Columbus Blue Jackets fick allas sympatier efter Johnny Gaudreaus tragiska bortgång. Deras starka säsong räckte nästan till slutspel. Nu står de inför den tuffa uppgiften att ta sig över tröskeln. Scott Maxwell analyserar lagets möjligheter att gå till slutspel.

Sorgen efter Johnny Gaudreau präglade fjolåret – nu ska Columbus Blue Jackets ta nästa kliv. Foto: Russell LaBounty-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Dagens lag: Columbus Blue Jackets.

Tidigare NHL-genomgångar:

26/8 – Anaheim Ducks: Kan Leo Carlssons lyft ge slutspelsvittring?

27/8 – Boston Bruins: Flopplaget mot ny besvikelse efter märkliga sommaren?

28/8 – Buffalo Sabres: En 14-årig förbannelse som inte ser ut att brytas

29/8 – Calgary Flames: Svenskens ovissa framtid – en distraktion?

30/8 – Carolina Hurricanes: Ska NHL:s mest förutsägbara lag misslyckas igen?

31/8 – Chicago Blackhawks: För mycket press på underbarnets axlar?

1/9 – Colorado Avalanche: Landeskogs hälsa kan bli avgörande

Så kan Columbus Blue Jackets ställa upp 2025/26

Columbus Blue Jackets säsongen 2024/25

Om det fanns något lag som varje hockeyfan på något sätt hejade på förra säsongen så var det Columbus Blue Jackets. Efter den älskade superstjärnan Johnny Gaudreaus bortgång (tillsammans med brodern Matthew) hade Blue Jackets inga större förväntningar inför säsongen 2024/25. Förlusten kunde ha fått den effekt många befarade på isen och gjort att offensiven tappade fart. Eller så kunde laget använda det som en samlande kraft och överraska alla.

Som tur var blev det det senare.

Med en säsong på Norris Trophy-nivå från Zach Werenski, genombrott från merparten av den unga kärnan och en stabil närvaro bakom bänken i Dean Evason trotsade Blue Jackets förväntningarna genom att hålla sig kvar i slutspelsdiskussionen hela säsongen. Även om starten på 12–15–5 inte var den bästa följdes den upp av en stark svit på 14–4–2 som satte laget i ett bra läge. Tyvärr blev en svag avslutning på 3–9–1 under sista månaden avgörande, eftersom inte ens sex raka segrar i slutet räckte för att gå om Montreal Canadiens om den sista wild card-platsen i Eastern Conference – de missade med blott en seger.

Columbus gjorde inte många förändringar under sommaren. Man tappade främst breddspelare i en redan trång bottensex och utöver att ta in ytterligare en center i Charlie Coyle hände inte mycket. I stället hoppas Blue Jackets att den unga kärnan ska fortsätta ta steg framåt och att det ska räcka för att väga upp eventuell tillbakagång. Men blir det tillräckligt – eller tar Columbus ett steg tillbaka efter att ha tagit hockeyvärlden med storm förra säsongen?

Nyförvärv och förluster för Columbus Blue Jackets

Nyförvärv

Charlie Coyle, C

Miles Wood, VF

Isac Lundeström, C

Brendan Smith, B

Hudson Fasching, HF

Förluster

Daniil Tarasov, MV (Fla)

James van Riemsdyk, VF (Det)

Jack Johnson, B (UFA)

Sean Kuraly, C (Bos)

Justin Danforth, C/F (Buf)

Luke Kunin, C (Fla)

Kevin Labanc, HF (UFA)

Isac Lundeström har bytt Anaheim mot Columbus.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Columbus Blue Jackets anfall

Blue Jackets var ett av ligans bättre offensiva lag förra säsongen och slutade delad sjua i antal mål per match (3,26). De skapade förväntade mål i något lägre takt, delad tolva i ligan (2,61 5-mot-5 xGF per 60 minuter), och drog nytta av en något ohållbar skottprocent på 10,45 % (tredje högst i ligan). Powerplay var däremot svagare med en effektivitet på 19,5 % (22:a), i linje med deras 7,89 PP xGF/60 (24:a).

Kirill Martjenko var den största drivkraften i offensiven med sitt stora genombrott på 31 mål och 74 poäng. Vid 25 års ålder ser han ut att bli en bärande del av laget framöver. Han etablerade stark kemi med Dmitrij Voronkov och Sean Monahan i förstakedjan när Monahan var frisk, och den konstellationen hoppas man på även denna säsong. Voronkovs 23 mål och 47 poäng fick mindre rubriker men visade att han är en perfekt topp-sex-forward. Monahan, som återfått sin karriär efter att ha dumpats av Calgary, gjorde 57 poäng på 54 matcher – men hans största utmaning blir att hålla sig skadefri.

Kirill Martjenko var ett av de stora utropstecknen för Columbus Blue Jackets i fjol. Foto: Joseph Maiorana-Imagn Images

Kent Johnson och Adam Fantilli var också centrala delar av offensiven. Johnson tog ett rejält steg och gjorde 24 mål och 57 poäng på 68 matcher. Fantilli nästan fördubblade sin produktion från 27 till 54 poäng, hjälpt av större speltid. Som två av de senaste åren högt draftade talanger kan de bli de största X-faktorerna för Columbus.

Cole Sillinger (33 poäng på 66 matcher) och Jegor Tjinakov (15 på 30) har visat potential som viktiga stödpjäser, medan veteraner som Boone Jenner (19 poäng på 26 matcher) och nytillskottet Coyle kan bidra till djupet. Mathieu Olivier hade en oväntat stark säsong (18 mål och 32 poäng på 82 matcher), men viss tillbakagång är att räkna med. Framåt finns det gott om alternativ.

På backsidan är Werenski den främsta offensiva producenten, och han bevisade att han kan mäta sig med ligans bästa offensiva backar. Damon Severson, Dante Fabbro och Denton Mateychuk är alla skickliga puckförflyttare, medan Ivan Provorov främst producerar tack vare sin stora istid. Tillsammans ger backsidan ändå forwards bra förutsättningar.

Columbus Blue Jackets försvar

Där offensiven glänste var defensiven betydligt svagare. Columbus slutade på 25:e plats i insläppta mål per match (3,26), 27:a i 5-mot-5 xGA/60 (2,76) och 22:a i boxplay (77 %). Laget släppte till för många chanser och har inte förstärkt särskilt mycket på den punkten.

Provorov, som man var nära att släppa, fick ett nytt sjuårskontrakt, trots att han främst är en back som spelar mycket snarare än särskilt bra. Werenski är inte heller känd för sitt defensiva spel, men hans siffror förbättrades när han spelade med Fabbro. Severson är fortsatt ojämn, Gudbranson ett defensivt sänke och Brendan Smith förväntas inte tillföra mycket.

Försvarsbristerna förstärks av att många toppforwards inte är särskilt starka defensivt. Endast Martjenko och Tjinakov sticker ut med lovande siffror. Spelare som Olivier, Aston-Reese, Lundeström och Fasching kan bidra i fjärdekedjan, men i högre roller får veteraner som Monahan, Jenner, Coyle och Wood dra ett tyngre defensivt lass än de borde.

Zach Werenski slogs om Norris Trophy förra säsongen – kan han göra det igen? Foto: Kim Klement Neitzel-USA TODAY Sports

Columbus Blue Jackets målvakter

Blue Jackets låg i mitten av fältet när det gäller målvaktsspelet förra säsongen, då de slutade på sjuttonde plats i ligan med en räddningsprocent på 89,2. Det leddes av Elvis Merzlikins, som har varit den faktiska förstamålvakten i Columbus under större delen av de senaste fyra åren. Han har dock inte varit någon av ligans bästa starters, då hans räddningsprocent på 89,6 under den perioden är delad femte sämst bland målvakter med minst hundra matcher, och hans minus 28,3 räddade mål över förväntat i spel fem mot fem var näst sämst, endast efter Philipp Grubauer. Merzlikins hade däremot en 1,59 i räddade mål över förväntat i spel fem mot fem förra säsongen, så han sänkte åtminstone inte Blue Jackets då, men laget kommer behöva mer om inte försvarsspelet förbättras.

Det är dock troligt att Merzlikins inte längre kommer att vara förstamålvakt, eftersom Jet Greaves hade en het period under slutet av Blue Jackets grundserie med en räddningsprocent på 97,3 och 9,62 räddade mål över förväntat i spel fem mot fem, och han avslutade säsongen med en räddningsprocent på 93,8 och 13,07 räddade mål över förväntat i spel fem mot fem. Laget skickade Daniil Tarasov till Florida Panthers som ett resultat, och de verkar redo att ge Greaves chansen att bevisa sig som en fullfjädrad NHL-målvakt. Det skulle inte vara överraskande om han ganska snart åtminstone hamnar i en 1A/1B-situation med Merzlikins. Merzlikins är mer etablerad i NHL, men Greaves har något mer potential som en oprövad talang.

Är Jet Greaves redo att axla manteln som förstakeeper i Columbus? Foto: James Guillory-Imagn Images

Columbus Blue Jackets tränare

Mellan att Mike Babcock fick sparken innan träningslägret ens började och Pascal Vincents vägran att spela de unga spelarna i ett lag under ombyggnad utan något att vinna, blev säsongen 2023/24 ett fiasko på tränarsidan för Blue Jackets. Så till säsongen 2024/25 behövde de bara en stabil och kompetent närvaro bakom bänken, och det fick de i Evason.

Om Evason är tränaren som ska ta Blue Jackets till deras fulla potential spelar ingen roll om han åtminstone kan få till det mest grundläggande rätt och inte vara i vägen hela tiden, och det lyckades han med den här säsongen. Det viktigaste han kunde göra var att ge de unga spelarna i Columbus chansen att blomstra, och det faktum att nästan varje ung spelare tog ett steg framåt under Evason visar att han gjorde ett så bra jobb som han kunde på den punkten. Som ett resultat slutade han femma i omröstningen om Jack Adams Award. Förväntningarna på Blue Jackets var i botten, men Evason har överträffat det med råge, och det blir intressant att se vilka nästa steg laget tar under honom den här säsongen.

Columbus Blue Jackes rookies

Baserat på Blue Jackets förväntade startuppställning kommer ingen av deras rookies att spela en regelbunden roll i laget direkt från början den här säsongen (Greaves elva och nio matcher under de två föregående säsongerna gör att han inte längre är kvalificerad som rookie). En spelare som däremot skulle kunna ta en plats i truppen framöver är Luca Del Bel Belluz. Han har redan producerat jämnt i NHL med nio poäng på sexton matcher, och resten av hans spel har inte heller sett malplacerat ut. Det finns gott om forwards han skulle behöva gå förbi i hierarkin, men han har utan tvekan mycket mer löfte än vissa av alternativen framför honom.

Det skulle inte heller vara förvånande om Stanislav Svozil får en chans på backsidan med tanke på Columbus brist på djup där, vare sig det blir på grund av skador eller helt enkelt för att han är ett bättre alternativ än Gudbranson eller Smith. Svozil fick en smak av NHL för tre år sedan innan han återvände till WHL, och han har förbättrat sitt spel efter två hela säsonger i AHL.

Utöver de två är Blue Jackets bästa rookiealternativ antingen för outvecklade eller bundna till NCAA eller CHL. I det senare fallet är det dock möjligt att Cayden Lindstrom ansluter till laget efter att hans säsong i Michigan State är över. Kanske får Jordan Dumais eller Luca Marelli lite speltid vid eventuella skador, men det finns nog för många veteraner framför dem för att det ska ske just nu.

Tre heta frågor för Columbus Blue Jackets

Kommer den unga kärnan att ta ytterligare steg eller bibehålla sin nuvarande form?

Martjenko, Johnson, Fantilli, Voronkov och Sillinger tog alla stora kliv under 2024/25 och visade vilken talang Blue Jackets besitter inför framtiden. Men utveckling är inte linjär, så det går inte att förutse vilka av dessa unga spelare som fortsätter framåt, vilka som stagnerar och vilka som riskerar att ta ett steg tillbaka den här säsongen.

Var Weren­skis säsong ett undantag eller det nya normala?

Efter en karriärsäsong med 82 poäng på 81 matcher och en andraplats i Norris-omröstningen har Werenski placerat sig i diskussionen som en av ligans tio bästa backar, ibland till och med topp fem. Men det känns lite för tidigt efter att ha tillbringat större delen av sin karriär i 40–50-poängsspannet. Han behöver nog en eller två säsonger till på den här nivån innan han på allvar kan jämföras med namn som Cale Makar, Quinn Hughes, Adam Fox och Rasmus Dahlin.

Kan Jet Greaves bibehålla sin heta form från förra säsongen?

En stor anledning till att Blue Jackets var med i slutspelsstriden ända till sista matchen var Greaves spel. Men hans hela säsong kom i ett mycket litet urval på elva matcher, och den hetaste perioden kom på bara fem matcher, så det är definitivt inte ett spel man kan förvänta sig av honom. Om han kan vara en konsekvent förstemålvakt – och kanske till och med framtidens målvakt för Blue Jackets – blir en av de stora frågorna att få svar på den här säsongen.

Kent Johnson är en av de unga spelarna i Columbus med stora förväntningar på sig. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Förutsägelse för Columbus Blue Jackets 2025/26

Det fanns mycket att gilla med Blue Jackets förra säsongen, särskilt hur laget med en ung stomme övervann motgångar och var nära att nå slutspel. Att de största framstegen kom från de yngre spelarna är ett positivt tecken för framtiden. Med en förbättrad backuppsättning och en långsiktig lösning i mål vore det lätt att se det här laget utmana om slutspel – och kanske till och med Stanley Cup – under många år framöver.

Men det råder också viss osäkerhet kring vad just den här säsongen innebär för Columbus. Alltför många spelare hade karriärbästa offensivt för att det ska bli den nya normen för alla, och det känns som att minst en eller två av de unga talangerna kommer ta ett litet steg tillbaka, åtminstone i år. Och, tja, backsidan är inte förbättrad och en långsiktig lösning i mål finns ännu inte på plats.

Med det sagt lär Blue Jackets ändå inte avvika alltför mycket från förra säsongen. I värsta fall är de borta från slutspelsracet en eller två veckor före säsongens slut i stället för efter en match. I bästa fall bryter de sin fem år långa slutspels­torka – men troligen bara via en wild card-plats.

Columbus Blue Jackets trupp 2025/26

Source: Columbus Blue Jackets @ Elite Prospects