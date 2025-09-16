New York Islanders åldrande kärna misslyckades med att få jobbet gjort i fjol. Det blev droppen för general managern Lou Lamoriello. Nu får hans ersättare Mathieu Darche chansen att sätta sin prägel på lagbygget – och han gör det med några av de mest spännande talangerna i sporten. Scott Maxwell synar ett lag som på sikt har chansen att ställa till med något bra – men som inte ska förväntas vara med och tävla här och nu.

Matthew Schaefer skänker New York Islanders hopp om en ljus framtid. Foto: AP Photo/Damian Dovarganes

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Dagens lag: New York Islanders.

Så kan New York Islanders ställa upp 2025/26

New York Islanders säsongen 2024/25

New York Islanders hade nått slutspelet i fem av de sex senaste säsongerna, men det var tydligt att laget var på nedgång. Efter två raka semifinalframträdanden missade de slutspelet 2021/22 och åkte därefter ut i sex respektive fem matcher mot Carolina Hurricanes i slutspelet 2023 och 2024. Men med Lou Lamoriello vid rodret fanns det ingen chans att Isles skulle inleda en renovering. De gick därför in i säsongen 2024/25 med samma åldrande, mediokra stomme – utan Cal Clutterbuck men med Anthony Duclair.

Men universum hade andra planer. Skador på nyckelspelare som Scott Mayfield, Alexander Romanov, Adam Pelech, Duclair och framför allt Mathew Barzal (som bara spelade 30 matcher) sargade en redan medioker Islanders-trupp, som aldrig riktigt fick fotfäste. De var aldrig helt borta från slutspelsstriden – men de var heller aldrig riktigt med i den.

Mathew Barzal hade ännu en säsong som, förstördes av skada. Foto: Brad Penner-Imagn Images

Det dröjde ända till dubbla förluster mot Toronto Maple Leafs vid årsskiftet innan laget hade ett facit på två matcher över eller under .500 – och tyvärr var det under. En segersvit på sju matcher i slutet av januari var det närmaste de kom en slutspelsplats, men även då låg de ett par poäng ifrån. Därefter gick de 4–6–0 fram till trade deadline, där det stod klart att de behövde sälja av spelare in stället för att addera.

Den stora frågan var: skulle Lamoriello faktiskt sälja? Många tvivlade på det, men han lyckades få iväg Isles största stjärna i Brock Nelson och fick tillbaka en rejäl utdelning. Islanders avslutade säsongen med 7–9–5 och ett facit på 35–35–12, tionde sämst i ligan. Det var kanske en besvikelse för dem som förespråkade en ombyggnad, men det slutade perfekt för New York – laget vann draftlotteriet.

Plötsligt förändrades utsikterna helt. Första valet i draften var en perfekt start på en ombyggnad – eller åtminstone en ”retool”. Lamoriellos kontrakt förnyades inte, och Mathieu Darche tog över som general manager för att förändra organisationens riktning. Dessutom tradades poängstarke backen Noah Dobson vid draften, i och med att Matthew Schaefer var redo att ta hans plats.

När säsongen 2025/26 nu börjar är frågan: vad väntar för Islanders? Var sommaren en snabb retool för att försöka hålla ihop laget, eller går de in i den första säsongen av en riktig ombyggnad med Schaefer i spetsen?

New York Islanders nyförvärv och förluster

Nyförvärv

Matthew Schaefer, back

Jonathan Drouin, vänsterforward

David Rittich, målvakt

Emil Heineman, vänsterforward

Maksim Sjabanov, högerforward

Matthew Highmore, vänsterforward

Förluster

Noah Dobson, back (Montreal)

Matt Martin, vänsterforward (slutat)

Scott Perunovich, back (Utah)

Mike Reilly, back (Carolina)

Hudson Fasching, forward (Columbus)

Grant Hutton, back (UFA)

New York Islanders anfall

Islanders anfall existerade knappt förra säsongen. De delade 27:e plats i ligan med 2,71 mål per match och hade en usel powerplay-procent på 12,6 (31:a). Deras underliggande siffror var bättre (delad 16:e plats i 5v5 xG/60 på 2,59), men laget saknade både hälsa och skickliga avslutare och slutade på 21:a plats i skotteffektivitet i spel fem mot fem (8,58 %).

Mathew Barzal är ansiktet utåt för Islanders anfall – men var också ansiktet för lagets problem i fjol. Han missade 52 matcher på grund av skada och när han spelade fick han inte till avsluten (7,69 % skotteffektivitet jämfört med 10,53 % i karriären). Hans skridskoåkning och playmaking är fortfarande av högsta klass, men Islanders behöver honom frisk och på topp om de ska ha någon chans.

Bo Horvat är den enda andra pålitliga topproducenten kvar i laget. Han vann den interna poängligan i fjol, men det säger mer om Islanders än om honom – bara Anaheim hade en poängkung med färre poäng än Horvats 57.

Till de två centrarna i topp sex väntas Jonathan Drouin, Simon Holmström, Anders Lee och Kyle Palmieri ta plats. Drouin fick en nytändning i Colorado men måste visa att han kan producera utan stjärnor som MacKinnon och Makar. Holmström fick sitt genombrott (20 mål, 45 poäng), Lee hade sin bästa säsong på länge (29 mål, 54 poäng), och Palmieri fortsätter vara stabil.

Simon Holmström fick sitt genombrott i NHL förra säsongen. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Men tillsammans har de bara en 60+-poängsäsong i karriären. Det är inte direkt en topp sex som skrämmer. Längre ner i hierarkin kan Anthony Duclair, Jean-Gabriel Pageau och ryske Sjabanov (67 poäng på 65 matcher i KHL) bilda en intressant tredjekedja. Fjärdekedjan med Cizikas, Heineman och Tsyplakov ger stark defensiv.

Med Dobson borta öppnas platsen för rookiebacken Schaefer i powerplay, även om Tony DeAngelo också är med i bilden. Adam Boqvist är den enda andra backen med offensiva kvaliteter, men i övrigt är lagets backsida mer defensivt inriktad.

New York Islanders försvar

Islanders försvarsspel har egentligen inte återhämtat sig sedan Barry Trotz fick sparken för tre år sedan, och under Patrick Roy var det i den sämre änden av mediokert 2024/25. Laget låg på 20:e plats i insläppta mål per match (3,13), delad 20:e plats i 5-mot-5 GA/60 (2,58) och på 31:a plats i penalty killing-procent (72,2 %). Oavsett om det beror på förändrade system eller helt enkelt livet i 30-årsåldern, så är backarna som finns kvar defensivt inte längre vad de en gång var. Endast Adam Pelech är fortsatt ett elitalternativ defensivt, då hans -0,243 i 5-mot-5 RAPM xGA/60 är bäst bland alla backar de tre senaste säsongerna. Scott Mayfields spel (-0,073) är fortfarande stabilt, medan Ryan Pulock – som en gång var en av ligans toppbackar – har sett sitt spel rasa samman (0,049).

DeAngelo och Romanov kommer att utgöra resten av New Yorks givna sexbackar. DeAngelos offensiva talang är på hög nivå (31:a bland backar de tre senaste säsongerna med 1,54 P/60 och 37:a med 0,098 5-mot-5 RAPM xGF/60), men hans usla defensiva spel (0,286 5-mot-5 RAPM xGA/60, femte sämst) och högljudda personlighet utanför isen är orsakerna till att han hoppat runt mellan lag de senaste säsongerna och i regel fått spela i skyddade minuter. Romanov kan komma att inleda säsongen i en nyckelroll hos Islanders, då laget vill få ut mesta möjliga av hans överraskande åttaårskontrakt. Han är på intet sätt en dålig back, men han är inte heller riktigt bra på något särskilt, så att binda upp honom på ett långt avtal var ifrågasatt.

Utöver den gruppen är Schaefer favorit till den sista platsen på New Yorks blålinje, men det är långt ifrån en garanti, även för en förstaval i draften. Om inte han tar plats kan Adam Boqvist och Isaiah George stå på tur. De ger åtminstone Islanders lite mångsidighet – Boqvist är en puckförande producent med ett svagt defensivt spel, medan George är stabil defensivt men bidrar väldigt lite offensivt.

Längre fram i laget bidrar den tidigare nämnda fjärdekedjan med Cizikas, Heineman och Tsyplakov, tillsammans med Pierre Engvall, med ett starkt defensivt spel, men alternativen bakom dem är tunna. Lee (-0,036 5-mot-5 RAPM xGA/60 de tre senaste säsongerna) och Pageau (-0,017) är deras mest konsekventa defensiva alternativ. Barzals tvåvägsspel förbättrades markant förra säsongen (-1,92), men före 2024–25 hade han haft det kämpigt i egen zon (0,044).

Kan Adam Boqvist hitta en roll i New York Islanders efter ett par stökiga år? Foto: Bildbyrån/Imagn Images

New York Islanders målvakter

När han är som bäst är Ilja Sorokin en av ligans bästa målvakter, om inte den allra bästa. Mellan 2020/21 och 2022/23 låg han tvåa i räddningsprocent (.924) och först i 5-mot-5 räddade mål över förväntat (54,55). Men under de två senaste säsongerna har hans spel tappat något. Hans 90,8 SV% (14:e) och 25,54 5-mot-5 GSAx (åttonde) är fortfarande starka siffror för en pålitlig förstamålvakt, men Islanders har behövt honom på sin absoluta toppnivå för att nå slutspel efter Trotz-eran. Om Sorokin numera bara är ”mycket bra” istället för ”elit”, lär Long Island stå utan slutspel även den här säsongen.

Semjon Varlamov är vanligtvis det andra alternativet i kassen för Isles, men han har inte spelat sedan den 29 november 2024 på grund av en knäskada, och hans status inför säsongen är oklar. New York plockade in David Rittich för att åtminstone ha ett rutinerat alternativ den här säsongen, men han hade det tungt 2024/25 bakom Los Angeles Kings (ett av ligans bästa defensiva lag) med en SV% på 88,7 och -1,61 i 5-mot-5 GSAx.

Marcus Högberg (88,3 SV%, -1,27 5-mot-5 GSAx) är ytterligare ett alternativ i Islanders system efter att ha spelat 15 matcher förra säsongen, men knappast ett bättre sådant. Varlamov är på pappret det bästa alternativet av de tre, men det är oklart vad man kan förvänta sig av honom efter nästan ett års skadefrånvaro.

Ilja Sorokin har haft en tung arbetsbörda på Long Island senaste åren. Foto: Gene Puskar/AP Photo/Alamy

New York Islanders tränare

Den här säsongen blir Roys tredje bakom Islanders bänk efter att han ersatte Lane Lambert mitt under 2023/24, men det är svårt att avgöra hur säker hans position egentligen är. Darche valde att behålla Roy när han tog över som general manager, men betyder det att Roy har ett långt koppel? Hans tid i klubben har hittills varit medioker med ett facit på 55–47–17 och en 50,6 % i 5-mot-5 xG%, men definitivt inte så dåligt att han riskerar att sparkas. En större faktor för hur länge han blir kvar verkar snarare vara om New York förväntas vara dåliga de kommande säsongerna, och om man vill ha Roy som lärare under en ombyggnad.

Ännu viktigare är att Isles har förändrat sin assisterande tränarstab efter det horribla spelet i special teams förra säsongen. Benoit Desrosiers blir kvar, men John MacLean och Tommy Albelin kommer inte tillbaka för att sköta powerplay och boxplay. Istället har Ray Bennett och Bob Boughner tagit deras platser. Förhoppningen är att det ska ge ett nytt perspektiv för båda spelformerna, men New York behöver fortfarande starkt spelarmaterial för att se någon större förbättring.

New York Islanders rookies

Mellan bytena av Nelson och Dobson samt vinsten i draftlotteriet har Islanders över en natt byggt om sitt prospects-system med Schaefer, Cal Ritchie, Victor Eklund och Kashawn Aitcheson, samt Cole Eiserman från draften 2024. Det betyder dock inte att alla kommer att ta plats i NHL direkt. Schaefer och Ritchie är troligen de enda som har en stark chans att slå sig in i laget redan på campen.

Schaefers talang och status är drivande krafter för att han ska ta en plats, men efter att ett nyckelbensbrott höll honom till bara 19 matcher förra säsongen, mellan OHL och JVM, kan det vara bättre för hans utveckling att ge honom ett år till i junior, om han inte imponerar enormt. Ett troligt scenario är ett nio matcher långt test i början av säsongen. Ritchie lyckades med samma sak förra säsongen i ett betydligt starkare Avalanche, så det är rimligt att se honom slå sig in i det här Islanders-laget från start också.

Utöver det finns det inte många som är redo här och nu. Kanske smyger någon in tack vare skador eller eventuella trades (om Islanders skulle bli säljare den här säsongen). Möjligen kan Eiserman och Danny Nelson få chansen när deras collegesäsonger avslutas (om New York är ute ur slutspelsracet). Men de troligaste spelarna att verkligen påverka säsongen är Schaefer och Ritchie.

Calum Ritchie kom till Islanders från Colorado Avalanche i Brock Nelson-trejden. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

Tre heta frågor för New York Islanders

Kommer Islanders att satsa på en ombyggnad nu när Lamoriello äntligen är borta?

En retool eller en riktig rebuild har verkat logisk för nästan alla de senaste åren – förutom för den åldrade Lamoriello. Men med Nelson och Dobson redan bortbytta och en ny röst i Darche som GM kan vi mycket väl börja se den åldrande kärnan monteras ned. Samtidigt hade de kunnat göra sig av med Palmieri i somras, men valde istället att förlänga honom i två år. Lee, Pageau, DeAngelo och Rittich är de enda kommande UFAs den här säsongen, medan Palmieri, Drouin, Cizikas och Tsyplakov står på tur nästa år, så det finns gott om tänkbara tradeobjekt. Endast tiden kommer att visa vad planen är på Long Island. Vad kan man förvänta sig av Schaefer?

Islanders senaste förstaval i draften var klubbens första sedan man tog John Tavares 2009, så fansen är naturligtvis förväntansfulla. Men 2025 års draft var en av de svagare på länge, och Schaefer kommer från en nyckelbensskada. Han har talangen att slå igenom direkt, men fansen bör inte bli besvikna om han inte spelar i NHL den här säsongen. Det är bara att blicka tillbaka fyra år till Owen Power i Buffalo Sabres, och han har utvecklats alldeles utmärkt sedan dess. Hur frisk kommer Barzal att vara den här säsongen?

Med Nelson och Dobson borta vilar Islanders offensiv enbart på Barzals och Horvats axlar tills prospects-poolen utvecklas. Det blev tydligt förra säsongen när Barzal missade så mycket tid, så alla New Yorks förhoppningar om fler mål beror på hur frisk Barzal är. Han är redo för spel, men hans uttalanden på Media Tour förra veckan inger inte fullt förtroende för att han är helt återställd.

Förutsägelse för New York Islanders 2025/26

Finns det en tänkbar värld där Islanders tar sig till slutspel? Absolut. Vi har trots allt sett både 2022–23 och 2023–24 att allt som krävs är en elitinsats från Sorokin för att de ska vara med i diskussionen. Men deras mediokra försvar tar ett steg bakåt med Dobson borta (åtminstone medan Schaefer acklimatiserar sig till NHL), och offensiven har inte direkt blivit bättre heller, utöver (förhoppningsvis) fler matcher från Barzal. Inte ens en riktigt stark insats från Sorokin kommer att räcka med det här laget.

I slutändan känns det som att Islanders bästa scenario är att nosa på slutspelsplats men till sist krokna och missa, medan deras värsta scenario innebär att de aldrig ens är med i diskussionen. Om inte Sorokin är felfri, eller Schaefer är exceptionellt bra från start, bör man vara pessimistisk om det här laget.

New York Islanders trupp 2025/26

