Pittsburgh Penguins må ha tidigare superstjärnor som Sidney Crosby, Jevgenij Malkin och Erik Karlsson i truppen. Men låter er inte luras. Det här laget är på väg att slå i botten. Så hårt att de faktiskt har chansen att landa en ny blivande superstjärna i nästa års NHL-draft. Matt Larkin tittar närmare på vad som mycket väl kan bli NHL-säsongens sämsta lag.

Kommer Erik Karlsson och Sidney Crosbys Pittsburgh Penguins slå i botten den här säsongen? Foto: Archie Carpenter/UPI. Credit: UPI/Alamy Live News

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Dagens lag: Pittsburgh Penguins

Så kan Pittsburgh Penguins ställa upp 2025/26

Pittsburgh Penguins säsongen 2024/25

Penguins pratade som ett lag som ville slåss om en slutspelsplats när träningslägret öppnade förra säsongen. Som kapten Sidney Crosby påpekade hade deras missade slutspel 2022/23 och 2023/24 varit knappa, så en eller två extra segrar kunde göra skillnad. Men de flesta av oss såg igenom den falska optimismen. Penguins stora satsning var sommaren 2023, inte 2024. Det var då de lastade på med namn som Erik Karlsson, Ryan Graves och Reilly Smith – och det gick inte vägen. Förra sommaren gjorde de bara mindre justeringar i ett lag som inte var tillräckligt bra från början, så det var ganska uppenbart att deras slutspelschanser var små.

Därför var det som följde inte särskilt överraskande. En förlustsvit på sex matcher i oktober visade ganska snabbt vilka Penguins var. En liten uppgång i slutet av december tog dem över .500-strecket i en vecka, men de hotade aldrig på allvar om en wildcard-plats. Och det trots ett lysande spel av Crosby, som satte NHL-rekord med sin 20:e raka poäng-per-match-säsong, och Rickard Rakell, vars 35 mål och 70 poäng var personbästa i NHL-karriären.

Klubbikonerna Jevgenij Malkin och Kris Letang visade tecken på nedgång vid 38 respektive 37 års ålder. Pittsburghs målvaktsspel var mestadels mardrömslikt, med Tristan Jarry och Alex Nedeljkovic kämpandes med självförtroendet. Penguins intog för andra året i rad en säljposition vid trade deadline och skeppade iväg veteraner som Alex Beauvillier, Michael Bunting och Luke Schenn – som byttes bort innan han ens hann spela en match för dem. Efter tio säsonger och två Stanley Cup-titlar gick Pittsburgh och den respekterade tränaren Mike Sullivan skilda vägar, och in kom relativt oerfarne Dan Muse som ersättare.

Pittsburgh erkändes allmänt som den klubb som öppet omfamnade en fullskalig ombyggnad i somras. Betyder det att Penguins är på väg att maximera sina pingisbollar i draftlotteriet 2026? Och hur säkra är vi på att Crosby står ut med att se sitt lag gå in för att förlora?

Jevgenij Malkin har hunnit bli 39 år gammal.

Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Pittsburgh Penguins nyförvärv och förluster

Nyförvärv

Arturs Silovs, G

Anthony Mantha, VF

Filip Hållander, VF

Connor Clifton, B

Justin Brazeau, HF

Mathew Dumba, B

Parker Wotherspoon, B

Rafael Harvey-Pinard, VF

Robby Fabbri, VF (PTO)

Dan Muse, huvudtränare

Förluster

Matt Grzelcyk, B (Chi)

Alex Nedeljkovic, G (SJ)

Pierre-Olivier Joseph, B (Van)

Matt Nieto, VF (UFA)

Emil Bemström, C (Schweiz)

Mike Sullivan, huvudtränare (NYR)

Pittsburgh Penguins anfall

Med tanke på hur dålig säsongen var, var Penguins faktiskt inte ett hemskt offensivt lag 2024/25. De slutade på 18:e plats i målproduktionen och hade NHL:s sjätte bästa powerplay på 25,8 procent. Med spelare som Crosby, Rakell, Bryan Rust och Karlsson på isen blir det så. Vid spel fem mot fem låg de i övre halvan av ligan i skottförsök, skott, målchanser och förväntade mål. Men eftersom i princip varje viktig offensiv pjäs är över 30 år är det tveksamt om Penguins kan upprätthålla en duglig offensiv 2025–26, särskilt då det är högst sannolikt att flera av deras toppspelare blir bortbytta. Hur stora är oddsen att Rakell, Rust och Karlsson avslutar säsongen i Penguins?

Om dessa veteraner flyttas kommer Crosby och Malkin inte ha mycket hjälp kvar. Den lovande forwarden Rutger McGroarty har stor potential men är borta på obestämd tid till följd av en överkroppsskada och kan behöva tid för att hitta tillbaka. Tommy Novak är bara en säsong bort från att ha varit en effektiv speluppläggare i Nashville och kan överraska som tredjecenter. Anthony Mantha, plockad från UFA-marknaden, kan nå 20 mål om han håller sig skadefri. Sammantaget är den offensiva höjden ganska låg – och kan bli ännu lägre om och när GM Kyle Dubas inleder utförsäljningen.

Erik Karlsson och Rickard Rakell ryktas båda vara på väg bort från Pittsburgh Penguins. Foto: Archie Carpenter/UPI

Pittsburgh Penguins försvar

Som ni kan gissa: om Penguins gjorde mål i okej takt men ändå missade slutspel, så var det för att de inte kunde hålla pucken borta från eget mål. De var bland de sämsta lagen i ligan på att förhindra chanser och farliga lägen vid spel fem mot fem, och deras boxplay var mediokert (18:e plats). Det finns få skäl att tro att det blir bättre 2025–26. Karlsson kommer fortsätta tugga minuter; även om hans Norris-år ligger bakom honom vid 35 års ålder kan han fortfarande driva spelet.

Är det märkligt att tro att Ryan Shea kan få spela i första backpar med honom?

Letang och nyförvärven Clifton och Dumba är högerskyttar, Graves har varit en total flopp, och den unge Owen Pickering mår bättre av skyddade minuter i början. Därför kan Shea, som spelar enkelt och okomplicerat, vara en bra partner till den mer dynamiske Karlsson. Parker Wotherspoon kan också få matcher. Oavsett hur man vrider och vänder på det är denna backsida ihopsatt av gaffa-tejp, och backparen är långt ifrån satta.

Kris Letang börjar komma till åren även han. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Pittsburgh Penguins målvakter

Om du som Penguins-fan har PTSD efter förra säsongens målvaktsspel är det förståeligt. Lagets räddningsprocent på 89,1 var 29:e i ligan. Jarrys säsong var rena såpoperan. I en statistik som knappt känns verklig släppte han in mål på första skottet i sex av sina 22 första matcher. Han blev satt på waivers och nedflyttad till AHL i januari. När han kom tillbaka i mars såg han ut som en NHL-målvakt igen, men att kalla honom en volatil lösning är en underdrift.

Nedeljkovic var inte mycket bättre och kritiserade öppet sitt eget spel. Därför var det klokt att Penguins gick vidare från ”Ned” och tog in Arturs Silovs, som var blockerad i Vancouver bakom Thatcher Demko och Kevin Lankinen. Silovs har mestadels varit under medel på NHL-nivå med en räddningsprocent på .880, men han är bara 24 och visade klass när han ersatte en skadad Demko under Vancouvers slutspel 2023/24. Dubas har sagt att det blir meritokrati i målet och att Jarry och Silovs ska slåss om förstaspaden, med Joel Blomqvist och Sergej Murasjov i kulisserna.

Tristan Jarry har upplevt ett par riktigt tunga hockeyår. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Pittsburgh Penguins tränare

Muse representerar en rejäl kontrast till den mer välkände Sullivan. Vem är Muse egentligen? Han har jobbat i NHL som assisterande tränare i Nashville och de senaste säsongerna i New York Rangers. Däremellan coachade han USA:s U18- och U17-landslag i utvecklingsprogrammet och tog guld vid U18-VM 2023. Han vann också en USHL-titel med Chicago Steel 2016–17. Muse är känd för att arbeta bra med unga spelare. Hans anställning signalerar tydligt Penguins skifte mot ett rebuild-tänk.

Pittsburgh Penguins rookie

McGroarty är Penguins kronjuvel bland talangerna. Hans fartfyllda, tuffa spelstil gör honom i teorin till en lockande kedjekamrat för Crosby. Men vi fick bara se honom i åtta NHL-matcher i fjol, och nu är han borta på obestämd tid på grund av skada, så hans första riktiga NHL-säsong blir försenad.

Däremot finns det flera andra Pittsburgh-rookies med chans att slå igenom, givet lagets tunna trupp.

Den skicklige högeryttern Ville Koivunen låg nära en poäng per match i AHL och gjorde sju poäng på sina första åtta NHL-matcher. Han borde vara en topp-sex-forward, särskilt med McGroarty borta. Pickering, som spelade exakt 25 matcher i fjol och därmed behåller rookie-status, har en verklig chans att klättra i hierarkin givet bristerna på vänsterbacksidan. Harrison Brunicke har topp-fyra-potential, fick känna på AHL i slutet av förra säsongen och lär åtminstone spela på försäsongen, även om han troligen behöver ett år till av utveckling innan han på allvar utmanar om en plats.

Rutger McGroarty hade en lyckad juniorkarriär, men första säsongen som proffs innefattade bara en handfull NHL-matcher. Foto: Bildbyrån

Tre heta frågor för Pittsburgh Penguins

Hur mycket förlorande kan Sidney Crosby stå ut med?

När jag frågade honom förra veckan om alla trade-rykten erkände han att han förstod dem och att det är den ”jobbiga delen med att förlora.” Å ena sidan känns han som en spelare som kommer stanna i samma klubb hela karriären. Å andra sidan är han konkurrens i mänsklig form. Det är svårt att föreställa sig att Crosby redan vann sin sista slutspelsserie som 30-åring. Han inleder en tvåårig förlängning denna säsong, och mellan honom, agenten Pat Brisson och Dubas verkar ingen vara helt på samma sida när det gäller Crosbys och Penguins framtid. Hans tålamod kommer att prövas. Är detta Jevgenij Malkins sista resa?

”Geno” är en av de mest underskattade NHL-spelarna genom tiderna, med tre Stanley Cup, två poängligatitlar, ett Hart Trophy, ett Conn Smythe Trophy och ett Calder Trophy. Han är kunglighet i Pittsburgh. Men han är 39 och går in i sitt sista kontraktsår. Kommer han att lägga av efter säsongen? Eller kan han tänka sig att gå till en contender som rental vid Deadline för att jaga en sista Cup? Vilka är kvar i truppen när säsongen är över?

Bortsett från Crosby har både Rust, Rakell och Karlsson stort trejd-värde. De har visserligen kontrakt över tid, så Dubas måste inte flytta dem nu. Men med tre salary-retention-platser öppna kan Penguins göra dem till fleråriga rentals med halverad lön, vilket ökar värdet och kan ge stora utbyten redan denna säsong.

Finns det någon gräns för Sidney Crosby när det kommer till att förlora? Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

Förutsägelse för Pittsburgh Penguins 2025/26

Läser från dammig pergamentrulle

Var 21:a år förfaller Penguins som organisation och bygger om kring en generationsspelare som valts etta i draften.

Det var Mario Lemieux 1984, det var Crosby 2005, och det kommer bli Gavin McKenna 2026. Penguins kommer gå all in på tanking, sälja veteraner vid deadline, sluta som ett av ligans tre sämsta lag och vinna draftlotteriet. Precis som Crosby bodde hos Lemieux som rookie kan McKenna bli lärling till Crosby nästa säsong – och vintern 2027 är då trejd-ryktena kring nummer 87 når kokpunkten.

Pittsburgh Penguins trupp 2025/26

Source: Pittsburgh Penguins @ Elite Prospects