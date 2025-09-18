Ottawa Senators bröt en åtta år lång slutspelstorka förra säsongen. Nu är förväntningarna på laget stora att ta nästa kliv och konkurrera med topplagen i divisionen. Men är de verkligen redo att mäta sig med Florida, Toronto och Tampa? Mike Gould utvärderar ”Sens” chanser att bli mer än bara ett slutspelslag.

Linus Ullmark och Brady Tkachuk hungrar efter mer än bara en slutspelsplats.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Här: Ottawa Senators

Så kan Ottawa Senators ställa upp 2025/26

Ottawa Senators säsongen 2024/25

Nej, det var inte en perfekt säsong för Ottawa Senators, men det var onekligen en bra en – inte minst eftersom den slutade med att laget satte punkt för en åtta år lång slutspelstorka. Även om de fick lämna slutspelet efter bara sex matcher var det oerhört roligt att se spelare som Brady Tkachuk, Tim Stützle, Jake Sanderson och Drake Batherson delta i slutspelet för första gången. Hur tungt det än må ha varit att bli utslagna av Toronto Maple Leafs är det här Senators-laget en ung och lovande grupp som bara börjat skrapa på ytan av vad de kan bli i framtiden.

De är inte en riktig Stanley Cup-utmanare ännu, men Sens har visat att de kan konkurrera kväll efter kväll – och vi vet att deras stjärnspelare kan åstadkomma mer än de visade förra säsongen. Stützle avslutade med 24 mål, långt ifrån de 39 han gjorde 2022/23. Tkachuk är definitivt kapabel att göra mer än 55 poäng på en säsong. Trade deadline-värvningen Dylan Cozens har mer att ge. Och om en eller båda av Shane Pinto eller Ridly Greig kan ta ett steg eller två bortom intervallet 30–40 poäng kan Senators bli ett av de mest offensivt djupgående lagen i Eastern Conference.

De grundläggande byggstenarna i Ottawa är relativt starka. Det här är ett lag som slutade vid eller nära 50-procentsstrecket i alla stora 5-mot-5-statistik-kategorier för puckinnehav förra säsongen – de blev definitivt inte överkörda. General manager Steve Staios har gjort ett stabilt jobb med att bygga vidare på grunden som hans företrädare Pierre Dorion lade, och han har satsat klokt både på unga talanger och respektabla veteraner. Efter många år av misskötsel under den tidigare ägaren Eugene Melnyk gör Sens äntligen saker på rätt sätt (och en ny arena verkar dessutom vara på horisonten).

Tim Stützles utvecklingskurva är en av nycklarna för Ottawa Senators. Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images



Ottawa Senators nyförvärv och förluster

Nyförvärv

Lars Eller, C

Jordan Spence, D

Arthur Kaliyev, HF

Förluster

Adam Gaudette, HF (SJ)

Travis Hamonic, D (DET)

Matthew Highmore, VF (NYI)

Anton Forsberg, MV (LA)

Ottawa Senators anfall

Trots en imponerande samling unga talanger gjorde Senators inte särskilt många mål förra säsongen. De slutade tia i Eastern Conference och mitt i ligan totalt sett med 243 mål på 82 matcher, även om deras powerplay höll en mycket respektabel nivå på 23,7 procent (delat elfte plats med Edmonton Oilers). Stützle, lagets bästa poängplockare, slutade på 24 mål och 79 poäng – solida siffror, men knappast överväldigande – och för första gången sedan de pandemiförkortade säsongerna hade de ingen enda 30-målsskytt.

Allt detta pekar på att Sens borde ligga bra till för att röra sig uppåt mot snittet. Förutsatt att Stützle kan befästa sin roll som en av de främsta centrarna i Eastern Conference (och med Cozens som ger mer stabilitet bakom honom) bör Ottawa fortsätta ha en av de mest intressanta forwardsuppsättningarna på pappret i sin kategori. Deras trupp bockar av de flesta av de nyckelkriterier som kännetecknar en utmanare – men det handlar om att de flesta eller alla spelare når sin toppnivå samtidigt.

För närvarande har vi Fabian Zetterlund uppsatt bredvid Stützle och Tkachuk i Ottawas förstakedja. Han kom från San Jose Sharks vid senaste trade deadline och noterades för bara två mål och fem poäng på 26 matcher med Sens, inklusive både grundserien och slutspelet. Han måste bidra med betydligt mer. Detsamma gäller veteranerna Claude Giroux och David Perron, som båda var bra men inte lysande 2024/25 och som återigen kommer behöva spela stora minuter den här säsongen. Om de inte lever upp till förväntningarna finns det inte särskilt mycket att ta till i pipeline.

Greig och Pinto är nyckelfigurer här. Båda har visat glimtar av briljans i sina unga NHL-karriärer, och det är inte alls långsökt att föreställa sig någon av dem som fullvärdig medlem av kärngruppen tillsammans med Tkachuk, Stützle och Batherson. Men om de fastnar runt 30-poängsnivån kan Sens tvingas söka extern hjälp för mer secondary scoring. Den kommande säsongen lär ge många svar på dessa frågor.

Fabian Zetterlund kan få en nyckelroll för Senators i vinter.

Foto: Russel LaBounty/Imagn Images/Bildbyrån

Ottawa Senators försvar

Sens är bättre defensivt än man kanske tror.

De tangerade Colorado Avalanche och slutade en placering före Oilers med endast 234 insläppta mål 2024/25, vilket placerade dem tydligt i den övre halvan av ligan. Sanderson och Thomas Chabot förtjänar självklart mycket av äran för det, men kanske ännu mer Artiom Zub, som konsekvent levererat för Sens i både med- och motgångar och mot i princip vilken nivå av motstånd som helst. Zub får inte på långa vägar den erkännande han förtjänar som en av ligans allra bästa defensiva backar, men respekten lär öka i takt med att Ottawa etablerar sig i slutspelet.

En av Ottawas största förändringar under sommaren var faktiskt något de inte gjorde. Genom att inte förlänga med Travis Hamonic tog Sens äntligen avsked från en tidigare stark back som gradvis blivit en av ligans minst effektiva spelare, med sin nedgång särskilt tydlig under sina fyra säsonger i Kanadas huvudstad. Hans avsked öppnar dörren för Jordan Spence, som gjorde mycket bra ifrån sig i begränsad speltid hos Los Angeles Kings, samt Tyler Kleven, en solid ung vänsterback som borde få mer speltid i boxplay framöver. Det är ett tydligt fall av ”addition by subtraction”, och det borde gynna Ottawa i hög grad.

För första gången på länge har Senators en genuint formidabel backbesättning från topp till botten. Chabot och Sanderson är två starka och välbalanserade hörnstenar; Zub och Nick Jensen är pålitliga veteraner; Kleven, Spence och Nikolas Matinpalo är lovande nykomlingar. Och allt kan förändras om 2024 års förstarundeval Carter Yakemchuk gör en seriös satsning på en plats i laget redan på training camp. Även om han inte tar plats direkt i NHL lär han kunna bli aktuell för uppkallning redan kring jul om han får en stark start i AHL med Belleville Senators. Spännande tider!

Jake Sanderson har vuxit ut till en jätte på Ottawa Senators blålinje. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Ottawa Senators målvakter

Linus Ullmark är tillbaka för sin andra säsong i Ottawa. Den store svensken gjorde ett helt godkänt första år med Senators, med ett facit på 25–14–3 och en räddningsprocent på .910 på 44 matcher, men missade en del tid på grund av skador och borde kunna prestera ännu bättre nu när han är mer hemmastadd. Om försvarsgruppen framför honom lever upp till sin höga potential borde Ullmark vara i en fantastisk position att lyckas ännu bättre. Sens behöver att han levererar, särskilt nu när han tjänar 8,25 miljoner dollar per år.

Naturligtvis, med Ullmark i 30-årsåldern, måste Sens redan börja tänka på en möjlig efterträdare i målet. Att lämna över ansvaret till Leevi Meriläinen om några år låter som en bra plan. Den 23-årige finländaren imponerade i sina tolv matcher med Ottawa 2024/25, där han gick segrande ur åtta av matcherna med tre nollor och en räddningsprocent på .925. Han bar Belleville i AHL på ett sätt som Mads Søgaard aldrig lyckats med och framstår som den givne arvtagaren till Ullmark i NHL-målet. Med Anton Forsberg ute ur bilden är det nu Meriläinens jobb som backup att förlora.

Leevi Meriläinen tar över rollen som Linus Ullmarks backup efter Anton Forsberg. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

Ottawa Senators tränare

Travis Green ledde Senators tillbaka till slutspelet i sin första säsong bakom bänken. Med tanke på att hans företrädare D.J. Smith fick fem chanser utan att lyckas är det en ganska bra prestation. Greens Senators är förstås ett bättre lag från topp till botten än vad Smith någonsin hade till förfogande, men det finns ändå något att säga om att ta in en ny röst med något mer NHL-meriter.

Green, 54, spelade 970 NHL-matcher under sin karriär med New York Islanders, Mighty Ducks of Anaheim (och i en senare sejour, Anaheim Ducks), Phoenix Coyotes, Boston Bruins och Maple Leafs. Efter att ha lagt av som spelare 2008 tillbringade han nästan ett decennium på lägre nivåer innan han blev huvudtränare för Vancouver Canucks 2017. Han hade rollen i fem säsonger, tog laget till två slutspelsrundor i bubblan 2020, innan han ersattes av Bruce Boudreau 2021.

Efter en kort sejour som assisterande och interimtränare i New Jersey Devils 2023/24 tog Green över Senators i maj 2024 och har inte sett tillbaka sedan dess. Han är en respekterad och ganska erfaren coach med utrymme att växa tillsammans med ett ungt lag.

Ottawa Senators rookies

Just nu handlar det mest om Yakemchuk, som gjorde stort intryck i Sens senaste prospect-turnering. Ottawa valde honom som nummer sju totalt i NHL-draften 2024. Han gjorde 30 mål under draftåret med WHL-laget Calgary Hitmen men tappade lite offensivt i sin första säsong som Senators-prospect. Ändå är han en 193 cm lång högerback med kraft i sitt spel – precis den typ av spelare Sens desperat behöver. Yakemchuk kan få chansen direkt i NHL efter träningslägret, men han kan också komma att tillbringa tid i AHL. Troligtvis blir det en kombination av båda under hans första proffssäsong.

Det är också värt att hålla ett öga på några av de unga forwards i systemet. Framför allt Stephen Halliday, en 193 cm lång center som ledde Belleville med 51 poäng förra säsongen. Han har blivit bättre för varje år sedan draften 2022 och kan utmana Lars Eller på training camp. Dessutom kan Tyler Boucher till sist få sin första NHL-chans. Han lär aldrig leva upp till sin status som tiondevalet i draften 2021, men han spelar med en proffsanpassad stil och kan mycket väl ta en plats som botten-sex-forward.

Carter Yakemchuk väntas utmana om en plats på HV:s blålinje. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Tre heta frågor för Ottawa Senators

Hur kommer Dylan Cozens att prestera?

Den mångårige Buffalo Sabres-centern var bra, men inte lysande, efter att ha anslutit till Senators. Ottawa kommer sakna Josh Norris, som de bytte bort för att få Cozens, men de kommer sannolikt inte sakna Norris överbetalda kontrakt. Cozens är yngre, mer hållbar och möjligen mer konsekvent. Men Sens betalar honom 7,1 miljoner dollar om året för att vara en given topp-sex-center – inte för att göra 47 poäng. Han gjorde sex mål på 27 matcher efter bytet, inklusive bara ett på sex slutspelsmatcher. Mycket hänger på hans första hela säsong i Ottawa. Hur mycket har Claude Giroux kvar i tanken?

Den 37-årige forwarden går in på sin fjärde säsong med sitt hemmalag, men hans poängproduktion har sjunkit varje år sedan han anlände till Ottawa 2022. Giroux gjorde 79 poäng 2022/23, 64 poäng 2023–24 och 50 poäng 2024/25, och missade bara en match under dessa tre år. Det tog tid innan Sens och Giroux kom överens om ett nytt kontrakt för 2025/26, men han är tillbaka på ett ettårskontrakt fyllt med bonusar. Ottawa skulle verkligen behöva att han återigen spelar på sin nivå från 2022/23. Hur ska de unga ersätta veteranerna?

Det är ett år av interna befordringar i Ottawa. Kleven, Pinto, Greig och Meriläinen kommer att få ta över roller som tidigare hölls av betydligt äldre och mer erfarna spelare – och det blir vinna eller försvinna. Alla fyra hade sina framgångar 2024/25, men de kommer behöva bidra med ännu mer framöver. Om de inte klarar det kan Staios tvingas ge sig ut på marknaden.

Claude Giroux har förlängt NHL-karriären med en säsong. Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Förutsägelse för Ottawa Senators 2025/26

Det finns alltid en risk för en ”andraårssvacka” efter att ett lag brutit en lång slutspelstorka, men det gäller mycket mer för Montreal Canadiens än för Senators. Det vi såg av Ottawa 2024/25 bör vara basnivån för hur laget presterar framåt. Staios och kompani har byggt ett starkt lag utan några uppenbara svagheter, bortsett från ett par frågetecken på kanterna. Kärnan är intakt och lär förbli det i många år framöver.

Det vore väl förmätet att säga att Sens kan tränga undan Florida Panthers eller Tampa Bay Lightning inom den närmaste framtiden, men de borde kunna göra ett gott anspråk på tredjeplatsen i Atlantic Division under säsongen 2025/26. Med Montreal på väg mot en nedgång och de andra tre lagen i Atlantic på en lägre nivå kommer Ottawas enda verkliga konkurrens från Maple Leafs – som just tappat en av sina toppspelare. Det borde bli en bra kamp om den sista divisionsplatsen, och bli inte förvånad om Sens tar den till slut.

Ottawa Senators trupp 2025/26

