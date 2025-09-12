Minnesota Wild kastas in i en säsong av ovisshet. Storstjärnan Kirill Kaprizovs ovissa framtid skapar stress i organisationen. Kan en bra start på säsongen lugna nerverna, eller tvingas Wilds fans ännu en gång få se en stjärnspelare lämna? Anthony Trudeau synar ett lag som kan stå vid ett vägskäl.

Kirill Kaprizovs ovissa framtid är en jobbig påminnelse om vad som hände med Marian Gaborik för 16 år sedan då han lämnade Minnesota Wild som free agent för New York Rangers. Foto: AP Photo/Matt Krohn

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Dagens lag: Minnesota Wild

Så kan Minnesota Wild ställa upp 2025/26

Minnesota Wild säsongen 2024/25

Säsongen 2024/25 hade alla kännetecken för en typisk Minnesota Wild-säsong. Det fanns perioder av dominans där laget såg bättre ut än de egentligen var, inte minst en utmärkt inledning från premiären fram till 14 december. Laget vann 20 av sina första 30 matcher och ledde den västra konferensen i poängprocent. Sedan följde iskalla svackor, som i februari där Wild bara vann tre matcher och nästan släppte in dubbelt så många mål som de gjorde. Som så ofta det senaste decenniet slutade det hela med ett uttåg i första rundan fyllt av tveksamma domslut och otur.

Det berättar dock inte hela historien om NHL:s främsta exempel av det gråa mittenskiktet. Under den starka starten hade superstjärnan Kirill Kaprizov MVP-momentum och låg tvåa i skytteligan. En långvarig underkroppsskada, en förhastad comeback och en operation mitt i säsongen satte stopp för ”The Thrill”, men han bar inte Wild ensam.

Filip Gustavssons återuppståndelse mellan stolparna (31–19–6, 2,56 GAA, 91,4 SV%) höll Minnesota flytande och gav honom välförtjänt Vezina-uppmärksamhet (sexa i omröstningen). Matt Boldy (27 mål, 73 poäng) var framträdande för klubb och landslag och fortsätter att utvecklas till en av sportens bästa tvåvägsforwards. Kaptenen Jared Spurgeon studsade tillbaka efter en skadefylld 2023/24 och stod för en stabil säsong på blålinjen (32 poäng, 20:27 i snitt på 66 matcher). Marco Rossi (24 mål, 60 poäng) etablerade sig som topp-sex-center trots en svajig andra halva av säsongen och ojämn istid.

Hade Wild kunnat undgå rollen som västlig ”pretender” om Kaprizov inte missat exakt halva säsongen? De såg onekligen ut som en utmanare när de spelade ut de hårt favorittippade Vegas Golden Knights i spel fem mot fem under stora delar av deras sex matcher långa slutspelsserie. Ändå visar historien på en tionde raka säsong utan framträdande i andra rundan. Kaprizov står nu inför vad som med största sannolikhet blir det fetaste kontraktet i NHL:s historia. En stark start för Wild kan öka chansen att ryssen väljer att skriva det i Twin Cities efter chockuppgifterna om att han ska ha tackat nej till ett åttaårskontrakt värt 16 miljoner dollar per säsong.

Filip Gustavsson var en spelare som gjorde skillnad för Wild förra säsongen.

Foto: Matt Krohn/Imagn Images/Bildbyrån

Minnesota Wilds nyförvärv och förluster

Minnesota Wilds anfall

De var ett medelmåttigt offensivt lag redan innan Kaprizovs första skada (delad 18:e plats). Sedan rasade Wild till 25:e plats utan sin talisman i laget. NHL:s femte vassaste målskytt per match sedan han vann Calder Trophy har även varit topp tio både i skottvolym (3,54 skott per match) och effektivitet (16,4 % skotteffektivitet) under samma period. Stark som en oxe med pucken och i sarghörnen, drar Kaprizov på sig så mycket uppmärksamhet kring målområdet och i cirklarna att hans kedjekamrater får mängder av chanser (52 assist per 82 matcher).

Hans favoritcenter är Joel Eriksson Ek, en återkommande Selke-kandidat som själv kämpade med skador förra året (15 mål, 29 poäng på 46 matcher). Om han kan hitta tillbaka till sin 30-målsform har Minnesota ett förstakedjepar som kan dominera både i siffror och i spel. Den evigt unge Mats Zuccarello kan ge tränare John Hynes anledning att separera Kaprizov och Boldy i spel fem mot fem; Wild kontrollerade häpnadsväckande 71,79 % av de förväntade målen när den lille trollgubben spelade tillsammans med Kaprizov och Eriksson Ek i spel fem mot fem.

Joel Eriksson Ek behöver vara hel och frisk för att ge Minnesota Wild stabilitet på centerpositionen.

Foto: Matt Blewett/Imagn Images/Bildbyrån

Boldy och Rossi är de bästa andrakedjealternativen Wild haft sedan man trejdade bort Kevin Fiala. Boldy, en kraftfull forward som kan spela på båda kanterna, imponerade i 4 Nations Faceoff och ligger bra till för en OS-platsi USA med Minnesotas GM Bill Guerin vid rodret. Hans handledsskott behöver dock hitta nätet oftare (11,8 % i karriären), men hans speluppfattning har förbättrats enormt (46 assist). Det blir avgörande för Rossi, som älskar att göra mål framför kassen och spelar ett spel som inte avslöjar hans 175 centimeter. I sitt första år på ett hårt förhandlat nytt kontrakt vill Rossi visa att han kan leverera även utan Kaprizov.

Favoriten till den sista topp-sex-platsen är ”Detroit-avhopparen” Vladimir Tarasenko. Även om hans prime på 80 poäng sannolikt är förbi efter en karriärsämsta säsong (elva mål på 80 matcher), hoppas Wild att han kan återfå sin topp-sex-produktion (23,2 mål, 59,4 poäng per 82 matcher) från 2022–24. Ryan Hartman är också ett alternativ efter ett starkt slutspel (två mål och sex poäng), men pendlar frustrerande ofta mellan farlig powerforward (26,7 mål per 82 matcher 2021–24) och fjärdekedjans problembarn (fem avstängningar).

Ingen back i Wild gjorde mer än tio poäng i det 19:e-rankade powerplayet, så rookien Zeev Buium lär få chansen där.

Minnesota Wilds försvar

Trots ett imponerande spel bredvid Jaccob Slavin i USA:s defensiva förstapar i 4 Nations drabbades Brock Faber av en liten ”sophomore slump”på Wilds blålinje. Tunga uppgifter och massivt ansvar (25:32 i snitt, fjärde mest i NHL) märktes i de fallande siffrorna (29 poäng, ner från 47). Även hans puckinnehav sjönk – han landade i den 15:e percentilen i andel målchanser bland spelare med minst 1000 minuter.

Faber väntas få fortsatt tuffa minuter i början av säsongen då hans till och från-partner Jonas Brodin siktar på comeback i november efter en sommaroperation. Den elegante svensken är inte lika snabb som förr men förblir en skicklig back med tajming och positionsspel i toppklass. Hälsan är Brodins största problem; han har missat 20 eller fler matcher tre raka säsonger.

Jonas Brodin inleder säsongen på skadelistan.

Foto: Matt Slocum/AP Photo/Alamy

Medan Faber led av sina jätteminuter hade Spurgeon sin lättaste arbetsbörda sedan rookiesäsongen. Hans par med Brodin och sedermera bortbytte Declan Chisholm kontrollerade 57,9 % av de förväntade målen i spel fem mot fem. Kanske kan han ta den högt ansedda Buium under sina vingar i andraparet? De två skulle dock vara små även för Wilds redan småväxta backbesättning.

Jake Middleton ger klarhet som fysisk partner till Faber i förstaparet. Han vore bäst som en nummer fyra bredvid Spurgeon, men Hynes har ändå gjort honom till Fabers vanligaste partner. Middleton ledde Wild-backarna i plus/minus (+11) trots att han ofta blev tillbakapressad i egen zon. Hans styrka framför kassen är ovärderlig.

Wild låg hårt under press förra säsongen (sjunde sämsta laget i Corsi) då skadorna gick genom hela laguppställningen. Med Eriksson Ek och Kaprizov friska samt tuffa forecheckers som Marcus Foligno (253 tacklingar) och Jakov Trenin (241) borde de få mer anfallstid 2025/26.

Minnesota Wilds målvakter

Om du undrar hur ett skadedrabbat lag utan större framgång offensivt eller defensivt ändå nådde slutspelet – möt Filip Gustavsson. ”Gus” var fenomenal i sin debutsäsong 2022/23 och var tvåa i både GAA och räddningsprocent efter Vezina-vinnaren Linus Ullmark. Efter en tung andra säsong och Marc-André Fleurys återkomst spekulerades det om att ”Gus Bus” skulle trejdas för att bana väg för toppmålvaktstalangen Jesper Wallstedt.

Gustavsson måste ha hört det snacket, för efter en sommar med hårt fokus på fysik och koncentration var han en av NHL:s verkliga arbetshästar 2024/25. Han slutade sexa i starter (58), fyra i räddningsprocent bland ordinarie och delad femma i nollor (5). Många kvällar var han den ende Wild-spelaren som verkade förstå att en match pågick. Och om han behövde extra motivation under ett kontrakts-/OS-år, så blev det ännu tydligare när Anthony Stolarz och Logan Thompson röstades före honom i Vezina-omröstningen.

Wallstedt är nu äntligen redo för NHL-minuter, även om han inte lämnade AHL med en bra känsla (87,9 i räddningsprocent bakom ett svagt Iowa). Det är alldeles för tidigt att oroa sig; han hade över 90,8 i två tidigare Iowa-säsonger och sågs länge som en topp-två-talang bland målvakter. Om han inte hittar rätt i sporadiskt spel kan Wild använda sitt goda löneutrymme för att hämta en tillfällig backup bakom Gustavsson.

Jesper Wallstedt kommer att få chansen i NHL från start i år. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Minnesota Wilds tränare

John Hynes fick kritik för att han inte litade på Rossi och Buium i avgörande slutspelslägen mot Vegas, men i det stora hela var hans jobb med Wild svår att klaga på. 97 poäng med ett lag som ofta var skadedrabbat är respektabelt, och resultaten när laget var komplett visar att han kan hjälpa Wild att återta den hårdföra identitet de hade under Dean Evason.

Ändå riskerar Hynes kritik om han fortsätter misstro Buium, Rossi och andra unga spelare. Wilds framtid hänger mycket på att Guerins draftval tar över efter veteraner som Spurgeon, Foligno och Zuccarello. Många av dem är i mixen för en plats redan på premiärkvällen – men de lär sig inget av åtta minuter per match.

Assisterande tränarstaben förblir i stort oförändrad. Sparkade Ducks-tränaren Greg Cronin tar över farmarlaget Iowa, vilket kan bli avgörande då de på senare år snarare hämmat än hjälpt talangutvecklingen.

Minnesota Wilds rookies

Zeev Buium är toppnamnet i Wilds femterankade talangpool. Att Guerin inte värvat in hjälp på vänsterback utöver Jack Johnson (tryout) visar att organisationen har stort förtroende för den före detta University of Denver-stjärnan. Att Hynes petade honom i de två sista slutspelsmatcherna gör det än mer betydelsefullt. Erfarenhet från segern med USA i VM samt ett helt träningsläger med NHL-laget borde rusta Buium för ett stort ansvar direkt.

Zeev Buium kommer in i NHL med en imponerande lång meritlista: två JVM-guld, ett U18-VM-guld, ett VM-guld och en collegetitel.

Foto: The Canadian Press/Alamy Live News

Två andra förstaval – David Jiricek och Carson Lambos – slåss med Johnson om en backplats. Jiricek, som kostade Minnesota dyrt i en trejd med Columbus Blue Jackets, bör ligga bäst till, men frågan är om hans skridskoåkning håller för att spela på ”fel” sida. Lambos, en naturlig vänsterback med attityd, och veteranen Johnson utmanar.

Framåt är Danila Jurov given i laget. Han hjälpte Magnitogorsk Metallurg till Gagarin Cup 2024 med 27 mål. Han tar sikte på att bli tredjecenter, med Hartman som backup. Liam Öhgren kan mycket väl vara för bra för AHL redan, men konkurrerar under campen med Marcus Johansson, som återvänt på ett årskontrakt.

Tre heta frågor för Minnesota Wild

Vart tar ”buyout-pengarna” vägen?

Wild har länge undrat hur bra laget kan bli när man inte längre betalar Parise och Suter för att spela någon annanstans. Nu är man där – men pengarna har i stället gått till rollspelare som Hartman, Foligno och Middleton. Med sju miljoner dollar i löneutrymme och nästan nio miljoner som frigörs när Tarasenko och Zuccarello blir free agents nästa sommar har Guerin ändå spelrum. Kan Wild äntligen bli en aktör på trejd-marknaden? Hur ser backuppsättningen ut i match 82?

Brodins återkomst kan göra Bogosian överflödig, särskilt om Jiricek är redo. Om Buium exploderar kan han spela bredvid Faber. Djup i tre backpar är nyckeln – men om Jiricek inte tar plats och Buium tappar förtroendet kan det bli samma gamla problem. Finns det någon gräns för Kaprizovs kontrakt?

Han är den mest elektriska spelare som någonsin burit Minnesotas färger. Fansen minns hur Gaborik försvann utan kompensation – och vill inte se en repris. Men prislappen kan landa på $16 miljoner per år, långt över Rantanen ($12M), Matthews ($13,25M) och Draisaitl ($14M). Guerin befinner sig på okänd mark.

Förutsägelse för Minnesota Wild 2025/26

Alla förutsägelser om Wilds kommande säsong bygger på att Kaprizov skriver nytt kontrakt. Annars kastas hela organisationen in i kaos. På isen finns frågor om backarnas kapacitet och Jurovs anpassning till NHL. Och ur Centrals Division kommer ett mycket bra lag att missa slutspelet. Men överlever de två månader utan Brodin borde det inte bli Wild – laget tog trots allt 97 poäng som ligans sjunde mest skadedrabbade lag. Om de bryter första rundans förbannelse avgörs av hur mycket de får ut av sin nya generation.

Minnesota Wilds trupp 2025/26

Source: Minnesota Wild @ Elite Prospects