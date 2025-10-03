Kan Washington Capitals verkligen hålla lågan uppe efter fjolårets succé i grundserien? Och blir det här Aleksandr Ovetjkins avskedsturné? Frågorna är många i den amerikanska huvudstaden. Scott Maxwell förväntar sig ett steg bakåt för Eastern Conferences poängrikaste lag i fjol.

Blir det här Aleksandr Ovetjkins svanesång? Foto: Geoff Burke-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. I dag: Washington Capitals

Så kan Washington Capitals ställa upp 2026/26

Washington Capitals säsongen 2024/25

Under de senaste säsongerna har Alex Ovetjkins jakt på Wayne Gretzkys målrekord varit den stora storyn. Men efter att Ovetjkin bara gjorde 31 mål och Capitals med nöd och näppe tog sig till slutspel med en målskillnad på –37 under säsongen 2023/24, började många tvivla på om han någonsin skulle kunna nå det mytomspunna målet på 895.

Inför säsongen 2024/25 försvann trotjänare som Nicklas Bäckström och T.J. Oshie – medan även Darcy Kuemper, Nick Jensen och Max Pacioretty lämnade laget. In kom istället Pierre-Luc Dubois, Jakob Chychrun, Matt Roy, Andrew Mangiapane, Logan Thompson, Brandon Duhaime och Taylor Raddysh. Washington såg tydligt ut att vilja slutföra sin pågående ombyggnation i farten – inte bara för att ge Ovetjkin den offensiva omgivning han behövde för att slå målrekordet, utan också för att kanske få en sista chans på Stanley Cup innan han lägger av.

Det visade sig att ombyggnationen fungerade.

Capitals öppnade med åtta segrar på de tio första matcherna och höll en hög nivå hela säsongen, med karriärår för en majoritet av spelarna i laget. Endast två gånger föll man i tre raka matcher, och laget höll jämna steg med Winnipeg Jets i kampen om Presidents’ Trophy ända till slutet. Washington avslutade med 51 segrar, fem poäng bakom Jets, men vann ändå Eastern Conference tre poäng före Toronto Maple Leafs. Den starka säsongen gav dessutom huvudtränaren Spencer Carbery Jack Adams Award i sin andra säsong bakom bänken.

Uppsvinget leddes förstås av Ovetjkin. Inför säsongen låg han 41 mål bakom Gretzky, men han gjorde 15 mål på Capitals 18 första matcher och väckte på nytt hoppet om att han skulle kunna slå rekordet redan under året. En av karriärens värsta skador väckte oro, men han återvände snabbt och gjorde ytterligare 27 mål på 43 matcher och passerade ”The Great One”. Det historiska rekordmålet kom i en 1–4-förlust mot New York Islanders.

Magin tog dock slut i slutspelet. Efter att ha slagit ut Montreal Canadiens i första rundan, lagets första slutspelsseger sedan Stanley Cup-triumfen 2018, blev Carolina Hurricanes för svåra i kvartsfinalen. Därmed var säsongen över, och även om Ovetjkin säkrat sin plats som tidernas största målskytt återstår mer arbete om han ska vinna en ny Stanley Cup innan han lägger av – något som kan ske redan nästa år.

Inför säsongen 2025/26 gjorde Capitals inga större förändringar. Några spelare lämnade för att ge plats åt nya kontraktsförlängningar, och luckorna fylldes med rollspelare. Frågan är om Washington kan upprätthålla fjolårets nivå eller om laget tar ett steg tillbaka i vad som kan bli Ovetjkins sista säsong.

Pierre-Luc Dubois fick ett rejält lyft efter flytten från Los Angeles till Washington. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Washington Capitals nyförvärv och förluster

Nyförvärv:

Justin Sourdif, högerytter

Declan Chisholm, back

Förluster:

T.J. Oshie, högerytter (pensionerad)

Nicklas Bäckström, center (Brynäs)

Andrew Mangiapane, högerytter (Edmonton)

Lars Eller, center (Ottawa)

Taylor Raddysh, högerytter (NY Rangers)

Jakub Vrána, vänsterforward (Linköping)

Aleksandr Alexejev, back (Pittsburgh)

Washington Capitals anfall

Capitals hade en av ligans bästa offensiver (näst flest mål per match med 3,49), vilket till stor del drevs av deras spel i fem-mot-fem (tvåa i fem-mot-fem-mål per 60 minuter med 2,84), medan deras powerplay låg mer i mitten av ligan (delad 13:e plats med 23,5 %). Även om förväntade mål i fem-mot-fem på 2,79 per 60 minuter (trea i ligan) visade att det fanns en process bakom resultaten, var det i första hand en ligaledande skottprocent på 10,59 % i fem-mot-fem som låg bakom totalsiffrorna.

Detta berodde till stor del på att ungefär halva laget satte personliga poängrekord. Dylan Strome (82 poäng), Aliaksei Protas (66), Dubois (66), Tom Wilson (65), Connor McMichael (57), Chychrun (47), Rasmus Sandin (30), Nic Dowd (27), Martin Fehérváry (25) och Brandon Duhaime (21) noterades alla för sina bästa säsonger, där majoriteten hade en högre on-ice-skottprocent än sina karriärsnitt. Sandin och Fehérváry var de enda två spelarna vars individuella skottprocent var lägre än tidigare. Faktum är att tre av de åtta spelare som inte hade karriärår – Mangiapane, Eller och Raddysh – nu har lämnat laget, vilket gör att en ännu större andel av produktionen riskerar att falla tillbaka.

Tom Wilson var en framträdande spelare för ”Caps” i fjol. Foto: Geoff Burke-Imagn Images

Om det någonsin funnits en tydlig varningssignal för att ett lags offensiv kommer att tappa fart, så är det denna. Capitals måste hoppas att den yngre delen av gruppen (Protas, McMichael, Sandin, Fehérváry) stod för verkliga genombrott snarare än tillfälliga toppar, men det är svårt att se de flesta av dessa spelare upprepa samma nivå igen. Samtidigt var många av dessa spelare ”renoveringsprojekt” som Washington plockade upp billigt, och de har utvecklats avsevärt sedan de kom till klubben. Det är inte oviktigt heller.

Bland spelarna utanför den gruppen är det Ovetjkin och John Carlson som har störst påverkan – passande nog två av de tre som fortfarande är kvar från Stanley Cup-vinsten 2018. Ovetjkins skott och målskytteförmåga har få motsvarigheter i ligan även vid 40 års ålder, och hans fysik har inte heller tagit någon större skada av åren. Carlson å sin sida fortsätter att spela som en back som bidrar lite defensivt, men hans playmaking och offensiva driv från blålinjen gör att han fortfarande tillhör de bästa i NHL. Båda kommer troligen att ha samma position i powerplay som de haft större delen av sina karriärer.

Av de övriga spelarna blir Anthony Beauvillier en av de mest intressanta att följa. Han passade perfekt bredvid Ovetjkin och Strome i förstakedjan, särskilt i slutspelet där han gjorde sex poäng på tio matcher. Om han kan bygga vidare på det kan han bidra till att täcka upp för en del av den offensiv som sannolikt går förlorad den här säsongen. Sonny Milano, som missade alla utom tre matcher med en överkroppsskada, har också visat sig vara en pålitlig målskytt när han får rätt kedjekamrater.

I övrigt är spelarna utanför ”karriärårsgruppen” antingen mer defensivt inriktade (Matt Roy, Trevor van Riemsdyk) eller rookies (Ryan Leonard, Justin Sourdif).

Washington Capitals försvar

Capitals var ett av de bättre lagen på att förhindra mål, delad åttonde plats i insläppta mål per match (2,79) och delad fjärdeplats i boxplay (82 %). Mycket av detta berodde dock på målvaktsspelet (som vi återkommer till senare), eftersom deras förväntade mål mot i fem-mot-fem på 2,58 per 60 minuter var delad 20:e plats och det tredje sämsta av alla slutspelslag.

Det är överraskande att resultaten blev så här eftersom Capitals på papperet har en av ligans djupaste backsidor. Samtidigt består deras djup till stor del av ”envägsalternativ”. Carlson, Chychrun och Sandin är utmärkta offensiva backar med bra skridskoåkning, men deras defensiva spel lämnar en del att önska, vilket deras respektive 0,092, 0,012 och 0,037 fem-mot-fem justerade plus-minus xGA/60 under de senaste tre säsongerna visar.

Det som gör att Capitals backsida fungerar är att de även har defensivt inriktade backar som balanserar upp sina partners och att de kan rulla tre backpar på detta sätt. Fehérváry (-0,035 5v5 RAPM xGA/60) spelar bredvid Carlson, van Riemsdyk (-0,153) stabiliserar Chychrun och Roy (-0,107) balanserar Sandin, vilket ger Capitals tre par som kan leverera både defensivt och offensivt oavsett vilka som är på isen. Endast Roy (0,066 5v5 RAPM xGF/60) har en positiv påverkan i båda zonerna.

Rasmus Sandin tog ett stort kliv i sin utveckling i fjol. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Chisholm ansluter till Capitals backsida från Minnesota Wild och kan bli ytterligare ett intressant projekt efter att endast ha ett fjärderundval. Chisholm är mer ett defensivt alternativ (-0,153 5v5 RAPM xGA/60) än offensivt (-0,055 5v5 RAPM xGF/60), men han bör passa bra i lagets backsida.

Där Capitals försvar fallerar lite mer är i anfallarnas spel i egen zon. De har några bra alternativ, inklusive de tre spelare som nominerats till Selke Trophy: Dowd (-0,155 5v5 RAPM xGA/60), Dubois (-0,014) och Protas (-0,073). Även Duhaime (-0,044), Wilson (-0,078) och Milano (-0,063) ingår i den gruppen.

Men Washington har också några forwards som är fruktansvärt svaga i egen zon, som Strome (0,072), McMichael (0,11) och Ovetjkin (0,396), vilket innebär att de som är starka måste arbeta extra hårt för att balansera upp spelet.

Washington Capitals målvakter

Det som dolde Washingtons ojämna försvar var en målvakt som kan ha haft sitt största karriärår av alla i Capitals under 2024/25: Logan Thompson. Han hade alltid sett bra ut i Vegas Golden Knights, men Capitals gav honom en större roll, och han visade att han var en utmärkt förstamålvakt med en räddningsprocent på 91,0 och 23,59 räddade mål över förväntan i fem-mot-fem. Han tappade fart under säsongens andra halva med en räddningsprocent på 88,1 och 0,7 5v5 GSAx under de sista 16 matcherna av grundserien, men återhämtade sig i slutspelet med 91,7 i räddningsprocent och 6,59 5v5 GSAx.

Det som också gjorde Capitals målvaktsspel fungerande under 2024/25 var att Charlie Lindgren fanns som backup. Lindgren var inte alls lika bra som under sitt genombrottsår 2023/24 med 89,6 i räddningsprocent och -5,76 5v5 GSAx, men precis som Thompson sannolikt kommer att normaliseras efter sitt genombrottsår, kommer Lindgren troligen att återgå till en liknande nivå. Om båda målvakterna kan ge Capitals stabilt målvaktsspel, bör laget fortsatt hålla slutspelsklass.

Logan Thompson gav Capitals stabilitet mellan stolparna förra säsongen. Foto: Amber Searls-Imagn Images

Washinton Capitals tränare

Carbery går in på sin tredje säsong bakom Capitals bänk, och hans två första säsonger har gått så bra som man kunnat hoppas. Med det tionde bästa resultatet på 91-53-20, en sjundeplats i Jack Adams-omröstningen 2023/24, en Jack Adams-seger 2024/25 och Capitals första slutspelsvinst sedan de lyfte Stanley Cup, har han fått ut ungefär allt han kunnat ur den här spelartruppen.

Det borde dock inte komma som någon överraskning. Under sin tid som huvudtränare för Hershey Bears mellan 2018 och 2021 arbetade Carbery med många av spelarna i Capitals trupp. Fehérváry, McMichael och Protas har varit nyckelspelare både i Carberys Bears- och Capitalslag, medan Vincent Iorio och Hendrix Lapierre var med Bears men bara knackade på dörren till NHL-nivån. Om något, var Carbery den perfekta kandidaten att ta över vid denna tidpunkt med tanke på hur väl han kände till Capitals framtidslöften och hur bra han använder dem.

Carberys tränarstol är långt ifrån ”het”, men det kan finnas ett par varningsflaggor vid horisonten (ingen av dem på hans eget initiativ). Det är möjligt att han kan få skulden för Capitals oundvikliga regression den här säsongen, beroende på hur mycket laget tappar och hur det påverkar resultaten. Sedan finns det ”förbannelsen” med Jack Adams, eftersom Rod Brind’Amour är den enda tidigare vinnaren som stannat kvar i klubben där han vann priset – inklusive 2024 års vinnare, Rick Tocchet. Faktum är att de tre tidigare vinnarna alla försvann ungefär ett år efter sin seger. Håll ögonen öppna, Spencer. Lyckan kan vända snabbt.

Washington Capitals rookies

Man skulle kunna tro att med Capitals senaste uppsving har deras främsta framtidslöften alla tagit steget upp, eller hur? Fel. Det finns en anledning till att deras AHL-lag vann Calder Cup både 2023 och 2024, och det är för att Washington fortfarande har outnyttjad potential i sitt system.

De troliga kandidaterna att starta med NHL-laget den här säsongen är Leonard och Mirosjnitjenko. Leonard fick smaka på NHL efter att hans säsong med Boston College avslutats, och även om han inte fick lika många pucktoucher som han hade önskat, var hans skicklighet tydlig, och han kommer definitivt att få fler chanser i toppsexan. Mirosjnitjenko har nått den punkt där han är mycket bekväm i AHL, så en plats i Capitals bottensexa känns som ett rimligt nästa steg.

Ryan Leonard dominerade i collegehockeyn – kan han bli den powerforward Washington hoppas att han ska bli? Foto: Winslow Townson-Imagn Images

Sourdif ansluter till Capitals från Florida Panthers (till ett högt pris av ett andrarundaval för en 23-åring), men det verkar som att de gjorde det för att matcha honom i NHL. Han har presterat bra i AHL och spelar ett fysiskt tungt spel trots sin 180 cm långa och 78 kg tunga kropp.

Dessutom har Vincent Iorios spel mognat i AHL, och han kan få fler minuter i NHL vid skador på Capitals backsida. Andrew Cristall och Aliakseis yngre bror Ilja Protas påbörjar sina professionella karriärer, men har hittills imponerat på andra håll och kan få möjligheter med Capitals om den utvecklingen fortsätter.

På tal om bröder kan Lane Hutsons yngre bror Cole, som spelar för Boston University den här säsongen, få testa på NHL-spel i slutet av säsongen. Han har varit så bra i collegehockeyn (nästan som en spegel av Lane) att han ses som nästa stora talang att göra avtryck för Caps.

Tre heta frågor för Washington Capitals

1. Hur mycket regression bör förväntas?

Det har varit hela narrativet i den här genomgången. Thompson. Strome. Protas. Dubois. Wilson. McMichael. Chychrun. Sandin. Dowd. Fehervary. Duhaime. Även Ovetjkins 0,68 mål per match var det femte högsta snittet i hans karriär. Nästan alla som spelade större delen av säsongen för Capitals hade karriärens bästa säsong. Men inte alla kommer att nå den nivån igen den här säsongen. Washington måste antingen hoppas att några spelare i den här gruppen fortsätter bygga vidare på förra säsongen eller hoppas att deras försvar och målvaktsspel kan kompensera för förlusten av offensiv kraft.

2. Hur många fler mål kommer Alex Ovetjkin att göra?

I åratal har frågan kring Capitals alltid varit: ”När kommer Ovetjkin att gå om Gretzkys rekord?” Nu när Ovi har passerat The Great One skiftar frågan till: ”Hur många mål kommer han sluta med?” Han står nu på 897, så 900 bör vara en enkel match, förutsatt att han inte drabbas av en skada som avslutar karriären (ta i trä). Förra säsongens tempo över en full 82-matcher lång säsong skulle ge honom 55 mål, vilket skulle sätta honom på 952 efter den här säsongen om han fortsätter producera på samma sätt, och plötsligt är 1 000 mål inom räckhåll om en säsong eller två. Men det leder också till frågan…

3. Är detta Ovetjkins sista säsong?

”Ovi” går in i 2025/26 i sista året av sitt femårskontrakt, och vid 40 års ålder är pension definitivt ett alternativ nu när han har målrekordet. Det fanns rykten under sommaren om att han skulle pensionera sig innan den här säsongen, men Ovetjkin tystade dem. Men det är definitivt möjligt att han avslutar karriären efter den här säsongen, särskilt om han har någon önskan att spela i Ryssland. Har han redan bestämt sig? Eller kan en stark säsong till placera honom inom räckhåll för 1 000 mål och locka honom att stanna tillräckligt länge för att nå det målet? För en spelare av ”Ovis” kaliber och arv känns det som om ett sådant besked borde ha kommit innan säsongen startade, men bara han och de närmaste vet svaret.

Är 1000 mål något som lockar Ovetjkin? Foto: James Guillory-Imagn Images

Förutsägelse för Washington Capitals 2025/26

Det övergripande temat med ohållbarhet och regression i det här Capitals-laget gör på något sätt deras säsongsutfall både förutsägbart OCH oförutsägbart. Det finns ingen chans att elva spelare sätter personbästa och producerar/stoppar mål långt över sina karriärnivåer (särskilt när alla elva spelare återvänder), så regression är nästan oundviklig. Att förvänta sig att den här gruppen ska konkurrera om Presidents’ Trophy igen vore att hoppas på för mycket.

Men bortom det är det fortfarande en ung trupp på uppgång, och det finns en chans att några av spelarna kan bygga vidare på förra säsongen och etablera vilka de är i NHL. Även när regression slår igenom i Capitals resultat, är det i de underliggande siffrorna och deras förmåga att driva spelet som vi kan se framsteg från laget.

Capitals lägstanivå är fortfarande ett slutspelslag, särskilt med osäkerheten i Metropolitan Division bortom Hurricanes och kanske New Jersey Devils. Capitals bör ta sig till slutspelet med viss säkerhet, men om de kan förbättra hur de konsekvent försvarar och genererar offensiv kommer det verkliga framsteget i stället i ett mycket djupare slutspel.

Washington Capitals trupp säsongen 2025/26

