Carolina Hurricanes har gjort sig kända som topplaget som aldrig lyckas gå hela vägen. Kan värvningen av den danske stjärnan Nikolaj Ehlers ändra på det? Matt Larkin undersöker ”Canes” möjligheter att bryta den frustrerande trenden.

Kan Nikolaj Ehlers hjälpa Carolina Hurricanes att ta nästa kliv? Foto: Alex Cave/ZUMA Press Wire

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Dagens lag: Carolina Hurricanes.

Så kan Carolina Hurricanes ställa upp 2025/26

Carolina Hurricanes säsongen 2024/25

Det är smått häpnadsväckande att Hurricanes slutresultat 2024/25 kändes så bekant med tanke på hur dramatisk och ovanlig deras grundserie var.

Lagom till vintern bockade Canes av sina vanliga punkter: de låg i eller nära toppen av Metropolitan Division, spelade sin sedvanligt dominanta fem-mot-fem-hockey under tränare Rod Brind’Amours aggressiva forecheckingsystem, skapade flest och tillät minst målchanser i ligan. Men efter att deras stora värvning vid trade deadline säsongen innan, Jake Guentzel, hade lämnat som free agent visste Canes att de saknade en stjärnforward.

Trots all framgång under Brind’Amour-eran hade de ännu inte nått en Stanley Cup-final på sex försök, så general manager Eric Tulsky slog till rejält. I en av århundradets mest chockerande under-säsongen-affärer plockade Canes in superstjärnan Mikko Rantanen från Colorado Avalanche och vänsterforwarden Taylor Hall från Chicago Blackhawks i en trelagsaffär. Den krävde att Carolina offrade poängkungen Martin Necas och botten sex-centern Jack Drury, plus ett andrarunde- och ett fjärderundeval till Colorado samt ett tredjerundeval till Chicago för att dessa skulle behålla halva Rantanens lön. Affären var tänkt att symbolisera att Canes hittat den saknade pusselbiten i Rantanen, en Stanley Cup-vinnare och dominant slutspelspoänggörare.

Det blev en kort sejour i Carolinas tröja för Mikko Rantanen. Foto: James Guillory-Imagn Images

Men Rantanen passade helt enkelt aldrig in. Fram till trade deadline hade han stapplat till två mål och sex poäng på tretton matcher, och Carolina kände sig inte säkra på att han skulle skriva nytt kontrakt som UFA. I stället för att riskera att förlora en spelare för vilken Raleigh ”aldrig kändes som hemma” gratis, bytte de bort honom till Dallas Stars i utbyte mot ett paket som inkluderade den lovande unga centern Logan Stankoven och flera förstarundeval. Utbytet var starkt för Rantanen, som direkt skrev ett lukrativt åttaårskontrakt i Dallas, men Canes stod ändå där utan vare sig Necas eller Rantanen och gick in i slutspelet efter att ha tagit ett steg tillbaka på kort sikt för att gå framåt på längre sikt. De gjorde processen kort med New Jersey Devils och Washington Capitals på sammanlagt tio matcher i första och andra rundan, men blev överkörda av Florida Panthers i Eastern Conference-finalen. Canes hade förlorat femton raka matcher i konferensfinal-sammanhang innan de lyckades knipa en seger i den serien. Än en gång räckte inte deras täta defensiv för att kompensera bristen på riktig stjärnkvalitet.

Den här sommaren fortsatte Tulsky att vara aggressiv och säkrade en topp-sex-forward i Nikolaj Ehlers samt värvade den tvåvägsstarke backen K’Andre Miller från New York Rangers. Med flera talanger som slog igenom förra säsongen och en stor del av kärnan uppbunden på lång sikt är Carolina redo att ta många fler chanser på en slutspelsresa över fyra rundor. Sker det äntligen 2025/26?

Nyförvärv och förluster för Carolina Hurricanes

Nyförvärv

Nikolaj Ehlers, VF

K’Andre Miller, back

Mike Reilly, back

Cayden Primeau, målvakt

Förluster

Dmitrij Orlov, back (San Jose)

Brent Burns, back (Colorado)

Jack Roslovic, HF (UFA)

Scott Morrow, back (NY Rangers)

Riley Stillman, back (Edmonton)

Spencer Martin, målvakt (KHL)

Jesper Fast, HF (slutat)

Dustin Tokarski, målvakt (UFA)

Carolina Hurricanes anfall

Canes identitet under Brind’Amour handlar om att överväldiga motståndare genom att bombardera dem med puckar. De ledde NHL i skottförsök, målchanser och farliga chanser i fem-mot-fem förra säsongen. Att de slutade nia i mål trots det visar problemet de hade med att omsätta sina chanser i faktiska mål. De hade den nittonde bästa skottprocenten i fem-mot-fem – och det trots att de ledde ligan i farliga chanser. Deras powerplay var bedrövligt och rankades som tjugofemte med 18,7 procent. Det här laget har konsekvent haft svårt att avsluta. Canes har inte haft en fyrtiomålsskytt sedan Eric Staal 2008/09, och deras senaste spelare i topp-tio i poängligan var Staal 2012/13.

Samtidigt finns det anledning att tro på offensiva förbättringar den här gången. Först och främst finns nyförvärvet Ehlers. Hans karriärsnitt på 27 mål och 63 poäng per 82 matcher gör honom till en bra, men inte fantastisk, topp sex-forward. Dansken har dock bara snittat 16:26 i istid per match under sina tio NHL-säsonger, inklusive under sexton minuter i snitt de tre senaste. Under samma period ligger Ehlers i 97:e percentilen bland forwards i poäng och skott per 60 minuter. Vad skulle han kunna åstadkomma om Canes ger honom ett måttligt lyft till arton minuter per match? Det är troligtvis anledningen till att de band upp honom på sex år och 51 miljoner dollar i sommar.

Utöver Ehlers kan man vänta sig förbättring inifrån. Seth Jarvis, 23, producerade i tysthet bättre än en poäng per match under sina sista fyrtiofem matcher förra säsongen. Jackson Blake blev en rookie-sensation i slutet av säsongen, med sex mål på sina sista nio matcher och en plats i första powerplayenheten. De två kan komplettera Sebastian Aho i toppkedjan – eller så sätter Brind’Amour Ehlers med Aho och flyttar tillbaka Jarvis till centerpositionen, vilket skapar en stark andrakedja med Blake. Brind’Amour är ovillig att testa Jarvis som center i nuläget eftersom han dragits med en axelskada, men det finns inget bättre alternativ. Hall och Andrej Svetjnikov fullbordar en klart över genomsnittet stark topp sex. Sedan finns Stankoven, blott 22, som höll mer än 20-målstempo mellan grundserien och slutspelet efter att ha kommit från Dallas. Han kan driva tredjekedjan tillsammans med Jordan Staal.

Sebastian Aho leder vanligtvis Carolinas offensiv. Foto: James Guillory-Imagn Images

Shayne Gostisbehere, nyförvärvet Miller och rookien Aleksandr Nikisjin gör Carolinas backuppsättning till en rörlig grupp. Egentligen kan alla åka skridskor i den här backbesättningen. Vi vet att Canes fortsätter att skapa massor av chanser, och de är bättre rustade att utnyttja dem 2025/26 tack vare sina nya spelare och stigande unga krafter. Men översätts det till spelet i numerärt överläge? Faktum är att det låg nära toppen av NHL förra säsongen innan Necas-traden, men kollapsade efter den. Ehlers kan vända på trenden med sina fina puckfärdigheter.

Carolina Hurricanes försvar

Canes har varit ligans bästa defensiva lag, eller nära det, under i stort sett hela Brind’Amours tid som huvudtränare. Sedan han tog över 2018/19 har bara ett lag släppt in färre mål per match, och Canes har dödat 84,8 procent av sina utvisningar. Bäst i ligan. Förra säsongen föll de till tionde plats i insläppta mål, men det berodde främst på opålitligt målvaktsspel snarare än det egna försvarsspelet. De tillät fortfarande minst skott, skottförsök och målchanser av alla lag i NHL och kunde stoltsera med det bästa boxplayet, även om de märkligt nog hamnade i den nedre halvan av ligan i tillåtna farliga chanser – något som behöver städas upp.

Jaccob Slavin förblir det närmaste vi har en modern Rod Langway: den ultimata defensiva backen som neutraliserar motståndarnas chanser även när han sitter fast med en partner på nedgång, som Brent Burns förra säsongen. Slavin kommer återigen att leda första backparet och möta de tuffaste motståndarna med ett disciplinerat spel som gett honom två Lady Byng-troféer som ligans mest gentlemannamässiga spelare. Men vem blir hans partner nu när Burns och Dmitrij Orlov har lämnat som free agents? Som det ser ut har Canes bara två högerfattade backar bland sina förväntade starters, vilket innebär att någon måste spela på fel sida. Det är rimligt att Slavin tar den rollen.

Om Brind’Amour håller ihop Gostisbehere och Sean Walker som ett tredjepar kan vi få se Slavin tillsammans med nyförvärvet Miller, som har gott om potential som skridskostark back med lång räckvidd och aktiv klubba. Skulle det förvåna någon om Miller, 25, blommar ut som en av ligans bästa defensiva backar i det här systemet? Om de två bildar första backparet kan den andra kombinationen bli underskattade Jalen Chatfield tillsammans med den lovande rookien Aleksandr Nikisjin, som inte fick mycket ansvar när han kom till Nordamerika förra säsongen.

Som vanligt kommer Carolinas backar inte göra allt jobb själva. Forwardssidan innehåller några av ligans bästa tvåvägsspelare. Jarvis har i synnerhet vuxit fram som en komplett forward som en dag kan vinna Selke Trophy. Det skulle inte heller förvåna om Stankoven utvecklas till en defensiv elitforward med tanke på hans arbetsmoral och att han troligen fortsätter att läras upp bredvid shutdown-centern Staal i tredjekedjan.

Jaccob Slavin räknas som en av NHL:s bästa defensiva backar. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Carolina Hurricanes målvakter

Carolinas målvakter behöver sällan vara fantastiska. Med så många skickliga defensiva spelare framför Frederik Andersen och Pjotr Kotjetkov räcker det ofta med genomsnittligt målvaktsspel för att laget ska vara bland de bästa. Men oj vad det hade varit skönt om duon kunnat kliva fram när Canes verkligen behövde dem. Ingen av dem nådde ens 90 i räddningsprocent förra säsongen. Skadeproblem begränsade Andersen till tjugotvå starter, och Kotjetkov misslyckades trots 47 starter att göra målvaktsjobbet till sitt permanent, så pass att Carolina litade på Andersen som slutspelsstarter. Han var utmärkt i runda ett och två men kämpade mot mäktiga Panthers i konferensfinalen.

Å ena sidan låg båda målvakterna över medel i goals saved above expected, och de höll ihop spelet trots fler farliga chanser mot sig än vanligt. Det finns alltså skäl att tro att ett tajtare spel framför dem ger bättre resultat i kassen. Å andra sidan: har vi inte sett nog av Andersen och Kotjetkov för att veta att ingen av dem är ”den rätta” för att ge Canes en Stanley Cup? Andersen spelar på ett ettårskontrakt och Kotjetkov har två år kvar. Vi vet att Tulsky är beredd att ta djärva beslut för att lösa problem, så trade deadline blir intressant om duon fortsätter se skakig ut eller om Andersen blir skadad igen.

Carolina Hurricanes satsar vidare på Frederik Andersen – hans skadebekymmer till trots. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Carolina Hurricanes tränare

Brind’Amours sju säsonger bakom Carolinas bås inkluderar tre Metro-divisionstitlar, och hans poängprocent på 65,4 är näst bäst i NHL:s historia – efter Scotty Bowman – bland tränare med minst 500 matcher. Brind’Amour är en institution i klubben, även som Stanley Cup-vinnare som spelare, och hans trupp vill ständigt springa genom väggar för honom.

Rantanen-fiaskot väckte dock frågan om ”Rod the Bod” är lagets största stjärna på gott och ont. Är hans lagorienterade, ”defensiven först”-system för stelt för att låta en superstjärna blomma ut? Kan Canes nå högre än ständiga konferensfinaler med Brind’Amour bakom bänken? Hans jobb är knappast hotat, men stolsvärmen kan bli ljummen om Carolina gör ännu en besvikelse 2025/26.

Carolina Hurricanes rookies

Spelare som Matthew Schaefer, Ivan Demidov, Zayne Parekh och Zeev Buium lär dominera Calder Trophy-snacket, men glöm inte Nikisjin – en late bloomer som var en av KHL:s bästa allroundspelare innan han kom till Nordamerika förra säsongen. Han har storleken (193 cm, 98 kilo) och fina puckfärdigheter. Om han når sin fulla potential kan han bli en toppback för Carolina redan den här säsongen. Allt hänger på om Brind’Amour ger honom tillräckligt med istid.

Att Carolina sa adjö till Orlov och Burns och bara ersatte dem med en back säger oss att de planerar att ge Nikisjin chansen den här gången. Håll också ett öga på centern Bradly Nadeau, som ledde alla AHL-rookies i mål förra säsongen. Om och när han tar plats i NHL-laget kan han göra liknande avtryck som Blake gjorde i fjol. För tillfället finns det inte plats för Nadeau, men det kan förändras vid en skada.

Aleksandr Nikisjin har redan dominerat i KHL. Kan han göra det i NHL också? Foto: James Guillory-Imagn Images

Tre heta frågor för Carolina Hurricanes

Kan Canes få ut den bästa versionen av Nikolaj Ehlers?

Den vanliga versionen gör deras forwardsdjup bredare men löser inte problemet med bristen på en stjärnforward. Karriärens bästa säsong från Ehlers skulle däremot förändra allt.

Kommer Frederik Andersen och Pjotr Kotjetkov någonsin vara tillräckligt bra?

Kommer Carolina att undersöka marknaden under säsongen om de inte är nöjda med målvaktsspelet till vintern? Och vilka uppgraderingar kan då finnas?

Vem är Carolinas andrakedjecenter?

Jarvis är en idealisk kandidat och jag förutspår att han passerar Aho som lagets poängkung i år. Men om de vill behålla de två ihop i förstakedjan – är det ytterligare ett år med Jesperi Kotkaniemi som spelar två kedjor för högt upp i hierarkin? Eller jagar Carolina en ny nummer två på marknaden?

Förutsägelse för Carolina Hurricanes 2025/26

En snabb blick på Canes kan ge déjà vu. Samma elitlag i tvåvägsspelet, samma frågetecken kring stjärnkvalitet och målvakter, samma troliga resultat. Men jag är mer optimistisk än de flesta. Ehlers och Miller är perfekta pusselbitar, och den här versionen av Canes har mycket högre potential än tidigare upplagor eftersom så många unga spelare är på väg uppåt – från Jarvis till Stankoven till Blake till Nikisjin. Jag förväntar mig fortsatt strålande defensiv men en förbättrad offensiv. Bli inte förvånad om Canes vinner Presidents’ Trophy. När det gäller slutspelet hänger allt på målvaktsspelet…

Carolina Hurricanes trupp 2025/26

