Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Här: St. Louis Blues

Så kan St. Louis Blues ställa upp 2025/26

St. Louis Blues säsongen 2024/25

Inför säsongen 2024/25 var optimism en bristvara för St. Louis Blues. Ett djärvt offer sheet på två spännande spelare gav laget en välbehövlig injektion av ungdom i form av Edmonton Oilers-duon Dylan Holloway och Philip Broberg, men i övrigt hade ett ojämnt lagbygge misslyckats med att återfinna de svindlande höjderna från Stanley Cup-triumfen 2019.

Efter en pigg start såg Blues trögare ut än någonsin under en tung period med bara fyra vinster på 15 matcher. Den dåvarande huvudtränaren Drew Bannister hade kanske kunnat rida ut stormen om inte Jim Montgomery blivit tillgänglig den 19 november, då Boston Bruins chockerande nog visade honom dörren. Montgomery ledde Bruins till den bästa grundserien i NHL:s historia 2022/23, men först efter att hans tränarkarriär hade återupplivats som assisterande coach till Craig Berube under två säsonger i St. Louis. För klubbpresident Doug Armstrong var det ingen tvekan att ta tillbaka ”Monty” – fem dagar efter att han blivit tillgänglig.

Det som följde var en vändning under säsongen som påminde mycket om ”från botten till toppen”-magin från 2019. Det hände inte över en natt. Faktum är att Montgomerys Blues fortfarande låg under ”hockey .500” när säsongen tog paus för 4 Nations Face-Off. Endast två Blues-spelare, Colton Parayko och Jordan Binnington, representerade sina länder i turneringen. Resten, verkar det som, tog till sig Montgomerys lärdomar.

Ledd av stjärncentern Robert Thomas (bäst i NHL med 40 poäng på de sista 26 matcherna) och den rutinerade backduon Parayko och Cam Fowler, spelade St. Louis i en takt motsvarande 129 poäng under sina sista 26 matcher och tog sig med storm in i slutspelet. Blues snöpliga uttåg – de var bara 1,6 sekunder från att slå ut Presidents’ Trophy-vinnarna Winnipeg Jets – har inte lett till någon dyster sommar. I stället undrar laget om den sena formtoppen bara var toppen på ett isberg. Cynikerna, å andra sidan, undrar om en sådan formkurva är hållbar.

Robert Thomas har vuxit ut till en av NHL:s främsta playmakers. Foto: Steven Bisig-Imagn Images

St. Louis Blues nyförvärv och förluster

Tillskott

Nick Bjugstad, C

Logan Mailloux, D

Pius Suter, C

Milan Lucic, VF (PTO)

Förluster

Zack Bolduc, HF (MTL)

Ryan Suter, D (UFA)

Radek Faksa, C (DAL)

Nick Leddy, D (SJ)

St. Louis Blues anfall

Thomas har varit Blues jämnaste producent sedan hans genombrottssäsong för fyra år sedan. Det är därför överraskande att klubben, trots hans urstarka andra halva och bästa poängsnitt i karriären (81 poäng på 70 matcher), inte var lika beroende av hans tvåvägsspel som tidigare. St. Louis hade fem andra spelare som nådde minst 45 poäng, det mesta sedan säsongen 2021/22 då laget slutade på 109 poäng, och fick dessutom en topp sex-överraskning i Holloway.

Holloways kombination av acceleration, tuffhet (165 tacklingar) och produktion (26 mål, 63 poäng på 77 matcher) gav äntligen Jordan Kyrou, lagets främsta sniper (36 mål), en värdig partner i anfallsspelet. Montgomery placerade den rutinerade kaptenen Brayden Schenn mellan de snabba yttrarna, med lysande resultat från december och framåt, då St. Louis andrakedja körde över motståndet med 29–13 i målsdifferens. Så länge inte 34-årige Schenns produktion (18 mål, 50 poäng) störtdyker, är det här den första kedjan som skrivs in i laguppställningen.

Jordan Kyrou ger Blues en fin målgaranti. Foto: Steven Bisig-Imagn Images

Ironiskt nog är Thomas kedja lite mer oklar inför säsongsstarten. Ryssen Pavel Butjnevitj är självskriven vid Thomas sida, men hans nya kontrakt på 8 miljoner dollar i lönetaksträff kommer att granskas kritiskt om produktionen liknar de senaste två åren (25 mål, 63 poäng per 82 matcher) snarare än hans flygande start i St. Louis (56 mål, 143 poäng på 136 matcher). Rookien Jimmy Snuggerud såg inte bortkommen ut när Montgomery satte in honom som högerytter direkt efter att hans collegekarriär avslutats. Skulle Snuggerud ha växtvärk under en längre NHL-period finns den hårt arbetande Jake Neighbours (25 mål per 82 matcher sedan 2023) att tillgå.

Oavsett om Neighbours hamnar längre ned i hierarkin ser Blues redan starkare ut i bottensexan. Pius Suter adderade målpotential (25-målsnivå) till sitt smarta tvåvägsspel under sin senaste säsong i Vancouver, innan han skrev på ett fördelaktigt tvåårskontrakt (två år, 4,5 miljoner dollar per säsong). Även Nick Bjugstad är en intressant tillskott efter en ryggoperation och bottennotering i istid (12:19) som förstörde hans siffror i Utah förra säsongen (19 poäng, ned från 45 året innan).

St. Louis Blues försvar

Att Parayko sköt bättre än Cale Makar (12,8 % skotteffektivitet, 16 mål på 64 matcher) kommer inte bli en vana. Men veteranens offensiva genombrott var ändå uppmuntrande, även om Fowler, som tangerade Parayko som bäste backpoängplockare (36 poäng) på bara 51 matcher, är ett säkrare kort att fortsätta leverera.

Det är synd att Fowler (33) och Parayko (32) inte fann varandra några år tidigare. Deras kemi efter att Fowler kom från Anaheim i december var en av huvudorsakerna till att Blues vände säsongen. Där Nick Leddy misslyckats med att omsätta sin skridskoåkning i chanser bredvid Parayko, bidrog Fowlers förmåga att hitta långa passningar och följa med i anfallen som skytt starkt till St. Louis farliga spelomställningar.

På andra sidan av ekvationen gav Paraykos återhämtningsförmåga, offervilja och puckvinnande spel Fowler både mer tid med pucken och mindre defensivt ansvar än i Anaheim. Trots att de bara spelade 34 matcher tillsammans på grund av Paraykos knäoperation i mars, hade duon den tredje bästa målprocenten på isen (63,27 %) av alla backpar med minst 480 spelade fem-mot-fem-minuter. Det, tillsammans med deras starka siffror i slutspelet, gör att Montgomery utan tvekan lär fortsätta använda dem som toppbackpar.

Broberg hamnade lite i skymundan, men såg ändå oerhört mogen ut i sina toppfyra-minuter (20:30 i snitt) – något han aldrig fick i Edmonton. Hans +26 i plus/minusstatistiken hjälptes visserligen av en av ligans högsta räddningsprocenter med honom på isen, men hans pucktrygghet (åtta mål och 29 poäng på 68 matcher) och snabbhet utan puck gjorde honom till en tvåvägsback att räkna med i sin första riktiga NHL-chans.

Armstrong värvade dessutom Logan Mailloux i somras via en bytesaffär där fansens favorit Zack Bolduc skickades till Montreal. Mailloux lär få en mjukstart bakom Parayko och Justin Faulk på högerkanten. Trots att Blues förbättrade sitt försvar under Montgomery (sjätte bäst efter tränarbytet) var boxplay fortsatt en svag punkt (74,2 %, femte sämst). Det blir ett fokusområde.

Philip Broberg visade väldigt lovande tendenser under första säsongen i St. Louis. Foto: Caean Couto-Imagn Images

St. Louis Blues målvakter

Jordan Binningtons insats i 4 Nations var en spegelbild av hans karriär. Han var inte felfri, men när det gällde som mest spikade han igen mot världens bästa målvakt, Connor Hellebuyck, och stoppade både Brady Tkachuk och Auston Matthews i övertiden av finalen. Sådan är Binnington – lika delar bländande som oberäknelig.

Även om han släppte in mer ojämnhet i spelet förra säsongen (2,84 GAA, 91,3 SV%) vägde det positiva tyngre, då han hade sin näst bästa ”quality start”-procent sedan rookiesuccén. Hans skridskoåkning och puckspel passade också bra med Montgomerys fokus på snabbare spelvändningar.

Backupen Joel Hofer är mer av en modern målvaktstyp, med sin 196 cm långa ram och solida positionsspel. Han gör nu NHL-pengar på riktigt ($3,4 miljoner AAV till 2027) och efter en stabil säsong (2,65 GAA, 90,9 SV%, .618 QS%) är han redo att avlasta Binnington vid behov.

Jordan Binnington är en av de bästa målvakterna när det hettar till. Däremellan? Inte lika skärpt. Foto: Jeff Curry-Imagn Images

St. Louis Blues tränare

Jim Montgomerys intåg gav Blues en energikick som sällan skådats. Att vinna 19 av 26 matcher kräver visserligen också marginaler med sig, men effekten var påtaglig. Han är en spelarnas coach, och med flera gamla bekanta i laget föll bitarna snabbt på plats. Med en hel sommar att forma laget är förväntningarna höga.

Steve Ott är assisterande tränare med fokus på tekningar, Mike Weber ansvarar för boxplay och Claude Julien bidrar med rutin.

St. Louis Blues rookies

Snuggeruds beslut att spela en tredje collegesäsong med Minnesota Golden Gophers skapade en viss oro för att förstavalet från 2022 aldrig skulle skriva på för St. Louis. I stället innebar den långa väntan att han klev in på scenen vid 21 års ålder som ett fullt utvecklat framtidslöfte med ett skott på NHL-nivå. Efter att ha byggt på sig muskler under sommaren ser Snuggerud ännu mer redo ut för kamp i sarghörnen. Hans tävlingsinstinkt kommer att vara viktig för en talang som kanske aldrig kommer att åka skridskor på elitnivå. Snuggerud såg ändå bekväm ut i 14 slutspels- och grundseriematcher tillsammans (tre mål och åtta poäng), mestadels bredvid Butjnevitj i förstakedjan (16:17 i snittid på isen).

Dalibor Dvorsky är också en stor spelare på 185 centimeter och 91 kilo och kan ha en ännu högre potential som naturlig center med exceptionell spelförståelse. Dvorsky gjorde ett gott intryck i AHL-klubben Springfield Thunderbirds som 19-åring (21 mål och 45 poäng på 61 matcher) och fick till och med två matcher i NHL. Klubbledningen vill ändå se att slovaken blir mer bestämd i sitt spel, och Blues förbättrade alternativ på centersidan kan innebära att Dvorsky återigen kommer tillbringa större delen av säsongen i Springfield medan han fortsätter att växa in i sin roll.

Dalibor Dvorsky hoppas på fler NHL-framträdanden den här säsongen. Foto: Jeff Curry/Imagn Images/BIldbyrån

Otto Stenberg gick 13 val efter Dvorsky i draften 2023, men är lite längre ifrån att ta en plats i NHL, där det kanske inte ens finns utrymme för mer etablerade ytterforwards som Mathieu Joseph och Alexandre Texier.

På backsidan är rookien att hålla ögonen på Mailloux. Mailloux åker skridskor som vinden och har ett hårt skott (han har redan gjort tre mål på bara åtta NHL-matcher), men såg något vilsen ut defensivt för Montreal förra säsongen (-5 på sju matcher). Han kommer troligen inte heller att starta säsongen med en rutinerad backpartner; den hårt spelande vänsterbacken Tyler Tucker har själv bara spelat 90 matcher.

Tre heta frågor för St. Louis Blues

1. Var Blues tur med pucken ett varningstecken?

Blues var NHL:s näst bästa fem-mot-fem-lag under Montgomerys 60 matcher vid rodret, med målskillnaden 137–94. Lagets noggrannhet i det spelet hade varit stark även utan målvaktsspelet i toppklass (92,6 i räddningsprocent, näst bäst i ligan), då de släppte till fjärde minst förväntade mål (112,51). Däremot bör lagets ligaledande PDO (skotteffektivitet + räddningsprocent) under Montgomery oroa coachstaben offensivt. Trots att St. Louis slutade fyra i mål och trea i skotteffektivitet (10,65 %) var de bland de sex sämsta lagen i förväntade mål och farliga chanser i fem-mot-fem. En återgång till toppform för Butjnevitj, en stark debut av Snuggerud samt fortsatt effektivt målskytte från Neighbours och Suter blir avgörande för att undvika en måltorka.

2. Vad är taket för en ”retool”?

Armstrong bytte bort Ryan O’Reilly, Ivan Barbasjev och Vladimir Tarasenko under deras sista kontraktsår 2023, men stod i övrigt fast vid att Blues lagbygge fortfarande kunde fungera. Han – och Team Canadas boss – kan ha haft rätt hela tiden. ”Army” har tagit sig ur mer än 14 miljoner dollar i problemkontrakt (Saad, Krug, Leddy), och med offer sheets och smart draftande har St. Louis framtidsutsikter fått ett rejält lyft. När Armstrong lämnar över GM-rollen till Alex Steen om ungefär åtta månader kommer Steen att ärva en spännande mix av veteraner, etablerade nyckelspelare och unga talanger. Inte illa för ett lag som såg uträknat ut för bara två somrar sedan – men har Blues tillräckligt med spets utöver Thomas för att vinna ännu en Cup?

3. Hur mycket har Brayden Schenn kvar i tanken?

Schenns status i organisationen och staden motiverar en bra bit av hans kontrakt på 6,5 miljoner dollar per säsong, och hans playmaking var ett stort stöd för Holloway och Kyrou under hans sjunde säsong med minst 30 assists. Det är tur att Schenn fortfarande kan slå den avgörande passningen, för hans dagar som en fruktad powerplay-spelare verkar räknade. Han gjorde bara två mål i numerärt överläge – hans lägsta notering någonsin under en hel säsong – och 18 mål totalt, hans svagaste produktionstakt sedan andra säsongen i Philadelphia. Schenns tunga slutspel (två mål, tre poäng och –5) utan skadade Holloway väcker frågor om hur han kommer att åldras under de tre kommande säsongerna. Förhoppningen är att han, tillsammans med Suter, ska kunna hålla ihop centerpositionerna i middle six tills Dvorsky är redo.

Brayden Schenns målskytte tog ett steg i fel riktning i fjol. Foto: Jeff Curry-Imagn Images

Förutsägelse för St. Louis Blues 2025/26

Blues behövde en remarkabel svit på tolv raka segrar för att ta sig till slutspelet och såg under de sista 26 matcherna bättre ut än de gjort sedan åtminstone 2022. Skeptiker menar att det hela, för att låna ett uttryck från Trainspotting, bara var en parentes i en annars nedåtgående trend. Det bygger på antagandet om en tillbakagång för åtminstone Thomas, Fowler och Parayko, som alla spelade 70 matcher eller färre för St. Louis förra säsongen. Det bygger också på antagandet om avstannad utveckling för Holloway, Broberg, Neighbours och andra.

Det finns fler poäng att hämta i Central Division än vad många tror: Avalanche är stjärnspäckade men skadebenägna, Jets är en närmast perfekt kandidat för tillbakagång, och Stars tappade merparten av sin bredd under sommaren. Efter en hel sommar med Montgomery och med kvarvarande momentum från förra året är Blues det bästa tipset för att rubba en topp tre som varit oförändrad i två år.

St. Louis Blues trupp 2025/26

