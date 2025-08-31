Chicago Blackhawks var återigen ett av NHL:s sämsta lag i fjol – och supertalangen Connor Bedard fick svidande kritik för sin brist på framsteg. Men kan underbarnet verkligen frodas i den svaga och väldigt unga omgivning han har omkring sig? Steven Ellis räknar med mer smärta för Bedard och Chicago under kommande säsong när han analyserar Blackhawks lagbygge.

Alla ögon riktas mot Connor Bedard under Chicago Blackhawks ombyggnad. Foto: David Banks-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Här: Chicago Blackhawks.

Så kan Chicago Blackhawks ställa upp 2025/26

Chicago Blackhawks säsongen 2024/25

Chicago Blackhawks satte fart på sin ombyggnad för tre år sedan genom att göra sig av med större delen av kärnan som fortfarande fanns kvar från klubbens Stanley Cup-era under 2010-talet. Flera år med höga draftval har gett dem en av NHL:s bästa talangbanker, med Connor Bedard som den stora jackpotten.

Ett nytt tungt år på isen säsongen 2024/25 var därför att vänta, och general managern Kyle Davidson avvek inte från sin långsiktiga plan. Chicago slutade, föga överraskande, på 31:a plats i tabellen, nio poäng före San Jose Sharks. Laget hade en usel målskillnad på –70 och vann bara tio av sina 41 hemmamatcher. Det fanns helt enkelt inte många skäl att vara entusiastisk över Blackhawks – men fansen visste det redan från början. Laget är fortfarande några år bort från att bli en riktig utmanare, och fokus ligger på att integrera den unga kärnan och få dem att blomstra, så att när Davidson väl har allt på plats, är de redo att ta nästa steg.

Nyförvärv och förluster för Chicago Blackhawks

Nyförvärv

André Burakovsky, VF

Sam Lafferty, C

Dominic Toninato, VF

Förluster

Cole Guttman, HF (LA)

Joe Veleno, C (MTL)

Pat Maroon, HF (pensionerad)

Alec Martinez, Back (pensionerad)

Philipp Kurashev, C (SJ)

Ilja Safonov, VF (VAN)

André Burakovsky har anslutit till Chicago Blackhawks under sommaren. Foto: Mats Javerud / BILDBYRÅN

Chicago Blackhawks anfall

Blackhawks slutade på 26:e plats i mål per match (2,73) och sist i skott per match (24,5) under 2024/25. Det är svårt att bli mycket sämre än så. Bara tre forwards nådde 50 poäng eller fler: Bedard (67), Ryan Donato (62) och Teuvo Teravainen (58). Donatos spel var en trevlig överraskning, men i praktiken kretsar hela offensiven kring Bedard – och han kan inte göra allt själv.

Förvänta dig inga större förbättringar här. Det blir intressant att se om Donatos fjolår var en engångsföreteelse eller ett verkligt genombrott. Han har visat att han kan vara en spelare som gör skillnad, men kemin med Bedard var något han aldrig riktigt haft med någon annan spelare tidigare. Burakovsky var lagets enda förstärkning till topp nio under sommaren, och även om den 30-årige svensken inte har varit densamma sedan sin 61-poängssäsong 2021/22, har han en stor kropp på 188 centimeter och spelar med mycket energi. På sikt behöver Blackhawks ge Bedard bättre kedjekamrater, men just nu kan de här två lösa uppgiften.

När det gäller Bedard kritiserades han för att inte spela tillräckligt explosivt förra året – och mycket av det var rättvist. Men han har redan tvingats bära ett enormt ansvar med väldigt lite hjälp. Lätt att glömma att han bara är 20 år – långt ifrån sin prime.

En annan ung spelare är Frank Nazar, som går in i sitt andra år och förväntas ta ett stort kliv. Många ifrågasatte hans lukrativa kontrakt efter bara 27 poäng på 54 matcher, men det kan snabbt visa sig vara ett fynd. Han är liten till växten men en fantastisk passningsspelare, snabb, har ett bra skott, är väldigt smart och spelar med en aggressivitet som sticker ut. Han är en framtida stjärna – en nyckel för lagets framtida framgångar. Hans insats i VM i maj ger honom dessutom rejält med självförtroende inför säsongen 2025/26.

Bakom Connor Bedard sätts stort hopp till Frank Nazar. Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Tyler Bertuzzi hade en okej säsong men lär inte göra mer än 45–48 poäng. Hans fysiska spel är dock intressant – han är den spelare i topp sex som kommer närmast en klassisk powerforward. Teräväinen såg bekväm ut i Chicago igen och gjorde sin bästa säsong sedan 65-poängsåret 2021/22. Så länge han ligger över 55-poängsnivån är han en stabil tillgång.

Därefter blir det svårare. Jason Dickinson tappade rejält i produktion (delvis på grund av skador), medan Nick Foligno och Ilja Michejev snarare är 30–35-poängsspelare. Det finns ingen annan forward i systemet som lär ta laget till en ny nivå, vilket gör att Bedard och Nazar får bära den tunga offensiva bördan även den här säsongen.

Chicago Blackhawks försvar

Med Wyatt Kaiser fortfarande utan kontrakt har Hawks åtta backar under avtal som realistiskt sett kan konkurrera om en plats. Endast Connor Murphy (32) är äldre än 24. Det är en av ligans mest oerfarna backbesättningar, där endast Murphy, Alex Vlasic och Louis Crevier sitter på kontrakt som inte är rookieavtal.

Vlasic var lagets mest framstående back förra året efter sitt genombrott med 30 poäng och i snitt 23:16 i istid. Han var sexa i ligan i puckvinster och en av Chicagos bästa på att täcka skott. Han blev bättre ju längre säsongen gick, särskilt efter att Seth Jones försvann. Utmattning var ett problem, men med en bra sommarträning kan han ta ytterligare kliv.

Murphy satte personbästa i assist (17) och poäng (19) och var ledande i täckta skott samt tvåa i tacklingar. Han är långt ifrån perfekt och bäst lämpad som en back i tredje paret, men han klarar sig. Crevier är främst intressant för sin storlek (203 cm), men saknar den fysik man kan förvänta sig. Han lär få NHL-matcher, men petas sannolikt av någon yngre på sikt.

Sammantaget har Blackhawks en av ligans svagaste backuppsättningar – men det är medvetet. Laget vill ge sina rookies chansen. På sikt kommer ungdomarna att ta över, men tills vidare kommer det att vara tufft.

Alex Vlasic har vuxit fram till Chicagos toppback. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Chicago Blackhawks målvakter

För första gången i NHL-karriären får Spencer Knight chansen att visa varför han en gång betraktades som en av ligans bästa målvaktstalanger. Efter en tung start och ett uppehåll under 2022/23 fick han fart i AHL, och förra säsongen gjorde han comeback i NHL. Florida Panthers bytte sedermera bort honom till Chicago i Seth Jones-affären.

Knight har storleken (190 cm), rör sig bra och har alla grunder för att bli en förstamålvakt under det kommande decenniet, även om han ibland släpper in enkla mål.

Han delar buren med Arvid Söderblom, som hade flera starka stunder förra säsongen. Trots lagets svaga spel kämpade svensken alltid hårt och överglänste ofta veteranen Petr Mrazek. Det gjorde beslutet att ge honom en tvåårsförlängning enkelt. Statistiken var inte bländande, men med 4,36 räddade mål över förväntan visade han att han kan prestera över ytan.

Arvid Söderblom hade ett starkt fjolår med Blackhawks. Foto: Matt Marton/Imagn Images/Bildbyrån

Chicago Blackhawks tränare

Blackhawks började säsongen 2024/25 med Luke Richardson men ersatte honom med interimtränaren Anders Sorensen i december. Nu är det Jeff Blashill som ska leda ombyggnaden. Blashill har erfarenhet från Detroit Red Wings (2015–2022) och senast från Tampa Bay Lightnings stab. Han tog över Detroit när slutspelsåren tog slut och hade hand om de första byggstenarna i deras omstart.

Att ha lärt sig under Jon Cooper är en styrka, och Blashill har även visat att han kan utveckla unga spelare, bland annat med USHL-titeln 2009 och Calder Cup 2013. Frågan är bara hur lång tid han får på sig i Chicago – är han en långsiktig lösning eller ett mellansteg?

Chicago Blackhawks rookies

Det är här framtiden ligger. Nazar var lagets enda ordinarie rookie i fjol. Den här säsongen kan minst tre rookies ta en plats från start, och ytterligare två har en chans. Backarna Sam Rinzel och Artiom Levsjunov är redo för topp fyra-roller. Rinzel har utvecklats enormt de senaste åren och är ett bra komplement till Vlasic i förstaparet.

Levsjunov har spelat på tre nivåer de senaste tre säsongerna och imponerat överallt. Han har allt som krävs för att bli en av ligans bästa unga backar.

Framåt är Oliver Moore aktuell. Han kan behöva mer AHL-erfarenhet, men efter en stark debut i nio matcher känns det troligt att han tar en plats i premiären. Han har farten laget desperat behöver i sin botten-sexa och förväntas bli en långsiktig center i andrakedjan.

Utöver honom är Colton Dach och Ethan Del Mastro också aktuella för fler matcher efter att ha fått speltid i fjol.

2024 års drafttvåa Artiom Levsjunov väntas ta en ordinarie NHL-tröja i vinter. Foto: Talia Sprague-Imagn Images

Tre stora frågor för Chicago Blackhawks

Vem blir nästa Ryan Donato?

Donato ökade sin poängproduktion med 32 pinnar förra säsongen och blev en av ligans mest prisvärda forwards. Kan Lukas Reichel följa i samma spår? Han har hittills varit en besvikelse i NHL men är fortfarande en talangfull spelare.

Är det här Connor Bedards stora genombrottsår?

Bedard gjorde 61 poäng som rookie och 67 i fjol, men förväntningarna är högre. Ett 80-poängsår skulle tysta kritikerna och sätta honom på rätt väg.

Har Hawks sin framtida målvakt?

Knight är förstavalet, men både han och Söderblom saknar erfarenhet av att bära ett helt år som nummer ett. Klubben måste hitta sin långsiktiga lösning i mål.

Förutsägelse för Chicago Blackhawks 2025/26

Ingen i Chicago förväntar sig slutspel i år. Målet är att ta små steg framåt, bygga vidare på fjolårets nio poängs förbättring och samtidigt utveckla kärnan. Ett slutresultat på 70–75 poäng vore optimalt och ändå räcka till ett högt draftval. Om Bedard, Nazar, Rinzel och Levshunov tar stora kliv skulle säsongen räknas som en framgång – även om vinsterna blir få.

Chicago Blackhawks trupp 2025/26

Source: Chicago Blackhawks @ Elite Prospects