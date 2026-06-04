Uppgifter: Återvänder till Sverige – klar för ny klubb

Den tidigare SHL-forwarden Radek Muzik uppges återvända till Sverige.

Enligt Norrbottens-Kuriren skriver 25-åringen på för Boden i Hockeyettan.

Radek Muzik uppges vara klar för en ny klubb i Sverige. Foto: Bildbyrån (Montage)

Som junior lämnade Radek Muzik sitt hem i Tjeckien och flyttade till Sverige för spel i Luleå. Han jobbade sig uppåt och blev också en ordinarie SHL-spelare i Luleå Hockey. Där var han bland annat med och spelade SM-final 2022 och växte ut till en publikfavorit i Delfinen.

Under säsongen 2022/23 kom Muzik dock att lämna Luleå då han bröt sitt kontrakt för spel i SHL-konkurrenten Örebro. Forwarden fick däremot knapert med istid och lämnade SHL 2023.

Efter drygt en säsong utomlands återvände sedan Radek Muzik till Sverige under säsongen 2024/25 och spelade för Nybro Vikings i HockeyAllsvenskan. Där blev det 4+1 på 46 matcher och Muzik lämnade sedan svensk hockey igen.

Radek Muzik klar för spel i Hockeyettan

Den gångna säsongen har Radek Muzik spelat för Berani Zlín i den tjeckiska andraligan. Där fick han först ett tryout-avtal men förlängde sedan sitt kontrakt till 2027. Det är däremot inte säkert att Muzik fullföljer sitt kontrakt i Zlín.

Under onsdagen kommer nämligen uppgifter om att Radek Muzik återigen är klar för en flytt till Sverige. Det är Norrbottens-Kuriren som skriver att Muzik är klar för storsatsande Boden i Hockeyettan.

– Han är en bra spelare, säger sportchefen Jens Hellgren till tidningen men vill varken bekräfta eller dementera uppgifterna.

Radek Muzik spelade 133 SHL-matcher och gjorde 15 poäng för Luleå och Örebro. De senaste åren har han studsat runt en hel del och spelat för fem olika klubbar de tre senaste åren. Efter tiden i SHL spelade han först för finska Tappara men skrev därefter på för tjeckiska Sparta Prag. Det blev därefter två matcher i HC Plzeň innan han flyttade till Nybro Vikings. Den här säsongen skrev han sedan alltså på för Berani Zlín men nu uppger det bli en ny flytt till Sverige för Radek Muzik.

Source: Radek Muzik @ Elite Prospects