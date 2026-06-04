Petr Cech förlänger hockeykarriären

Petr Cech, 44, är främst känd som en av tidernas bästa fotbollsmålvakter.

Han spelar numera ishockey – och förlänger nu karriären genom att skriva på för en säsong till.

Petr Cech skriver på ett nytt kontrakt för att förlänga sin hockeykarriär. Foto: Alexander Canillas/SPP & Joshua Smith/UK Sports Pics (Alamy/Montage)

De flesta minns Petr Cech för hans tid som Premier League-målvakt i fotboll med Chelsea och Arsenal.

Något som däremot inte lika många har koll på är att 44-åringen är en hockeymålvakt. Tjecken spelade hockey som ung men tvingades sedan välja mellan ishockey och fotboll vid 13 års ålder och valde därför att satsa på fotbollen.

Efter att hans karriär i Premier League tog slog valde Cech att byta sin ikoniska hjälm på fotbollsplanen mot en målvaktsmask. Han skrev på för amatörlaget Guildford Phoenix i den brittiska fjärdedivisionen NIHL2 inför säsongen 2019/20. Han spelade sedan inte alls under säsongen 2020/21 men gjorde comeback i Guildford 2021/22. Därefter avancerade Cech och spelade två säsonger i tredjeligan NIHL1 för Chelmsford Chieftains och Oxford City Stars.

Gjorde proffsdebut 2023

Under säsongen 2023/24 fick Petr Cech också göra sin professionella hockeydebut vid 41 års ålder. Han fick nämligen hoppa in för Belfast Giants i en match i toppligan EIHL mot Glasgow Clan. Cech spelade i fyra minuter för Belfast Giants och räddade det enda skottet som han fick på sig i en match som Belfast vann med 5-1.

Petr Cech tog sedan återigen en paus från ishockeyn under hela säsongen 2024/25 men i fjol var han tillbaka mellan stolparna igen. Han spelade för Haringey Huskies i NIHL2 och där vaktade Cech kassen i åtta matcher. Petr Cech hade då 92,5 i räddningsprocent och vann fem av sina åtta matcher i målet.

Petr Cech stannar i Haringey Huskies

Nu är Petr Cech också klar för en fortsättning i målet. Tjecken skriver på ett nytt avtal med Haringey Huskies inför den kommande säsongen.

“Hans påverkan för laget sträcker sig långt bortom hans spel i kassen. Som en av de främsta målvakterna någonsin inom professionell idrott bidrar Petr med en nivå av professionalism, förberedelse och ledarskap som gynnar hela laget. Hans erfarenhet och inställning till spelet fortsätter att sätta standarden och ger ovärderligt stöd till hans lagkamrater”, skriver klubben via sin Facebook-sida.

Under sin fotbollskarriär spelade Petr Čech 15 säsonger i engelska Premier League där han är känd som en av de bästa målvakterna genom tiderna. Han spelade 443 matcher med Chelsea och Arsenal samt har rekordet för flest hållna nollor i Premier League genom tiderna. Han vann Premier League-titeln med Chelsea fyra gånger (2004, 2005, 2010 och 2015) samt vann Champions League 2012. Hans fyra ”Golden Glove-titlar” är också bäst i ligans historia.

Source: Petr Cech @ Elite Prospects