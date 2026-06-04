Tidigare AIK-stjärnan lämnar – blir klubblös

Säsongen 2021/22 utsågs Pavel Chomtjenko till HockeyAllsvenskans bästa målvakt när han spelade i AIK.

Nu blir målvakten klubblös efter att ha lämnat sin klubb HK Sotji i KHL.

Pavel Chomtjenko blir tillgänglig på marknaden. Foto: Bildbyrån (Montage)

2021 gjorde AIK ett oväntat val när de värvade den ryske målvakten Pavel Chomtjenko. Det är inte ofta som spelare från Ryssland väljer spel i Sverige och Chomtjenko är en av endast tio ryssar som någonsin spelat i HockeyAllsvenskan. Han är även en av blott två ryska målvakter att någonsin spela i SHL eller HockeyAllsvenskan.

Värvningen slutade däremot i succé för både AIK och Chomtjenko.

Pavel Chomtjenko storspelade för AIK hela säsongen och satte ett starkt avtryck i ”Gnaget”. Han vaktade kassen i 43 matcher och hade 92,7 i räddningsprocent samt 2,27 insläppta mål per match och höll fyra nollor. Efter säsongen prisades Chomtjenko också som den bästa målvakten i HockeyAllsvenskan.

Pavel Chomtjenko konkurrerade ut tidigare NHL-målvakten

Efter succén i AIK återvände Pavel Chomtjenko hem till Ryssland. Han hade tidigare endast fått testa på spel i KHL utan att få fäste i ligan. Tiden i Sverige gav dock en nystart i karriären för burväktaren som sedan etablerade sig som en KHL-målvakt. Han spelade först för Admiral Vladivostok och gick sedan till Avangard Omsk och började etablera sig som en möjlig förstemålvakt. Chomtjenko spelade även i CSKA Moskva innan han flyttade till HK Sotji förra året.

Där fick Pavel Chomtjenko sitt genombrott vid 31 års ålder. Han konkurrerade ut den tidigare NHL-målvakten Ilja Samsonov och var självklar förstemålvakt för Sotji. Han hade då 91,5 i räddningsprocent och 2,97 GAA på 50 matcher den gångna KHL-säsongen. Det blir däremot ingen fortsättning i klubben för Chomtjenko.

HK Sotji meddelar nämligen att målvakten lämnar när hans kontrakt löper ut. Pavel Chomtjenko blir därmed klubblös inför den kommande säsongen. Det är ännu oklart var målvakten spelar nästa säsong.

Source: Pavel Khomchenko @ Elite Prospects