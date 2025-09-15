Från lovande start till skadeskjutet tidigt uttåg i Stanley Cup-slutspelet. New Jersey Devils lyckades inte knyta ihop säcken. Därför går man in i säsongen med frågetecken kring huruvida man kan bli en legitim utmanare – och om toppspelare som Jack Hughes, Jesper Bratt och Nico Hischier är spelare man kan vinna med. Anthony Trudeau ger sin syn på Devils 2025/26.

Jesper Bratt hade NHL-karriärens mest produktiva säsong – men för hans New Jersey Devils slutade våren i moll. Foto: Ed Mulholland-Imagn Images

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. I dag: New Jersey Devils

Så kan New Jersey Devils ställa upp 2025/26

New Jersey Devils säsongen 2024/25

Det var en berättelse om två säsonger för New Jersey Devils 2024/25. Innan Jacob Markström skadade knät i en kollision med dåvarande Boston Bruins-forwarden Justin Brazeau den 22 januari hade Devils åttonde flest poäng i NHL. Markström, tidigare Toronto Maple Leafs-tränaren Sheldon Keefe och den kanske djupaste backuppsättningen i Eastern Conference hade styrt Jersey till ligans femte bästa försvar (2,50 insläppta mål per match) över 50 matcher.

Devils stapplade till ett facit på sex vinster och fem förluster under den månadslånga frånvaron för Markström innan allt föll samman under veteranmålvaktens första match tillbaka. Stjärncentern Jack Hughes åkte hårt in i sargen i matchen mot Vegas den 2 mars, spräckte axeln och tvingades avbryta säsongen. Utan Hughes, och med Markström oförmögen att hitta tillbaka till formen från innan skadan, tog Devils bara 19 poäng på sina återstående 20 matcher.

New Jerseys usla form utan Hughes (nionde sämst poängprocent efter 2 mars) räckte ändå till 91 poäng och en tredjeplats i Metropolitan Division, NHL:s svagaste division. Ett skadeplågat Devils, som även tappade Luke Hughes och Brenden Dillon i slutspelspremiären, kämpade tappert men förgäves över fem matcher och fyra förlängningar mot Carolina Hurricanes.

Devils har fortfarande en lovande stomme i bröderna Hughes, svenske spelfördelaren Jesper Bratt, kapten Nico Hischier och en rad framstående backar. De behöver bara hålla sig friska – men det sade vi redan förra sommaren. Kommer oturen fortsätta sabotera Devils framtid, som såg så lovande ut efter 112 poäng och en slutspelsseger 2022/23?

New Jersey Devils säsong sabbades i samma stund som Jack Hughes trasade sönder sin axel i mars. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

New Jersey Devils nyförvärv och förluster

Nyförvärv

Arsenij Gritsiuk, VF

Connor Brown, HF

Evgenii Dadonov, HF

Kevin Rooney, C (PTO)

Luke Glendening, C (PTO)

Förluster

Erik Haula, C (Nsh)

Tomas Tatar, HF (Swi.)

Brian Dumoulin, B (LA)

Curtis Lazar, C (Edm)

Justin Dowling, C (NYR)

Nathan Bastian, HF (Dal)

New Jersey Devils anfall

New Jersey slutade på 13:e plats i målproduktion trots en bedrövlig andra halva på säsongen (2,63 mål/match, tredje sämst), ett bevis på att laget hade ett vasst anfallsspel innan säsongen spårade ur. Mycket av Devils tidiga effektivitet byggde på kemin mellan den äldre Hughes, som med sin blixtrande fart skapade en hög mängd chanser (4fyraskott per match sedan 2022, femte flest i NHL), och Bratt, en silkeslen playmaker som ledde laget i poäng (88) och slutade femma i hela ligan i assist (67).

De kraftfulla schweizarna Hischier och Timo Meier förankrar andrakedjan. Hischier, tidigare förstaval i draften likt Jack Hughes, är en outtröttlig slitvarg och elit i tekningscirkeln (54,6 % sedan 2020) som tyst etablerat sig som en stabil 30-målsskytt. Landsmannen Meier är också svår att hantera (26 mål, 141 tacklingar) och har kontrollerat över 57 % av målchanserna under sin istid med Hischier sedan han kom från San Jose.

Tyvärr för New Jersey tog listan på offensiva nyckelspelare slut där. Nätspelaren Stefan Noesens bästa offensiva säsong var lite missvisande: 16 av hans 22 mål kom före jul. Ondrej Palat visade glimtar i slutspelet med Hischier, men har inte mycket kvar av glansdagarna i Tampa (34 poäng per 82 matcher i NJ). Det finns sex miljoner skäl till varför han får minst en chans till i topp nio.

General manager Tom Fitzgerald riktade in sig på breddspelare för att ge den snabbe tredjecenter Dawson Mercer något att jobba med, även om de inte förändrar topp sex. Connor Brown kan åka skridskor och döda utvisningar även när poängen uteblir, medan 36-årige Jevgenij Dadonov inte behöver mycket istid (13:32 i snitt) för att producera (20 mål, 40 poäng). Duon ser betydligt mer lovande ut än Devils bottenkedjor förra säsongen, även om New Jersey-fansen vet bättre än de flesta hur snabbt veteraner kan tappa; Tomas Tatar och Erik Haula var bra – tills de inte var det längre.

På backsidan vill Dougie Hamilton visa att han fortfarande är en av ligans farligaste powerplay-backar efter skador som begränsade honom till 84 matcher (14 mål, 56 poäng) över två säsonger. Luke Hughes (49 poäng per 82 matcher) kommer samtidigt hårt att utmana veteranen som lagets främsta offensiva back.

Nico Hischier bär ett tungt lass för New Jersey Devils. Foto: Ed Mulholland-Imagn Images

New Jersey Devils försvar

Om Devils backbesättning ser formidabel ut i laguppställningen ska man komma ihåg att räkna in Jonathan Kovacevic, en fysisk defensiv back som missar de första månaderna efter knäoperation i somras. Även utan sin överraskande genombrottsspelare 2024/25 har Keefe en mycket stark backsida.

Luke Hughes tog stora steg defensivt i sin första säsong under Keefe, där han med sin återhämtningsfart (97:e percentilen i toppfart bland backar, 98:e i accelerationer över 20 mph) bröt uppspel i kontringar. Hans partner Brett Pesce utmärkte sig som en krigare i den hopplösa slutspelsserien mot sin gamla klubb (18 blockade skott på 5 matcher), men är som bäst när han nekar zoninträden och snabbt får ut pucken. Paret växte under säsongsavslutningen och kommer in som toppbackpar nästa år.

Skador har tagit ifrån Hamilton rollen som försteback (19:51 i snitt, lägst sedan 2019), men han är fortfarande värdefull som topp fyra-back och powerplay-specialist. Brenden Dillon, en rutinerad tuffing som spelade med Hamilton i alla sina 64 grundseriematcher, gjorde det bra som defensiv stötta till Hamilton, vars misstag är nästan lika kända som hans fruktade slagskott. Paret vann sina minuter 43–33 och lär fortsätta tillsammans.

Det innebär att Jonas Siegenthaler, som förra säsongen spelade med Kovacevic, får bilda backpar med tidigare andravalet Simon Nemec. Nemec spelade sitt bästa hockey i en kort slutspelsdebut (2 poäng, +2, 20:40 i snitt), en nivå organisationen vill se mer av. Siegenthaler drabbas ofta av skador på grund av sin orädda spelstil (52 missade matcher sedan 2023), men hans stabilitet (55,77 % förväntad målprocent, bäst bland Devils backar) bör hjälpa Nemec att nå sin potential. Om den oberäknelige 24-åringen inte gör det innan Kovacevic är tillbaka lär hans namn dyka upp på transferlistor.

Devils får dessutom extra defensiv hjälp av Palat, Brown och naturligtvis Hischier, tvåfaldig topp-fyra-finalist till Selke Trophy. Som en nyckelspelare i New Jerseys andrarankade boxplay (82,7 %) lär Hischier vinna priset någon dag – om Aleksander Barkov någonsin tar ett sabbatsår.

Ska Simon Nemec slutligen få sitt genombrott i NHL med Devils? Foto: Bildbyrån/Imagn Images

New Jersey Devils målvakter

Det är inte rättvist att döma Markström på hans slutstatistik (90 i räddningsprocent), som underskattar en lyckad första säsong för 35-åringen i New Jersey. Markström levererade som utlovat innan knäskadan, då han stabiliserade kassen i Prudential Center med sin ovanliga kombination av storlek och explosivitet (2,20 GAA, 91,2 SV% innan 23 januari). När veteranen stressade tillbaka för att rädda sitt kämpande lag gjorde han mer skada än nytta (5–7–1, 86,9 SV% efter 1 mars). Det fanns funderingar kring om han skulle förlora kassen till kollegan Jake Allen i Carolina-serien, men svensken vände trenden med en 91,1 SV% och la skadeproblemen bakom sig. Markström är Devils givna förstaval mellan stolparna.

Allen var mycket bättre än sitt facit på 13–16–1 visade och såg ut att bli sommarens hetaste målvakt på marknaden. Istället stannade den tidigare St. Louis Blues-målvakten kvar på ett femårskontrakt som sträcker sig över resten av 30-årsåldern. Lönetaksträffen på $1,8 miljoner och den märkliga längden luktar lönetakskryphål, men Devils verkar tro att Allen håller så länge. De vet att han klarar en backups arbetsbörda (2,66 GAA, 90,6 SV% på 31 matcher) och, med bara en säsong över 40 starter sedan 2019, har han färre hårda mil än de flesta 35-åriga målvakter.

Jacob Markström hade en första säsong i New Jersey med två ansikten. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

New Jersey Devils tränare

Sheldon Keefes första år som NHL-tränare utanför Toronto hade många likheter med hans tid i Leafs. Devils hamnade snabbt topp-tio i förväntade mål (51,38 %) och målchanser (52,33 %) under hans ledning.

Det fanns också mindre smickrande paralleller – som att Keefes lag ofta förknippats med sammanbrott. Även om det inte blev något förlorat Game 7 i New Jersey, kändes det som att laget tappade modet när motgångarna kom, långt innan Jack Hughes skadade sig. Den långsamma döden under andra halvan av säsongen (18–19–4) var kanske mer avslöjande än en enskild kollaps. Till Keefes och lagets heder gav de ändå inte upp mot Carolina trots alla skador.

Frågetecken kring det mentala kommer finnas kvar tills laget gör en djup slutspelsresa, men taktiskt var det starkt: båda special teams slutade topp tre. Det gjorde det överraskande att Keefe och Fitzgerald gick vidare från assisterande tränaren Ryan McGill. In kommer Brad Shaw, som gjort underverk med Flyers backar och nyligen missade huvudtränarjobbet i Philadelphia.

New Jersey Devils rookies

Devils producerar inte längre Calder-kandidater på löpande band, men de har ändå minst en intressant talang på båda ändar av isen. I anfallet finns ryske Arsenij Gritsiuk, en femterundare från 2019, som skrev på i somras efter en lång och produktiv KHL-karriär (68 mål, 152 poäng på 216 matcher). Gritsiuk är en typisk ”topp-sex-eller-inget-spelare” och har liten chans att hålla i en defensiv roll. Han lär inte acceptera mer än ”två, kanske tre månader” i AHL innan han kräver att flyttas upp.

På backsidan finns Seamus Casey, en liten och skicklig puckfördelare som ser ut att kunna bli ett framtida vapen i powerplay. Casey gjorde fyra mål och åtta poäng på begränsad istid (12:39 i snitt) under sina tolv NHL-matcher. Med bara 42 proffsmatcher hittills kan han stanna i Utica lite längre, särskilt med Pesce, Hamilton, Kovacevic och Nemec före sig i hierarkin.

Tre heta frågot för New Jersey Devils

Vad händer med Dougie Hamilton?

När Hamilton skrev på som free agent var det en milstolpe för Devils och ett tydligt tecken på att de menade allvar. Fyra år senare känns hans $9 miljoner cap hit inte lika självklar, särskilt som Luke Hughes ännu inte skrivit nytt kontrakt inför campen. Med Nemec som väntar och Hughes redo att ta över powerplay är New Jersey ett av få lag som kan släppa en toppback av Hamiltons kaliber. Frågan är om det finns ett lag som behöver backhjälp, är villigt att offra en topp-sex-foward och inte står på Hamiltons lista med tio lag han kan neka en trade till. Är Jack Hughes verkligen en center?

Det snabba svaret är ja. Hughes är en center – och en förbaskat bra sådan. Mycket av hans explosiva offensiv kommer från att han tar fart rakt genom mitten, något han inte kan göra som ytterforward. Motargumentet är att allt stryk han tar i mitten gradvis urholkar hans spel. Han har missat 20 matcher på grund av skada två säsonger i rad och produktionen har sakta minskat från 104,1 poäng per 82 matcher 2021/22 till 92,6 senast. Han draftades 2019 för att vara en franchisecenter, men skulle han vara mer värdefull som frisk ytterforward? Keefe lär inte sakna hans tekningar (36 % i karriären). Är kärnan tillräckligt bra för att vinna?

Jack Hughes är en unik talang. Hischier är den typ av vinnande spelare scouter letar efter. Bratt har gått från bra topp-sex till en elitproducerande toppforward. Att de alla är 26 eller yngre borde göra vägen till ett mästarlag enklare, men lagbygget är skakigt på andra håll. Palats kontrakt är en börda. Meier värvades och betalas $8,8 miljoner AAV för att vara en målskytt i toppklass – och är i bästa fall en stark ytter för andrakedjan. Hamiltons 9 miljoner stora lönetaksträff känns överflödig. Båda målvakterna är 35, och Markström behöver nytt kontrakt efter den här säsongen. Fitzgerald har inte varit under seriös press tidigare, men har han öppnat fönstret med fel pusselbitar? De egenutvecklade stjärnorna är lysande – men hjälpen utifrån har inte hjälpt.

Riskerar Dougie Hamilton att bli trejdad? Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Förutsägelse för New Jersey Devils 2025/26

Devils-fansen vågar inte räkna med en skadefri säsong, men det måste jag göra för att kunna tippa var de hamnar. I en topp-tung Metropolitan Division räcker en stark topp sex och en imponerande backlinje gott för att ta en av direktplatserna. En topp två-plats (kanske divisionstiteln?) är inte omöjlig heller; Washington Capitals kan inte räkna med individuella toppsäsonger för evigt. Det riktiga testet kommer bli Carolina Hurricanes i slutet av Metro-bracketen.

New Jersey Devils trupp 2025/26

