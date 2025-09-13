Montréal Canadiens gick från att vara ett av ligans sämsta lag till att nå slutspel förra säsongen. Och det är bara början. Steven Ellis utnämner ”Habs” till ett av NHL:s mest spännande lag – som mycket väl kan få en Calder Trophy-vinnare för andra året i rad.

Nick Suzuki och hans Montréal Canadiens går en ljus framtid till mötes Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Nu: Montréal Canadiens

Tidigare NHL-genomgångar:

26/8 – Anaheim Ducks: Kan Leo Carlssons lyft ge slutspelsvittring?

27/8 – Boston Bruins: Flopplaget mot ny besvikelse efter märkliga sommaren?

28/8 – Buffalo Sabres: En 14-årig förbannelse som inte ser ut att brytas

29/8 – Calgary Flames: Svenskens ovissa framtid – en distraktion?

30/8 – Carolina Hurricanes: Ska NHL:s mest förutsägbara lag misslyckas igen?

31/8 – Chicago Blackhawks: För mycket press på underbarnets axlar?

1/9 – Colorado Avalanche: Landeskogs hälsa kan bli avgörande

2/9 – Columbus Blue Jackets: Reste sig ur askan efter den fruktansvärda tragedin

3/9 – Dallas Stars: Topplaget som allt faller på mållinjen

4/9 – Detroit Red Wings: Är Lucas Raymond tillräckligt bra för att ta Detroit högre?

5/9 – Edmonton Oilers: Nervositeten stiger – vad händer med Connor McDavid?

6/9 – Florida Panthers: En dominant med chans på tredje raka bucklan

11/9 – Los Angeles Kings: En gräslig sommar – varning för flopp

12/9 – Minnesota Wild: Fansens skräck: Kaprizovs tvekan inför nytt kontrakt

Så kan Montreál Canadiens ställa upp 2025/26

Montréal Canadiens säsongen 2025/26

Säsongen 2024/25 handlade helt och hållet om utveckling för Montreal Canadiens. Men det började inte så, åtminstone inte i inledningen. I början av december såg allt ut som en enda stor katastrof. Laget låg sist i Eastern Conference och på 31:a plats totalt, endast före Chicago Blackhawks. Men plötsligt började saker falla på plats. Mellan den 15 december och 4 Nations Face-Off tillhörde Canadiens toppen sett till antal poäng. Plötsligt såg ett slutspel ut som en verklig möjlighet.

Montreal tog sig till slut in på den sista slutspelsplatsen i öst och ställdes mot ett Capitals som hade gått på autopilot månaden innan. Canadiens vann bara en match, men de höll serien jämn. Första matchen avgjordes i förlängning, andra krävde ett mål i tom kasse för att skilja lagen åt och i fjärde matchen hade Habs ledningen i tredje perioden. De var med från allra första stund.

Ingen förväntade sig mer än så av Habs, så att nå slutspel var en prestation i sig. Viktigast var dock genombrottssäsongen för flera av lagets nyckelspelare. Nick Suzuki kanske hade en tystlåten slutspelsinsats, men han kommer från sin bästa säsong i karriären. Detsamma gäller Juraj Slafkovský och Cole Caufield. Till och med Brendan Gallagher levererade sina bästa siffror sedan före covid-19-pandemin. Canadiens fick också se Lane Hutson slå igenom, en back som tog hem Calder Trophy efter en av de bästa rookiesäsongerna på årtionden.

Allt sammantaget var det en framgångsrik säsong för Montreal – en som visade att ombyggnaden fungerar. Nu börjar dock den verkliga utmaningen.

Montréal Canadiens nyförvärv och förluster

Nyförvärv

Zachary Bolduc, vänsterforward

Samuel Blais, vänsterforward

Alex Belzile, högerforward

Joe Veleno, center

Noah Dobson, back

Nate Clurman, back

Marc Del Gaizo, back

Kaapo Kähkönen, målvakt

Noah Dobson var sommarens stora prestigevärvning för Montréal. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Förluster

Emil Heineman, högerforward (NYI)

Christian Dvorak, center (PHI)

Michael Pezzetta, högerforward (TOR)

Joel Armia, vänsterforward (LAK)

Rafaël Harvey-Pinard, vänsterforward (PIT)

Alex Barré-Boulet, vänsterforward (COL)

Logan Mailloux, back (STL)

David Savard, back (pensionerad)

Cayden Primeau, målvakt (CAR)

Montréal Canadiens anfall

När Canadiens klättrade i tabellen under andra halvan av säsongen 2024/25 berodde det främst på hur de lyckades stänga ner motståndarna. Från den 1 januari gjorde laget i snitt 2,91 mål per match – vilket placerade dem på 19:e plats av 32 lag. Bara två slutspelslag – Minnesota och, ironiskt nog, Florida – gjorde färre mål per match.

Det var ändå väntat. Självklart hade Canadiens hoppats på mer från Kirby Dach och Alex Newhook. En hel säsong med Patrik Laine hade också hjälpt. Men att se Suzuki, Caufield och Slafkovský nå personliga rekord var avgörande, och den kedjan var en av de farligaste i Eastern Conference.

Montreals offensiv kommer återigen kretsa kring dessa tre – men nu har en ny joker klivit in. Ivan Demidov är redo för heltid i NHL och kommer ge Habs ännu en högklassig forward i topp sex. Canadiens har inget liknande i sin talangbank – mer om honom senare.

En riktig osäkerhetsfaktor är Laine. Den 27-årige finländaren har haft några tunga år, men är fullt kapabel att nå 50 poäng om han spelar en hel säsong. Problemet? Han har inte spelat fler än 68 matcher sedan 2018/19, hans tredje säsong i NHL. Laine är inne på sista året av sitt kontrakt och om allt går väl kan Canadiens välja att behålla honom – dock med en lägre lönetaksträff än de 8,7 miljoner dollar han tjänar nu. Han är värdefull i powerplay, men laget behöver att han hittar rätt även i spel fem mot fem. Räkna med minst 20 mål, kanske till och med en återkomst till 30-målsnivån för första gången på över ett halvt decennium.

Patrik Laine har haft svårt att hålla sig borta från skadelistan. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Utöver det har Canadiens ett par starka kandidater i bottensexan. Jake Evans hade en fin säsong och etablerade sig som en viktig del av lagets djup. Hans två främsta kedjekamrater från förra året – Joel Armia och Emil Heineman – är borta, men förvänta er att han lirar med Josh Anderson och Brendan Gallagher (båda kommer från bra säsonger). Oliver Kapanen tillför sannolikt värdefull mångsidighet på kanten, och kanske kan Alex Newhook hitta sitt spel som Montreals tredjecenter.

Det största nyförvärvet i anfallet är Zachary Bolduc, som laget fick i bytet som skickade Logan Mailloux till St. Louis. Quebec-sonen från Trois-Rivières gjorde 36 poäng under sin första hela NHL-säsong och 45+ poäng framstår som ett realistiskt mål i Montreal. Han jobbar hårt och har ett bra skott – räkna med att han gör 20 mål i år.

Montreals forwardsuppsättning är starkare än för ett år sedan. Om det leder till en rejäl förbättring återstår att se. Men på papperet finns mycket att gilla – bortsett från att man kanske hade önskat en bättre lösning som andracenter.

Montréal Canadiens försvar

Montreal hade en relativt ung backuppsättning förra säsongen, så det var inte konstigt att laget placerade sig bland de tio sämsta när det gäller insläppta mål per match (3,18, 22:a) och skott emot per match (29,0, 23:e). Men värvningen av Alexandre Carrier före jul gav tydlig effekt, och med hela gruppen i spelstyrka släppte laget bara till fjärde minst antal skott emot – 26,0 per match från 1 januari och framåt. Canadiens var ett av ligans bästa lag under andra halvan, och att backarna lyckades stänga ner motståndet var en stor anledning.

Allt kretsade kring Hutson förra året, med Calder Trophy-vinnaren som levde upp till de höga förväntningarna. Visst, hans defensiva spel behöver fortfarande slipas, men det går inte att förneka att han är en av de mest lovande unga backarna i ligan och Norris Trophy-rösterna han fick var välförtjänta. Han och Kaiden Guhle framstod som lagets två pelare, där Guhle lade mer fokus på spelet i egen zon.

Lane Hutson stod för en av de mest produktiva rookiesäsongerna av en back. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Att addera Noah Dobson till mixen ger dock ytterligare tyngd. Han snittade över 24 minuter per match i New York Islanders förra säsongen, där hans skridskoåkning och skottstyrka gjorde honom till ett ständigt hot. Hans spel har vissa brister, men han kan spela på en mycket hög nivå och bör vara värd de 9,5 miljoner dollar han tjänar.

Bland de mer rutinerade kommer både Carrier och Mike Matheson fortsätta spela viktiga roller. Carrier bidrog med ett starkt tvåvägsspel under sina 51 matcher i laget, medan Matheson fungerade som mentor för de yngre spelarna. Det är exakt den rollen han väntas ha även i år – men bli inte förvånad om den blivande UFA-backen skickas iväg före NHL:s trade deadline den 6 mars.

En av de unga spelare Matheson jobbat med är Jayden Struble, som nu gör sin tredje NHL-säsong. Han ligger lite före Arber Xhekaj just nu, även om Struble ibland haft problem med jämnheten. General manager Kent Hughes tog in Marc Del Gaizo för att ge mer rutin i backdjupet, men han väntas pendla mellan Montreal och Laval och lär inte spela särskilt mycket. Uteslut inte heller att David Reinbacher får några matcher – men han är ännu inte redo för NHL-spel på heltid.

Montréal Canadiens målvakter

Underskatta Samuel Montembeault på egen risk. Är han på samma nivå som Carey Price, rent talangmässigt? Absolut inte. Men han har konsekvent varit en av NHL:s bästa målvakter sett till avancerad statistik de senaste tre åren, med 14:e plats i räddade mål över förväntan vid spel fem mot fem förra säsongen (14,65) och tredje bäst i ligan på alla styrkor (30,79). Därför var hans plats i Kanadas lag till 4 Nations Face-Off – och i orienteringslägret inför OS – välförtjänt. När han är som bäst har Montembeault allt som krävs för att vara en topp-10-målvakt i NHL. Han kan vara ojämn, och behövde Jakub Dobeš som klev in mitt i säsongen för att stabilisera målvaktsspelet, men topparna var många och han har bevisat att framgångarna inte är en slump.

Sam Montembeault glider ofta under radarn. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Dobeš såg bra ut i sina begränsade starter. Han började sin NHL-karriär med fem raka segrar innan han föll tillbaka till mer mänskliga nivåer. Ändå var hans spel tillräckligt bra för att Canadiens skulle gå vidare från Cayden Primeau – som länge sågs som Prices efterträdare. Dobeš var utmärkt i AHL och hade flera fina stunder i NHL. Med lite mer självförtroende och erfarenhet bör han vara redo för heltidsspel 2025/26.

Om allt annat misslyckas har Canadiens Kaapo Kähkönen redo. Den finländske målvakten sågs en gång som Minnesotas framtid i kassen och var en av få ljusglimtar i San Jose Sharks 2021/22. Sedan dess har siffrorna varit svaga och han har inte lyckats etablera sig i något lag de senaste två åren. Kähkönen måste passera waivers för att inleda säsongen, men om han går osynad är han ett hyfsat alternativ som tredjemålvakt. Canadiens har också toppmålvaktstalangen Jacob Fowler, men han mår bäst av att utvecklas i Laval den här säsongen.

Montréal Canadiens tränare

Martin St-Louis kommer från sin bästa säsong som tränare hittills, där han till slut tog Canadiens till slutspel. Säsongen var långt ifrån perfekt – och ett tag ifrågasattes det om han verkligen var rätt man för jobbet. Men han lyckades rätta till kursen tillräckligt snabbt under andra halvan och fick ut det mesta av nästan alla spelare. Det inkluderade comeback-säsonger av Gallagher, Anderson och Armia – som alla gjorde Montreals bottensexa betydligt farligare.

Nu när Habs är ett legitimt slutspelslag ökar pressen på St-Louis. Han har vuxit mycket tillsammans med Suzuki, Caufield, Slafkovský och övriga kärnspelare de senaste åren – precis som planerat. Det är inte lätt att sätta in en ny huvudtränare mitt i en ombyggnad. St-Louis själv har fått lära sig på vägen, direkt från att vara assisterande tränare för ett U13-lag till att leda den mest klassiska klubben i hockeyhistorien.

Resultaten har kommit långsamt, men St-Louis förtjänar mycket beröm för vändningen i fjol. Nu är dock pressen på allvar.

Montréal Canadiens rookies

Lane Hutson blev den sjunde Canadiens-spelaren att vinna Calder Trophy som årets rookie – den första sedan Ken Dryden 1972. Klubben har aldrig haft två raka vinnare – men det kan ändras nästa vår.

Habs-fansen fick en försmak av vad Demidov kan göra under sin korta NHL-sejour i fjol. Han spelade några matcher i grundserien innan han kastades in i slutspelet. Då fanns inte mycket utrymme för honom, men nu väntas han ta en plats i topp sex. Den ryske forwarden är extremt kreativ, har snabba händer, bra skridskoåkning och gör smarta beslut med pucken. Hans skott är dessutom lurigt på flera sätt – det har sett NHL-redo ut länge.

Ivan Demidov är en av huvudfavoriterna till Calder Trophy. Foto: David Kirouac-Imagn Images

Oliver Kapanen väntas ta plats i Montreals bottensexa. Han spelade 18 matcher med Habs i fjol och noterades för två assist. Efter en start i Quebec skickades han tillbaka till Sverige, där han imponerade med Timrå IK i SHL. Han är en pålitlig tvåvägsforward som jobbar hårt, kan spela fysiskt och har ett snabbt skott. Han kommer inte att blända med ren skicklighet, men hans mångsidighet gör honom värdefull i de lägre leden.

Det är de enda två rookies på heltid i år. Utöver dem kan vi förvänta oss att David Reinbacher, Owen Beck och Joshua Roy får några matcher under säsongen, innan de eventuellt tar sig an heltidsroller i NHL 2026/27.

Tre heta frågor för Montréal Canadiens

Kommer Noah Dobson att göra skillnad?

Dobson fick mycket uppmärksamhet i Norris Trophy-snacket 2023/24 efter karriärsbästa 70 poäng i New York Islanders. Men 2024/25 kändes som ett steg tillbaka, vilket ledde till att han hamnade i bytesrykten. En återkomst till Quebec – där han spelade tre år i QMJHL – kan hjälpa honom tillbaka till sin högsta nivå. Den 25-årige backen får stort ansvar i Montreals topppar, men tappar troligen rollen som första powerplayback till Hutson. Det är okej – låt Dobson fokusera på allt annat och låt honom blomstra.

Andraårskris för Lane Hutson?

Hutson var lagets stora snackis i fjol, och hans spektakulära offensiva spel fungerade i NHL. Men hur klarar han sig som sophomore? Kommer motståndare läsa hans spel bättre? Tar hans defensiv ytterligare steg framåt? Just det är den viktigaste biten att hålla koll på. Han har alla förutsättningar för att bli en stjärnback – men Montreal behöver honom fortsatt skarp för att kunna göra en ny slutspelsresa.

Kan Kirby Dach hålla sig skadefri?

Canadiens gjorde inget för att stärka centersidan i sommar. Precis som i fjol väntas Dach återkomma som andracenter. På pappret är han mer än kapabel, men han har bara spelat 70 matcher en enda gång i karriären. Under tre år i Montreal har han 117 matcher – och missat 129. Om Dach kan hålla sig hel är det fantastiskt, men det är svårt att känna tillförsikt.

Förutsägelse för Montréal Canadiens 2025/26

Canadiens satte en ny standard i fjol – härifrån är det slutspel eller fiasko som gäller. Visst är de fortfarande unga, men deras toppspelare har nu flera år på nacken. Suzuki, Caufield och Slafkovský är fortsatt drivande krafter framåt och förväntningarna på dem kommer vara höga. Att addera Demidov ger laget ännu mer spets i anfallet, och ytterligare utveckling av spelare som Guhle och Hutson borde stärka backsidan.

Men räkna inte med att Canadiens går djupt i slutspelet i år. Offensiva kliv av toppspelarna vore välkommet, liksom jämnare prestationer under säsongen, så att laget slipper kämpa in i det sista för en slutspelsplats. Habs är fortfarande några år bort från att bli riktiga utmanare – men att nå slutspel även i år skulle placera dem precis där de behöver vara.

Montréal Canadiens trupp 2025/26

Source: Montréal Canadiens @ Elite Prospects