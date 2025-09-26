Seattle Kraken har inte lämnat mycket till avtryck i NHL sedan de äntrade ligan 2021. Inte mycket talar heller för att NHL:s gråaste lag ska göra det under sin femte säsong i NHL. Mike Gould ser ett lag som mycket väl kan gå en ljus framtid till mötes, men som saknar tillstymmelse till offensiv spets för att kunna närma sig en slutspelsplats.

Seattle Kraken.har haft få ljusglimtar under sin existens. Foto: AP Photo/Matt Krohn

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. I dag: Seattle Kraken

Tidigare NHL-genomgångar:

26/8 – Anaheim Ducks: Kan Leo Carlssons lyft ge slutspelsvittring?

27/8 – Boston Bruins: Flopplaget mot ny besvikelse efter märkliga sommaren?

28/8 – Buffalo Sabres: En 14-årig förbannelse som inte ser ut att brytas

29/8 – Calgary Flames: Svenskens ovissa framtid – en distraktion?

30/8 – Carolina Hurricanes: Ska NHL:s mest förutsägbara lag misslyckas igen?

31/8 – Chicago Blackhawks: För mycket press på underbarnets axlar?

1/9 – Colorado Avalanche: Landeskogs hälsa kan bli avgörande

2/9 – Columbus Blue Jackets: Reste sig ur askan efter den fruktansvärda tragedin

3/9 – Dallas Stars: Topplaget som allt faller på mållinjen

4/9 – Detroit Red Wings: Är Lucas Raymond tillräckligt bra för att ta Detroit högre?

5/9 – Edmonton Oilers: Nervositeten stiger – vad händer med Connor McDavid?

6/9 – Florida Panthers: En dominant med chans på tredje raka bucklan

11/9 – Los Angeles Kings: En gräslig sommar – varning för flopp

12/9 – Minnesota Wild: Fansens skräck: Kaprizovs tvekan inför nytt kontrakt

13/9 – Montréal Canadiens: NHL:s mest spännande lag – redo att utmana?

14/9 – Nashville Predators: Ny misär att vänta för Filip Forsberg?

15/9 – New Jersey Devils: Ska skadekrisen fortsätta sätta krokben?

16/9 – New York Islanders: Ljus framtid – smärtsam närtid

17/9 – New York Rangers: Kan de hämta sig från det kaosartade fiaskot?

18/9 – Ottawa Senators: Perfekta förutsättningar för Ullmark att glänsa

19/9 – Philadelphia Flyers: Livet efter John Tortorella – ny coach, nya förhoppningar

21/9 – Pittsburgh Penguins: Trots tidigare superstjärnorna – på väg att bli NHL:s sämsta lag

24/9 – San Jose Sharks: Redo att slå i botten – för att fånga ännu en supertalang

Så kan Seattle Kraken ställa upp 2025/26

Seattle Kraken säsongen 2024/25

Till skillnad från Vegas Golden Knights, deras äldre bröder i NHL:s expansionsfamilj, har Seattle Kraken haft svårt att hitta en konsekvent framgång under sina första år. Fyra år in i sin existens har Kraken tillbringat större delen av sin tid nära ligans median i de flesta kategorier, med deras överraskande slutspelsframträdande 2022/23 som mer ser ut som en lyckträff än en förnimmelse om framtida framgång.

Det betyder inte att Kraken inte har något som talar för dem. De opererar i en fantastisk stad med en enastående atmosfär i en av ligans häftigaste arenor. Det tog alldeles för lång tid innan topphockey återvände till Seattle, och nu får de dessutom ett lag i PWHL på köpet. Men de vann bara 35 matcher under säsongen 2024/25, vilket placerade dem på sjunde plats i Pacific Division med en av de mest anonyma trupperna i hela ligan.

Vi väntar fortfarande på den första riktiga stjärnspelaren som ska bära Seattles vackert avskalade tröjor. Inte en enda spelare i det här Kraken-laget gjorde ens 30 mål eller 70 poäng förra säsongen – i själva verket har de aldrig haft en enda spelare som passerat 70 poäng under hela sin existens. Det har varit en tuff resa. Och då flera lag i Pacific (hej, San Jose!) bygger upp exceptionella samlingar av nuvarande och framtida talanger på flera positioner, är det svårt att se Seattle hänga med i jakten på att bli ett topplag, eller ens relevant.

Jordan Eberle och hans lagkamrater hade ett tungt fjolår. Foto: Simon Fearn-Imagn Images

Seattle Krakens nyförvärv och förluster

Nyförvärv

Mason Marchment, högervinge

Freddy Gaudreau, center

Ryan Lindgren, back

Lane Lambert, huvudtränare

Förluster

André Burakovsky, vänsterforward (Chicago)

Mikey Eyssimont, center (Boston)

Dan Bylsma, huvudtränare

Seattle Krakens anfall

Kraken var överraskande produktiva i den offensiva zonen förra säsongen – relativt sett, åtminstone. De gjorde 247 mål, vilket inte ser särskilt imponerande ut på ytan men ändå var fler än Calgary Flames, Vancouver Canucks och Anaheim Ducks, som alla slutade före dem i Pacific Division. I en division full av mediokra offensiva lag lyckades åtminstone Kraken sticka ut lite grann.

De var dock inga världsmästare. Deras bästa poängplockare, Jared McCann, nådde bara 61 poäng Jaden Schwartz ledde laget med 26 mål, och endast tre spelare i hela truppen gjorde fler än 20. Där Kraken ändå lyckades hålla sig flytande mer än sina konkurrenter var i bredden, som faktiskt var imponerande. Men det blir alltid ett problem när allt ett lag har är olika typer av bredd. Kraken har inte mycket mer än så.

Jared McCann har varit Seattle Krakens genomgående mest inflytelserika spelare offensivt sedan klubben kom in i ligan. Foto: Robert Edwards-Imagn Images

Inför en sommar med ganska bleka alternativ på free agent-marknaden och bytesmarknaden fick Kraken med sig ett par veteraner framåt i Mason Marchment och Freddy Gaudreau. Dallas Stars förlust blev Seattles vinst med Marchment, som gjort 22 mål under var och en av de två senaste säsongerna samtidigt som han varit defensivt pålitlig. Gaudreau är något längre förbi sin topp men borde fortfarande kunna bidra längre ned i hierarkin.

Även med dessa två ombord är det svårt att bortse från bristen på stjärnkvalitet i Seattles forwardsbesättning. Matty Beniers, Shane Wright, Berkly Catton och 2025 års förstarundeval Jake O’Brien har alla chansen att bli de toppspelare laget så desperat behöver, men de är inte där än. Förhoppningsvis dröjer det inte alltför länge.

Seattle Krakens försvar

Det är svårt att tro, men vi är fem år in i Seattles historia och de har ännu inte draftat en enda back i den första rundan. Vad betyder det? Till viss del att lagets försvar fortfarande ser ut ungefär som det gjorde vid expansionsdraften 2021: en blandning av veteraner, ratade spelare och omeriterade unga namn som försöker göra sig ett namn.

Det är inte nödvändigtvis något negativt, men det betyder att Seattles försvar saknar stjärnkvalitet på samma sätt som forwardsgruppen. Med all respekt för Vince Dunn, Brandon Montour, Adam Larsson och Jamie Oleksiak, så har Kraken ingen given nummer ett på blålinjen. Vad de däremot har är en stark samling backar som skulle kunna spela bredvid en sådan nummer ett – om en sådan någonsin dyker upp. (Lättare sagt än gjort).

Adam Larsson tillhör Seattle Krakens mest pålitliga backar. Foto: Imagn Images/Bildbyrån

Delvis på grund av ojämna insatser från sina målvakter (särskilt en av dem), släppte Kraken in näst flest mål i Pacific förra säsongen – endast San Jose Sharks släppte in fler, och det med hela 50 stycken (315 jämfört med 265). De bästa försvarslagen i divisionen släppte in 50 färre än så. Det är ett enormt gap för Kraken att försöka stänga, och det kommer kräva mycket mer än att Ryker Evans utvecklas till en topp fyra-back.

Kraken tog in Ryan Lindgren som free agent på ett fyraårskontrakt, men han måste visa att han kan bidra mycket mer till att driva spelet åt rätt håll än han gjorde i New York Rangers och Colorado Avalanche förra året, om han vill göra verklig skillnad för Seattle. Just nu ser Lindgren mest ut som ytterligare en variant av det Kraken redan har.

Seattle Krakens målvakter

Det är Joey Daccords kasse att förlora i Seattle. Den 29-årige målvakten är kontrakterad till 2030 med en mycket rimligt lönetaksträff på 5 miljoner dollar och har i princip helt tagit över rollen som förstemålvakt från Philipp Grubauer. Daccord gick 27–23–5 med två nollor och en räddningsprocent på 90,6 under 57 matcher säsongen 2024/25, vilket är långt över Grubauers usla 8–17–1 och 87,5.

Kraken gjorde en enorm investering i Grubauer som sin förstemålvakt inför den första säsongen, och att säga att det inte fungerat vore en underdrift. Han går nu in i sitt femte år i Seattle med en lönetaksträff på hela 5,9 miljoner dollar, och han har fortfarande inte haft en enda säsong med en räddningsprocent över 89,9. Det pratades om att Kraken skulle kunna köpa ut de sista två åren på Grubauers kontrakt i sommar, men så blev det inte. Nu behöver de bara att han åtminstone kan hålla sin egen nivå som backup bakom Daccord.

Philipp Grubauer har varit en stor besvikelse under sina år i Seattle. Foto: Steven Bisig-Imagn Images

Seattle Krakens tränare

”Disco Dan” Bylsmas tid som huvudtränare för Kraken varade bara en säsong innan han fick sparken av dåvarande general managern Ron Francis, som själv var under hård press att ta laget tillbaka till slutspelet. Det är inte längre 2021 i Seattle; nu handlar allt om resultat, och Bylsma levererade inte mycket i den kategorin under säsongen 2024/25, då laget bara tog 76 poäng och hamnade bland de tio sämsta.

Lane Lambert är den nya huvudtränaren i Seattle. Det är mer än rimligt att ifrågasätta om Kraken verkligen gjorde ett framsteg genom att byta ut Bylsma mot Lambert, vars främsta merit som NHL-tränare är att ha lett New York Islanders till två mediokra säsonger med 42 segrar vardera. Det vore visserligen ett steg framåt för Seattle, men inte det de behöver för att verkligen ta sig ur rollen som ett av västsidans mest mediokra lag. Om Lambert inte lyckas få bättre samspel med de skickliga spelarna i Seattle än Bylsma gjorde, kan det mycket väl bli hans jobb som står på spel.

Seattle Krakens rookies

Vi nämnde Berkly Catton tidigare, och han ser verkligen ut som det här Kraken-lagets bästa chans att bli en stjärnforward. Åttondevalet totalt i draften 2024 kommer från två lysande säsonger i WHL:s Spokane Chiefs, där han senast gjorde 109 poäng på bara 57 matcher i grundserien 2024/25 innan han fyllde på med 42 poäng på 20 matcher i slutspelet. Han är en av de bästa unga forwardstalangerna i sporten, och även om det inte är givet att han blir center i NHL kan han bli en franchise-definierande talang på positionen om allt faller på plats.

Berkly Catton är Seattles stora framtidsnamn – kan han ta en NHL-tröja redan i år? Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Glöm inte Jani Nyman, som till skillnad från Catton redan har viktig erfarenhet från professionell hockey och dessutom har spelat tolv NHL-matcher i början av sin karriär. Andrarundevalet från 2022 är en storvuxen ytterforward (188 cm, 96 kg) som var stjärna i finska Liiga innan han kom till Nordamerika och AHL:s Coachella Valley Firebirds. Efter 28 mål i AHL förra året bör Nyman få en rejäl chans i Seattle när säsongen 2025/26 inleds.

Tre heta frågor för Seattle Kraken

När tar Matty Beniers nästa steg?

För ett otränat öga ser det ut som att Beniers – andravalet totalt i draften 2021 – har stagnerat. Men det finns tydliga tecken på att han tagit legitima steg i båda riktningarna mot att bli en verkligt inflytelserik tvåvägscenter. Ändå gör inte 20 mål och 43 poäng honom en stjärnspelare. Med intern konkurrens från Shane Wright, ett annat högt draftval, faller det på Beniers att börja producera betydligt mer de kommande åren. Kommer Chandler Stephenson studsa tillbaka?

Stephenson har fortfarande mycket att bevisa för att hans framgång i Golden Knights inte enbart var ett resultat av Mark Stone. Den rutinerade centern gjorde visserligen 51 poäng sitt första år i Kraken, men det är inte tillräckligt när man tjänar 6,25 miljoner dollar per år fram till 2031 – särskilt inte med så svaga defensiva siffror som hans. Kraken kommer inte långt om inte Stephenson bevisar att han kan leva upp till sitt dyra kontrakt. Är Kaapo Kakko på riktigt?

Han värvades från Rangers mitt under säsongen 2024/25 och fick en av de mest produktiva perioderna i sin unga karriär efter att ha kommit till Seattle. Den storvuxne finländaren gjorde 30 poäng på 49 matcher efter bytet, långt fler än de 14 poäng på 30 matcher han hade i Rangers i början av säsongen. Än bättre var att han faktiskt spelade varje match i stället för att bli petad. Om Lambert kan trycka på rätt knappar med Kakko kan Seattle sitta på en riktig guldklimp.

Kaapo Kakko fick ett lyft efter flytten från New York Rangers till Seattle Kraken. Foto: Steven Bisig-Imagn Images

Förutsägelse för Seattle Kraken 2025/26

Pacific är långt ifrån NHL:s bästa division, men det är svårt att titta på det här Kraken-laget och med säkerhet säga att de kommer hamna i övre halvan. De har helt enkelt inte den offensiva eldkraften … än. President Francis och den nyanställde general managern Jason Botterill bygger sakta men säkert upp ett lag som ser okej ut, men de är fortfarande flera år bort från att vara mer än medelmåttiga – i bästa fall. Om de når dit kommer det vara spelare som Catton, O’Brien och Wright som driver laget, och de kommer behöva drafta några bra backar på vägen.

För nu säger vi att Seattle slutar någonstans runt sjätte plats i Pacific. Det är inte mycket, men ändå en placering bättre än de slutade 2024/25. Små steg framåt.

Seattle Krakens trupp 2025/26

Source: Seattle Kraken @ Elite Prospects