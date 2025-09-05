Efter två raka finalförluster står Edmonton Oilers vid ett vägskäl. Har laget nog med bränsle i tanken för att slutligen gå hela vägen och vinna en titel? Och vad händer egentligen med Connor McDavids framtid i klubben? Scott Maxwell ser tendenser till mörka moln på himlen för en sliten utmanare.

Connor McDavid kliver in på sista året av sitt kontrakt – och hans status skapar nervositet i Edmonton. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Nu: Edmonton Oilers

Så kan Edmonton Oilers ställa upp 2025/26

Edmonton Oilers säsongen 2024/25

Tysta mig om du har hört det här förut: Edmonton Oilers fick en trög start på säsongen, vände på det men kämpade fortfarande med målvaktsspelet hela vägen, lyckades ändå hitta rätt till slut i slutspelet och tog sig till Stanley Cup-final – bara för att förlora mot Florida Panthers.

Det var en säsong med lite déjà vu för Oilers, eftersom deras toppar och dalar inte var riktigt lika extrema som under 2023/24, men det var ändå en berg- och dalbana. De lyckades hitta spåret, ta sig till slutspel utan problem och göra ytterligare en finalresa. Resultatet där kändes dock alltför bekant.

Men den här sommaren var mycket annorlunda jämfört med förra. 2024 valde Oilers att i stort sett behålla laget intakt, bortsett från några yngre spelare som Ryan McLeod, Dylan Holloway och Philip Broberg. Den här gången inte alls. Många delar har försvunnit till nya lag – vissa som varit besvikelser i Edmonton, andra som varit viktiga kuggar. Men Oilers har egentligen inte ersatt dem heller.

Och så finns förstås den stora elefanten i rummet: ovissheten kring kaptenen och ständigt bäste spelaren Connor McDavid. Han är inne på det sista året av sitt kontrakt och har ännu inte skrivit på en förlängning. Att säga att hans beslut kommer att påverka Oilers chanser till Stanley Cup bortom den här säsongen vore en underdrift.

Så vad ska fansen egentligen förvänta sig av den kommande säsongen i Edmonton? Är detta den sista dansen med McDavid? Har Oilers gjort tillräckligt för att förbättra laget från förra säsongen och verkligen kunna vinna allt den här gången? Låt oss ta en närmare titt.

Edmonton Oilers nyförvärv och förluster

Nyförvärv

Andrew Mangiapane, HF

Ike Howard, VF

Curtis Lazar, C

Riley Stillman, B

David Tomasek, C

Förluster

Evander Kane, VF (Van)

Viktor Arvidsson, HF (Bos)

Jeff Skinner, VF (SJ)

Corey Perry, HF (LA)

Connor Brown, HF (NJ)

John Klingberg, B (SJ)

Derek Ryan, C (UFA)

David Tomasek ska försöka ta plats i Edmonton Oilers – efter succésäsongen med Färjestad där han vann poängligan i SHL och Guldhjälmen.

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Edmonton Oilers anfall

Oilers brukar komma med en kärnvapenoffensiv ledd av McDavid och Leon Draisaitl, men förra säsongen kändes den lite mer mänsklig. De var bara elfte bäst i antal mål per match (3,16), tolva i powerplay-procent (23,7 %), och även om deras 5-mot-5-offensiv var mycket bättre underliggande (tvåa i förväntade mål per 60 minuter med 2,88), var deras powerplay också mänskligare (tionde i förväntade mål per 60 med 9,37). Siffrorna förbättrades i slutspelet, då de snittade 3,73 mål per match och hade 25,4 % i powerplay.

Det låter galet att säga att en 100-poängssäsong för McDavid var en besvikelse, men när man normalt producerar 120+ poäng i sömnen känns det ändå som ett nedsteg. Skador spelade dock en stor roll, eftersom hans poäng per match – 1,49 – låg där han brukar och var en av ligans bästa.

Som tur var klev Draisaitl fram, slutade trea i poängligan med 106 och vann skytteligan med 52 mål, sju fler än William Nylander på andraplats. Han fick dessutom starkt gehör i diskussionerna om både Hart- och Selke-trofén. Och när slutspelet kom var både han och McDavid tillbaka i sin rätta form och dominerade med 33 poäng var. Vi bör förvänta oss mer av samma från dem i år.

Leon Draisaitl överglänste Connor McDavid i fjol. Foto: Ed Mulholland-Imagn Images

En annan anledning till att offensiven backade kan vara att de övriga tre i deras förstauppställning i powerplay också tappade. Zach Hyman gick från 54 mål 2023–24 till bara 44 poäng förra säsongen. Ryan Nugent-Hopkins gick från 104 poäng 2022–23 till endast 49. Evan Bouchard gick från en poäng per match-back till ”bara” 67 poäng. Men precis som McDavid tog de sig samman i slutspelet. De kanske inte når sina tidigare toppar igen, men bör förbättras från förra året.

Därefter finns det en del frågetecken. Hur ersätter de målproduktionen från Perry, Brown, Kane eller ens Skinner och Arvidsson? Kan Ike Howard och Matt Savoie bidra med en ungdomlig injektion i topp nio? Blir Andrew Mangiapane ett bra komplement till McDavid eller Draisaitl, eller lika svagt som Brown, Skinner och Arvidsson i samma roll? Hur mycket secondary scoring kan Adam Henrique, Vasilij Podkolzin och Trent Frederic stå för?

Från backbesättningen bör Oilers åtminstone få runt 30 poäng totalt från spelare som Darnell Nurse, Mattias Ekholm, Jake Walman och Brett Kulak, även om Walman är den ende verkliga poängplockaren där. Men med så många förändringar finns en hel del osäkerhet – särskilt för ett lag vars främsta kännetecken är offensiven.

Edmonton Oilers försvar

Oilers försvar var inte lika effektivt under grundserien jämfört med året innan, varken i resultat eller underliggande siffror. De var 14:e i insläppta mål per match (2,87), 16:e i penalty kill (78,2 %), och delade elfteplats i förväntade insläppta mål 5-mot-5 (2,43) samt boxplay (8,22). Resultaten blev inte bättre i slutspelet (3,32 insläppta per match, 67,1 % PK). Delvis berodde det på målvaktsspelet, men Skinner och Pickard hade heller inte någon mur framför sig.

Backsidan blir i stort densamma som förra året, bortsett från att John Klingberg lämnat för San Jose Sharks. Ty Emberson lär ta hans plats, även om Troy Stecher också är en kandidat. Utöver frågetecknet kring sjättebacken har Oilers ändå en stark uppställning.

Ekholm är navet defensivt och har sedan han kom 2023 varit det perfekta komplementet till Bouchard. Frågan är dock om hans defensiv håller samma nivå efter skadan som störde honom i slutspelet. Han är 35 nu, så när börjar åldern märkas? Är han tillbaka i gammal form är allt bra. Om inte kan Oilers få problem.

Mattias Ekholm är fortfarande en viktig kugge för Edmonton Oilers – vid 35 års ålder. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Det påverkar i sin tur Bouchard, vars offensiva spets gör honom till en av ligans bästa poängbackar, men som är sårbar för misstag defensivt. Ekholm gör att han kan fokusera mer på offensiven.

Resten av backsidan utgörs av Nurse, Walman och Kulak – alla solida alternativ för andraparet. Nurse har ofta kritiserats och jämförts med sitt kontrakt, men han förbättrade sin defensiv markant i fjol. Walman och Kulak är också pålitliga. Så länge ingen får en för stor roll är de en stark grupp.

Även på forwardssidan har de bra defensiva alternativ. Podkolzin, Frederic och Mattias Janmark bidrar med starka siffror, och McDavid samt Draisaitl har förbättrat sina defensiva spel markant jämfört med tidigare år. Om de två fortsätter utvecklas där blir Oilers ännu svårare att möta.

Edmonton Oilers målvakter

Trots alla rubriker kring Oilers målvaktsspel är det lätt att glömma att Stuart Skinner och Calvin Pickard fortfarande är spelbara alternativ, åtminstone i ett slutspelslag. De blandar dock höga toppar med djupa dalar, och de tvära kasten skapar ofta panik. Under grundserien låg Edmonton på sextonde plats i lagets totala räddningsprocent (89,3), och i slutspelet var de tia (88,4). Det är dock inte den typen av målvaktsspel som vinner en Stanley Cup, och det är där problemet ligger för Oilers.

Ser man särskilt på förra säsongen inger inte siffrorna för Skinner (89,6 i räddningsprocent, 0,7 fler räddade mål än förväntat i spel fem mot fem) och Pickard (90,0 i räddningsprocent, minus 5,04 fler räddade mål än förväntat i spel fem mot fem) något större förtroende. Efter två förluster i Stanley Cup-finalen är det tydligt att Oilers kan behöva leta efter en annan lösning. Om det inte blir en självklar förstemålvakt bör det åtminstone vara en starkare partner att dela ansvaret med Skinner. Just nu är det dock dessa två Edmonton startar säsongen med, och hoppet är att någon av dem hittar stabilitet och konsekvens i sitt spel. Skinner känns som det bättre alternativet, men också det mer oförutsägbara.

Stuart Skinners karriär mellan Edmonton Oilers har varit en riktig berg- och dalbana. Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP

Edmonton Oilers tränare

Kris Knoblauch går in på sin tredje säsong som huvudtränare i Edmonton, och resultaten hittills talar för sig själva. När Jay Woodcroft fick sparken för två år sedan kändes det som en reaktiv åtgärd, men Knoblauch har lyckats lösa en del av Oilers defensiva problem och vänt laget i rätt riktning, vilket resulterat i två raka finalplatser i Stanley Cup under hans ledning.

Med tanke på att de största frågetecknen just nu rör Connor McDavids kontraktsförlängning och målvaktsspelet är det svårt att se en situation där dessa problem inte prioriteras innan Knoblauchs jobb skulle vara i fara. Han förväntas fortsätta få ut det mesta av sina spelare, och även om det här laget kanske inte är en självklar utmanare till Stanley Cup den här säsongen, kommer han göra sitt yttersta för att ge dem chansen att ta sig dit.

Edmonton Oilers rookies

Eftersom Oilers tappade så många spelare under sommaren förväntas hjälp inifrån. Här står de bättre rustade än många andra utmanare till Stanley Cup, tack vare Ike Howard och Matt Savoie. Båda väntas kliva in bland lagets topp nio forwards och bli långsiktiga byggstenar i framtiden. Exakt var de hamnar återstår att se, men de har goda möjligheter att göra direkt avtryck, särskilt om de får spela tillsammans med McDavid eller Leon Draisaitl.

Anledningen till att Edmonton har dessa två spelare är dock att de bytte bort Ryan McLeod och Sam O’Reilly för att få dem. I övrigt är lagets grupp av unga talanger lika tunn som hos många andra klubbar som konsekvent valt sent i draften och ofta tradat bort sina val. Om någon annan rookie får speltid i NHL i år kommer det antingen bero på ett riktigt imponerande träningsläger eller på skador.

Ike Howard vann Hobey Baker Award som collegehockeyns bästa spelare – nu ska han bevisa sig i NHL. Foto: AP Photo/Gregory Payan

Tre heta frågor för Edmonton Oilers

När förlänger Connor McDavid?

En av sommarens största snackisar har varit avsaknaden av en kontraktsförlängning för McDavid, som går in i det sista året på sitt nuvarande avtal. Många trodde att han skulle skriva på direkt den 1 juli, men två månader senare har inget hänt. Han verkar vilja vänta och se vilka förändringar laget gör för att ge honom en chans på en mästerskapstitel. Vad som exakt kommer att övertyga honom är det ingen som vet, men det vore knappast förvånande om det hänger ihop med…

Vad är lösningen i målet?

Efter att ha förlitat sig på Skinner och Pickard i stora delar av de två senaste säsongerna – utan att det fungerat tillräckligt bra – är Oilers i desperat behov av stabilitet på målvaktssidan. De tror inte att den lösningen finns i någon av de två de har. Marknaden är inte särskilt bred, med de bästa alternativen i Carter Hart, som kommer med problem utanför isen, och Tristan Jarry, som är mycket ojämn. Kanske är Edmontons bästa chans att vänta in säsongen, när lag vet var de står och kan tänka sig att släppa sina förstemålvakter.

Har Oilers en ny finalresa i sig?

Säsongen 2023/24 var Edmonton ett riktigt elitlag i båda riktningarna och en verklig utmanare, men föll till slut en match kort. De förbättrade truppen på papperet under sommaren och såg ut att vara redo att vinna i fjol, men resultaten på isen matchade inte förväntningarna och laget var inte riktigt lika bra – även om det fortfarande räckte till final. Efter ytterligare tapp av spelare den här sommaren ser laget ännu svagare ut inför den nya säsongen och måste dessutom hantera tröttheten från två korta somrar i rad. Hur mycket ork finns kvar?

Förutsägelse för Edmonton Oilers 2025/26

Så länge McDavid och Draisaitl finns i laget under sina bästa år är Oilers högstanivå Stanley Cup. De har burit laget långt tidigare, och de senaste upplagorna har varit tillräckligt bra runt dem för att ta sig nästan hela vägen. Men samtidigt har laget tappat en hel del av sitt djup, och frågetecknen kring truppen inför premiären gör att det känns troligt med ett steg tillbaka.

Det är alltid riskabelt att tippa emot McDavid, eftersom han gång på gång motbevisar kritiker. Men i takt med att västra konferensen blir tuffare och Oilers försvagas något ser det ut som att de kan åka ut tidigare än de två senaste säsongerna. De är fortfarande ett givet slutspelslag och lär vinna en eller två rundor, men tills vi ser hur väl den här gruppen fungerar på isen är det svårt att tro på en tredje raka final i Stanley Cup.

Edmonton Oilers trupp 2025/26

