John Tortorellas tid i Philadelphia Flyers är över. Nu är det Rick Tocchet som tar över med en lite mer spelarvänlig inställning. Kan han få nyförvärvet Trevor Zegras att blomma – och kan Samuel Ersson befästa sig som en förstamålvakt i NHL? Det är frågor som behöver positiva svar för att Flyers ska närma sig en slutspelsplats, tror Anthony Trudeau.

Samuel Ersson och Matvej Mitjkov håller i nycklarna till Philadelphia Flyers säsong. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Näst på tur: Philadelphia Flyers

Så kan Philadelphia Flyers ställa upp 2025/26

Philadelphia Flyers säsongen 2024/25

Det var inte svårt att förutspå att Philadelphia Flyers skulle ta ett steg tillbaka efter 2023–24, då de inte slogs ut från slutspelet förrän i match 82. I den första ”officiella” säsongen av en ombyggnad som inleddes med tillsättningen av general manager Danny Briere och presidenten för hockeyverksamheten Keith Jones, hängde Flyers kvar så länge enbart tack vare ett uselt år för resten av Eastern Conference.

Trots att man adderade den högt ansedda rookien Matvej Mitjkov till en trupp ledd av Kanadas landslagsmän Travis Konecny och Travis Sanheim, hotade Flyers egentligen aldrig att överträffa förväntningarna igen säsongen 2024/25, utan kämpade sig till ett facit på 2–6–1 direkt från start. ”Orange and Black” återfann tillfälligt sin skärpa genom att kliva över .500-strecket i november och igen i januari. Sammantaget stoppades dock all fart de lyckades bygga upp av ett uselt powerplay och ännu sämre målvaktsspel (ingen segersvit på fyra matcher eller fler).

Strax efter att en fem matcher lång poängsvit fört Flyers över .500 för sista gången den 1 mars, hade dåvarande coachen John Tortorella slut på knappar att trycka på. Hans decimerade laguppställning, som såg trotjänarna Joel Farabee, Morgan Frost och Scott Laughton bli bortbytta under säsongens gång, gick igenom en fruktansvärd period på 1–10–1 innan ”Torts” fick sparken den 27:e.

Flyers ägnade sommaren åt att identifiera Tortorellas ersättare – klubbikonen och tidigare Jack Adams-vinnaren Rich Tocchet – att fylla på talangpoolen med en lovande draftklass, samt att aggressivt jaga förstärkningar både i mål (Dan Vladar) och på centerpositionen (Trevor Zegras, Christian Dvorak). Gjorde de tillräckligt för att undvika en fjärde botten-sjua-placering på fem år? Och med så lite toppkvalitet runt Mitjkov – skulle egentligen ännu en tuff säsong och ett högt draftval vara så illa?

Trevor Zegras får chansen att återuppliva karriären i Philadelphia. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Philadelphia Flyers nyförvärv & förluster

Tillskott

Trevor Zegras, C

Dan Vladar, G

Christian Dvorak, C

Dennis Gilbert, D

Noah Juulsen, D

Förluster

Ryan Poehling, C (ANA)

Jakob Pelletier, RW (TBL)

Ivan Fedotov, G (CBJ)

Olle Lycksell, LW (OTT)

Philadelphia Flyers anfall

De målfattiga Flyers har inte slutat topp-tio i målproduktionen sedan 2020 och inte slutat utanför de tre sämsta i powerplayeffektivitet sedan 2021. Att fixa båda dessa problem börjar med Mitjkov, det tidigare KHL-fenomenet som levererade enligt förväntningarna i en debut med 27 mål och 63 poäng. De siffrorna underskattar sannolikt Mitjkov, en briljant kreativ och bedrägligt stark ytterforward som inledde med 27 poäng på sina första 27 matcher innan NHL-slitet hann ikapp honom, för att sedan avsluta starkt med ytterligare 27 poäng på 25 matcher efter 4 Nations. Philadelphia är ivriga att utforska 20-åringens högsta nivå, och det enklaste sättet att göra det är att hålla honom på motsatt sida om Konecny, som ledde laget i poäng (76) för femte gången på de sex senaste åren.

Konecny, en publikfavorit och retsticka, kompenserade för minskad skottvolym (2,29 skott per match, ned från 3,21) med sin hittills bästa notering i framspelningar (52 assist) förra säsongen. Lagkaptenen Sean Couturier centrerade duon 24 gånger och förblir Philadelphias främsta center, även om hans produktion (44,5 poäng per 82 matcher sedan 2023) har avtagit efter en rad karriärhotande ryggskador. Fansen är nyfikna på om det nyförvärvade stjärnnamnet Zegras kan peta ”Coots” som förstacenter, men den tidigare Anaheim-spelaren är klen i tekningscirkeln (40,1 % vunna under karriären) och saknar den defensiva styrkan som gör att Couturier är effektiv trots att produktiviteten inte är vad den varit.

En OS-plats ligger i potten för Travis Konecny i vinter. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Flyers vill testa Zegras som center, där han noterades för ett par 60-poängssäsonger i södra Kalifornien, men kan vara försiktiga med en förstakedja där den 178 cm långe Konecny står för all tyngd. Att välja mellan Zegras elektriska skicklighet och Couturiers tvåvägsspel blir ett tidigt dilemma för Tocchet. Tyson Foerster, en blivande powerforward som spelade tillsammans med MacKinnon och Crosby i VM, kan kliva in i topp sex permanent efter en andraårssäsong med 25 mål. Han får troligen sällskap av den fysiskt begåvade men ojämne Owen Tippett, som försöker studsa tillbaka efter sin sämsta säsong som Flyer i mål (20), poäng (43) och istid (16:00 i snitt).

Flyers backbesättning är till största delen oförändrad från gruppen som bidrog med tredje minst poäng (132) av alla försvar i NHL förra året. Cam York, som märkligt nog frystes ut från powerplay efter en 30-poängssäsong 2023/24, och Jamie Drysdale, vars elitmässiga klubba ännu inte burit frukt i poängprotokollet, skulle behöva alla de insikter Tocchet hade för Quinn Hughes i Vancouver.

Philadelphia Flyers försvar

Alltid en hård defensiv enhet under Tortorella, släppte Philadelphia till nionde minst antal målchanser och femte minst förväntade mål i spel fem mot fem, samtidigt som laget ledde ligan i blockerade skott. Med Tocchet vid rodret återvänder man till en pålitlig, om än inte spektakulär, backbesättning 2025/26.

Ingen spelare gynnades mer av Tortorella under hans tre säsonger än Sanheim. Hans bekvämlighet på båda sidor av isen gav honom nionde flest minuter mot ”elitmotstånd” av alla spelare förra säsongen. Om den användningen slet på den gänglige kanadensaren märktes det inte i statistiken; hans 54,53 % andel av högriskchanser var bäst bland Flyers backar. Sanheim saknar de offensiva verktygen (30 poäng per 82 matcher) som en modern försteback brukar ha, men hans mångsidighet, skridskoåkning och klubbspel (karriärbästa 51 puckstölder) placerar honom klart i diskussionen för att behålla sin plats i 4 Nations-truppen till Milano-OS.

Travis Sanheim har vuxit ut till Flyers toppback. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

York har inte riktigt samma skridskoåkning som sin partner Sanheim för att kunna följa upp aggressiva offensiva instick eller coast-to-coast-rusher. Ändå har Yorks skicklighet i puckhämtningar och första pass tillåtit honom att ta matchup-minuter (20:56 i snitt under karriären) utan att ta för mycket stryk som undersized back. Att gå skilda vägar med Tortorella, med vilken Yorks relation bröt samman förra säsongen, borde ge nytt liv åt förstarundavalet i början av hans nya femårskontrakt.

Med den fysiske finländaren Rasmus Ristolainen tillbaka på skadelistan inför säsongsstarten kan Nick Seeler och Jamie Drysdale förvänta sig mer arbete än vanligt i andraparet. Seeler, en tuff vänsterback som tagit den långa vägen till NHL, har blockerat minst 200 skott två säsonger i rad och lär sätta nytt personligt rekord i istid för fjärde året i följd. Drysdale, en meriterad, liten puckförflyttare, behöver bygga vidare på sina framsteg från andra halvan av säsongen för att arbeta sig in i Flyers långsiktiga planer.

Flyers kommer också få defensiv stabilitet från centrarna Couturier och Noah Cates, tillsammans med free agent-förvärvet Christian Dvorak (74 blockerade skott, 55,8 % tekningar). På kanterna var Konecny näst mest använd i boxplay bland lagets forwards, medan Foersters styrka i hörnen gjort honom till en effektiv speldrivare; hans 54,93 % i förväntad målandel var näst bäst efter veteranen Garnet Hathaway (257 tacklingar) bland återvändande Flyers.

Philadelphia Flyers målvakter

Philadelphia slutade aldrig bättre än 18:e i ligan i insläppta mål under Tortorella och gav upp femte flest mål av alla lag förra säsongen. Hur kom det sig trots allt prat om att täcka skott och defensiv aggressivitet? Svaret är enkelt: en målvaktsförbannelse som närmar sig 40 år.

Carter Hart lämnade laget i januari 2024 för att invänta rättegång för sexuella övergrepp, och ersättarna Sam Ersson och Ivan Fedotov producerade klubbens mest bortglömbara resultat hittills. Att kalla lagets räddningsprocent på 87,2 för den sämsta målvaktssäsongen i modern tid vore ingen överdrift. Men Briere börjar inte helt från noll. Ersson har famlat genom sina två första hela säsonger (2,97 GAA, 88,7 SV% på 98 matcher), men var aldrig tänkt som en förstamålvakt.

Kan Samuel Ersson ta ett kliv till? Foto: Robert Edwards-Imagn Images

Harts avhopp lämnade Philadelphia i sticket, och en snurrande skara otillräckliga backups har gett Ersson en större arbetsbörda än vad som var tänkt. När 25-åringen delade på jobbet med Hart åtalades noterade han respektabla siffror (2,55 GAA, 90,6 SV%). Briere tror fortfarande på den potentialen, så han gjorde sig av med Fedotov och skrev kontrakt med backupen Dan Vladar. Vladars karriärsiffror (2,99 GAA, 89,5 SV% på 105 matcher) inger kanske inget stort förtroende, men han är en solid NHL-målvakt med lite utrymme att växa vid 28 års ålder. Den 196 cm långe tjecken erbjuder också en annan profil än den positionssäkra men fysiskt mindre Ersson. Flyers skulle plocka 5–10 extra poäng om deras målvakter bara kunde stabilisera sig.

Philadelphia Flyers tränare

Ser man bortom irritationen över att ännu en före detta Flyer är tillbaka i en ledarroll är Rick Tocchet ändå en intressant lösning för ett lag långt från att konkurrera, som nyligen vinnare av Jack Adams och en divisionsseger med Vancouver.

Anställningen innebär inte att Briere och Jones (båda tidigare lagkamrater med Tocchet) försöker forcera tillbaka laget i mitten. De gillar Tocchets likheter med Tortorella som spelutvecklare och förståelse för identitet på och utanför isen. Ännu mer gillar de skillnaderna: Tocchet, känd som en bra kommunikatör med ett jämnt temperament, är betydligt mindre benägen att använda offentlig förnedring som motivationsmetod eller skrämma bort free agents. Hans erfarenheter från ekonomiskt pressade Arizona Coyotes bör förbereda honom på att hålla standarden hög även i ett förlorande lag.

Den största utmaningen för den tidigare fruktade powerforwarden blir istället att växla om när Philadelphia väl har truppen för att tävla. Oftast krävs ett tränarskifte för att ta sig ur NHL:s bottenskikt, men ”Toch” är kontrakterad i fem år. Jaroslav Svejkovsky följde med Tocchet från BC och ska försöka reparera Flyers powerplay, som konsekvent varit ett av ligans sämsta (Vancouver slutade 15:e förra säsongen och 12:a 2023/24). Flyers sörjer förlusten av Brad Shaw, hjärnan bakom deras defensiv, men den tidigare Washington-tränaren Todd Reirden är en kompetent ersättare.

Rick Tocchet är hemma igen. Foto: Nick Turchiaro/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Philadehia Flyers rookies

Om Foerster är redo för en permanent roll i topp sex har Philadelphia en viktig lucka på en hårt använd tredjekedja med Cates och Bobby Brink. Rookien Alex Bump kan ligga bäst till för den platsen – en kraftfullt byggd ytterforward med ett tungt skott, som glänste i Western Michigans collegemästerskap (37 mål på 80 NCAA-matcher) och inte såg malplacerad ut i AHL:s Lehigh Valley Phantoms (fem poäng på nio matcher inklusive slutspel).

Det är ovanligt att en nordamerikansk talang stiger så snabbt från draftens femte runda 2022 in i klubbens planer, men efter starka insatser på utvecklings- och rookiecamper kan Bump spela till sig en NHL-plats med en bra försäsong.

Förstavalet 2024, Jett Luchanko, är mer osäker. Han åker skridskor och tävlar på NHL-nivå, men hans skott behöver utvecklas och han dras med en ljumskada inför campen. För honom talar en stark slutspelsserie i AHL (sex poäng på nio matcher) och ett sent födelsedatum som gör att han inte behöver återvända till juniorhockeyn nästa år. Den bästa lösningen för den 19-årige centern kan bli att kasta honom direkt in i NHL.

På backsidan är chanserna färre för rookies – värvningarna av Noah Juulsen och Dennis Gilbert ger Philadelphia fyra rutinerade alternativ på varje sida. Men eftersom Ristolainen räknas in finns ändå utrymme för Helge Grans att slå sig in som sjätte eller sjunde back. Grans, en lång högerfattad back utan waiver-skydd, fick sex matcher i NHL i fjol efter en stark AHL-säsong. Aleksej Kolosov kommer att vara förstemålvakt i Phantoms och tredjealternativet i NHL.

Tre heta frågor för Philadelphia Flyers

1. Tickar klockan för Owen Tippett?

Det är inte svårt att förstå varför Briere blev så förtjust i Tippetts spel att han gav honom ett långtidskontrakt, även om värdet (6,2 miljoner dollar i snitt) var något spekulativt. Den 26-årige forwarden är en av de bästa skridskoåkarna i världen (98:e percentilen i toppfart enligt NHL EDGE) och har ett handledsskott som är rena kanonen – ett han skickade mot mål 289 gånger (11:e flest i NHL) under 2023/24. Med det skottet och den volymen verkade det bara vara en tidsfråga innan Tippett skulle bli en 35-målsskytt. Tolv månader senare nådde han knappt upp till 20 mål efter en målfattig säsong (188 skott) som mest påminde om en identitetskris. Tippett försökte ständigt imponera på Tortorella med sin forechecking, men lämnade så lite utrymme för sitt eget spel att han tycktes glömma vad han egentligen var bra på. Flyers hade redan en franchiseforward i Mitjkov innan de valde den kraftfulle forwarden Porter Martone som nummer sex i draften i juni. Foerster och ”TK” ingår också i lagets långsiktiga planer. Är Tippetts stora kontrakt fortfarande logiskt i Philadelphia?

2. Är en free agent-satsning verkligen en bra idé?

Flyers har målmedvetet hållit sina böcker rena inför sommaren 2026, då nästan sju miljoner dollar i död lön försvinner från lönelistan. Om de skulle trejda Ristolainen och/eller Tippett i år, kan de gå in i sommaren med över 50 miljoner dollar i lönetakutrymme – en summa som i teorin skulle kunna göra dem till spelare i jakten på nästan vem som helst. Hur ambitiösa bör egentligen Jones och Briere vara? Även om KHL-målvakten Jegor Zagravin en dag visar sig hålla på NHL-nivå, finns det varken en framtida toppcenter eller toppback i organisationen just nu. Bortsett från Martone kan den hyllade draftklassen från 2025 behöva tre säsonger eller mer innan den gör avtryck i NHL. Att lägga över 100 miljoner dollar på en spelare som Jack Eichel skulle visserligen vara bra för säsongskortsförsäljningen – men är det verkligen vettigt för ett lag vars mest värdefulla tillgångar fortfarande är så långt från sin fulla mognad?

3. Hur kan ett Zegras-kontrakt se ut?

Flyers har inte så mycket tid som de skulle önska för att avgöra vem Zegras egentligen är innan det blir dags att sätta sig vid förhandlingsbordet nästa sommar – eller kanske redan tidigare. Zegras var en gång ett av de hetaste namnen i hockeyvärlden tack vare sina bländande händer och sin vårdslösa vilja att använda dem. Nu är han snarare ett renoveringsprojekt, och hans senaste kontrakt (5,75 miljoner dollar i AAV) ger inte mycket vägledning inför nästa avtals värdering. Briere skulle kunna hugga på ett längre kontrakt om Zegras bevisar att han klarar av att spela center, men mest troligt är en brygglösning – ett kortare avtal och ännu en likadan diskussion om två år. Det är det sannolika utfallet för den oberäknelige forwarden, som fortfarande bara är 24 år gammal.

Owen Tippett behöver hitta tillbaka till sin tidigare målform. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Förutsägelser för Philadelphia Flyers 2025/26

Med förbättrat målvaktsspel (det kan knappast bli sämre) och en ny coach som borde ha omklädningsrummets stöd, kan Flyers mycket väl ta sig tillbaka till spannet 8:e–10:e plats. Det är också möjligt att laget, utan den enande faktorn i sin omstridda men respekterade uppdragsgivare Tortorella, visar vad det egentligen är: en botten-fem-trupp i ligan sett till ren talang. Förvänta er att Philadelphia landar någonstans mittemellan – ett positivt utfall som varken skulle hämma Mitjkovs utveckling eller försvåra för Briere att hitta honom mer hjälp i 2026 års NHL-draft.

Philadelphia Flyers trupp 2025/26

