnoni, supertalangen Sam Dickinson och svenske Lucas Carlsson som alla jagar ordinarie platser.

Det är svårt att vara sämre defensivt än Sharks i fjol. De rankades 31:a i antal skott emot per match (31,8), 32:a i insläppta mål per 60 (3,03) och låg i botten två i nästan alla andra kategorier. Det blir inte mycket bättre i år – men det är svårt att bli sämre.

Mario Ferraro är lagets bästa back. Han har förbättrat sig offensivt, men det är hans spel i egen zon som sticker ut. Han har varit San Joses bästa back i flera år enligt de flesta mätpunkter – vilket också gör honom till en möjlig tradebricka.

Dmitrij Orlov blir en annan viktig pjäs. Han skrev på ett tvåårskontrakt värt 6,5 miljoner dollar per säsong. Som Ferraro är han mer defensivt inriktad, men gör det bra. Han är slitstark, täcker skott och är hyfsad med pucken.

Tidigare Toronto-backarna Timothy Liljegren och Klingberg ska bidra med pucktransport. Liljegren spelade mer fysiskt i San Jose i fjol, och även om han inte producerade mycket visade han ibland vilja att driva pucken. Klingberg väntas spela i första powerplay, trots skadeproblem de senaste åren. Han är långt ifrån 67-poängsbacken från 2017/18, men kan fortfarande flytta pucken.

Mukhamadullin och Thompson är två av de mer intressanta spelarna. Den förstnämnde hade en stabil säsong och ser ut att kunna ta steget fullt ut som 193 cm lång back. Thompson gjorde tio poäng på 31 matcher och är en spelare i pågående utveckling. Han kan skapa målchanser, men måste slå mer kompletta backar om han ska ta en plats.

John Klingberg ser ut att få en framträdande roll på San Jose Sharks blålinje. Foto: Robert Edwards-Imagn Images

San Jose Sharks målvakter

Sharks använde fem målvakter i fjol, och Mackenzie Blackwood – senare trejdad till Colorado – var den bästa. San Jose släppte in 3,78 mål per match, mest i hela ligan. Det spelade ingen roll vem som stod – det såg illa ut varje kväll.

Nu är det unge Jaroslav Askarovs tur att bevisa sig. Den 23-årige ryssen spelade 13 NHL-matcher i fjol och även om siffrorna inte var bländande var han bättre än Aleksandar Georgijev. Han har varit utmärkt i AHL med fyra nollor och 92,3 i räddningsprocent på 22 matcher i Barracuda. Han är 190 cm lång men vinner oftast på sin atletism. Om någon målvakt kan utmana om Calder Trophy är det Askarov – och om allt går väl kan han etablera sig som en av ligans bästa unga målvakter.

Nye Alex Nedeljkovic kommer dock att göra allt för att ta förstaspaden. Konsekvensen har varit ett problem i hans karriär, men han kan vinna matcher i klunga. Han hade det tufft i Pittsburgh i fjol och är långt ifrån den förstamålvakt han var i Detroit. Men han spelade ändå 38 matcher två säsonger i rad och kan avlasta Askarov. Det är ett ettårskontrakt, så han har mycket att spela för.

Bakom dessa finns inga med större NHL-erfarenhet. Gabriel Carriere delade fjolåret mellan AHL och ECHL, och Jakub Skarek spelade delar av två matcher med Islanders. Räkna med att Sharks kan plocka in någon under säsongen – Carey Price räknas tyvärr inte.

Tar Jaroslav Askarov över förstaspaden i San Jose i vinter. Foto: Neville E. Guard/Imagn Images/Bildbyrån

Sna Jose Sharks tränare

Ryan Warsofsky är NHL:s yngste tränare med sina 37 år – alltså yngre än forwarden Ryan Reaves som är 38. Han är ung, men växer tillsammans med laget. Han visade sin skicklighet när han ledde USA till VM-guld i maj, första gången på nästan 100 år.

Det är det Sharks hoppas att han kan uppnå även här. Han har inte bevisat mycket i NHL ännu, men är högt respekterad. Han fick 30 mål ur Toffoli, en stark säsong av Granlund och gjorde Jake Walman till en värdefull trejdebricka. Givet materialet gjorde han vad man kunde vänta sig. Sharks är några år från att utmana, men om GM Mike Grier håller fast vid honom kommer Warsofsky klara sig.

San Jose Sharks rookies

Här blir det intressant. Sharks skrev nyligen kontrakt med Misa, vilket eliminerade college som alternativ. Det blir NHL eller OHL – och han har inget kvar att bevisa i Saginaw. Han är en utmärkt skridskoåkare med både acceleration och fart. Han driver spelet och gjorde 62 mål i OHL i fjol. Han måste fortfarande kämpa för sin plats och kan börja på en ytterposition, men framtiden är ljus och han borde nämnas i Calder-sammanhang.

Dickinson har också god chans att starta i NHL. Om han stannar är en annan fråga, men han är svårslagen en-mot-en och kan dominera offensivt. Skulle han återvända till London kan 19-åringen nå tresiffrigt i poäng.

Andra rookies som kan få matcher är Oskar Olausson, Igor Tjernijsjov, Quentin Musty och Luca Cagnoni. Ingen av dem lär bli ordinarie, men konkurrensen är hård, och det är spännande för fansen.

Michael Misa jagar speltid i NHL – kan supertalangen ta en plats redan nu? Foto: Robert Edwards-Imagn Images

Tre heta frågor för San Jose Sharks

Är Jaroslav Askarov den äkta varan?

Askarov har varit en av de främsta målvaktstalangerna sedan Nashville Predators valde honom i första rundan 2020. Och redan då hade hans namn funnits i hockeymedvetandet i några år, tack vare hans dominerande spel i olika juniorturneringar. Nu har han äntligen en möjlighet att bli en förstamålvakt – kommer han att ta chansen på samma sätt som Dustin Wolf gjorde i Calgary förra året? Sharks har jagat en verklig långsiktig förstamålvakt ända sedan Jevgenij Nabokov lämnade för 15 år sedan. Om Askarov kan bli lagets nästa stjärnmålvakt kommer de att vara i en bra position.

Macklin Celebrini på väg till OS?

Det kommer inte att finnas mycket att glädjas åt i år om du är Sharks-supporter. Men med OS 2026 på gång kommer det att spekuleras en hel del kring Celebrinis chanser att ta en plats i Kanadas trupp. Han var enastående tillsammans med Crosby i VM, där de två högintelligenta spelarna såg riktigt dominanta ut ihop. Kommer det att räcka för att Celebrini ska få en plats? Troligtvis inte, men han kommer att göra allt han kan under första halvan av säsongen 2025/26 för att göra sitt fall tydligt.

Vem, utöver de unga stjärnorna, kommer att kliva fram?

Laget kommer att vara i en återuppbyggnadsfas i minst ett år till. Men för att det verkligen ska fungera måste det komma resultat. Vi såg några lovande tecken i och med det förbättrade spelet från Eklund, liksom framväxten av Celebrini och Smith, men mer behöver göras. Laget har ett antal spelare som blir UFA eller RFA och som kommer att vilja bevisa sitt värde – spelare som Wennberg, Skinner, Graf och Nedeljkovic. Chicago lyckades förvandla Ryan Donato till en viktig del av framtiden – Sharks behöver hitta sin egen Donato.

Blir Alexander Wennberg kvar i San Jose – eller har han en deadline-trejd till ett slutspelslag att se fram emot? Foto: Chris Nicoll/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Förutsägelse för San Jose Sharks 2025/26

Det finns ingen anledning att linda in det. San Jose är utdömda i år också. Och det är helt okej.

Sharks gick senast till slutspel 2018/19, och det kommer inte att förändras nästa vår. Med Gavin McKenna som det stora priset i NHL-draften 2026 (med några andra som ser ut att kunna utmana) kommer Grier och hans team enbart att fokusera på att hitta vissa stegvisa förbättringar samtidigt som de ändå hamnar i botten av tabellen. Kanske skulle en förbättring från 52 poäng förra året till 58 uppskattas av fansen.

Men allt annat än att få förstavalet i draften kommer att kännas som ett misslyckande under säsongen 2025/26.

San Jose Sharks trupp 2025/26

