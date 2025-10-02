Vegas Golden Knights lyckades ännu en gång värva den största tillgängliga stjärnan på marknaden. Mitch Marner må ha haft sina brister under åren i Toronto Maple Leafs, men han gör sina nya arbetsgivare till ett näst intill komplett lag. Matt Larkin analyserar vad som mycket väl kan vara den hetaste kandidaten till att vinna Stanley Cup 2026.

Tillskottet av Mitch Marner gör Vegas Golden Knights till en av de stora Stanley Cup-favoriterna. Foto: Nick Turchiaro-USA TODAY Sports

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Här: Vegas Golden Knights

Så kan Vegas Golden Knights ställa upp 2025/26

Vegas Golden Knights säsongen 2024/25

Vegas Golden Knights fjolår var… lugnt? De gav inte bort några förstaval, jagade inga blänkande nya stjärnor, och det enda meningsfulla bytet de gjorde under hela säsongen var att värva tillbaka Reilly Smith. Vegas förblev en toppkandidat till Stanley Cup, med det näst högsta poängantalet i lagets åttaåriga historia och tog hem segern i Pacific Division. Golden Knights drevs av superstjärnan Jack Eichels bästa säsong hittills, där han noterade 94 poäng och placerade sig bland de fem främsta i både Hart- och Selke-omröstningarna. Tomas Hertl, en av deras stora nyförvärv från föregående år, återfick sin 30-målsform under en relativt skadefri säsong, medan Pavel Dorofejev levererade ett av säsongens största överraskningsgenombrott.

Trots detta, efter att ha tagit sig förbi Minnesota Wild i en tuff sexmatcherserie i första rundan, hade Golden Knights inte eldkraften att mäta sig med de mäktiga Edmonton Oilers, och blev utslagna efter fem matcher. Det kändes aldrig som att Vegas var med i serien, och den förlusten var uppenbarligen tillräcklig för att aktivera “Dödsstjärnan”. General manager Kelly McCrimmon återgick till att jaga stjärnspelare under sommaren med en explosiv sign-and-trade för att locka superstjärnan Mitch Marner från Toronto till Sin City.

Golden Knights var redan ett topplag. Nu har de lagt till en av det senaste decenniets bästa spelare. Är de laget att slå i Western Conference?

Jack Eichel kommer från karriärens starkaste säsong – och går in i ett kontraktsår. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Vegas Golden Knights nyförvärv och förluster

Nyförvärv:

Mitch Marner, fw

Jeremy Lauzon, b

Colton Sissons, c

Jaycob Megna, b

Cole Reinhardt, fw

Dylan Coghlan, b

Lämnande:

Nicolas Roy, c (Tor)

Nic Hague, b (Nsh)

Victor Olofsson, fw (Col)

Ilja Samsonov, mv (UFA)

Vegas Golden Knights anfall

Golden Knights var ett av NHL:s mest potenta offensiva lag förra säsongen, med femte flest mål och näst bäst i power play-effektivitet. Deras siffror var inte tur heller, då de rankades bland de bästa lagen i ligan på att skapa målchanser och högkvalitativa chanser i fem-mot-fem. En del av det som gjorde dem farliga var djupet i laget. Visst, Eichel spelade på en nivå nära MVP, men de hade också fem spelare med 20-plus mål, inklusive 35 från Dorofejev och 32 från Hertl, samt poäng-per-match-tempo från Mark Stone.

Det finns anledning att tro att Golden Knights kommer göra fler mål än någonsin denna säsong. Marner är färsk från karriärens bästa säsong med 102 poäng och, sedan han debuterade i NHL 2016/17, har endast sju spelare gjort fler poäng. Han är en elitpassare som gör sina lagkamrater bättre; endast Nikita Kutjerov, Connor McDavid och Nathan MacKinnon hade fler förstassist per 60 minuter i alla situationer 2024/25. Marners fart och kreativitet kan hjälpa Eichel att toppa förra säsongens starka produktion. Med dessa två planerade att spela tillsammans med Ivan Barbasjev i förstakedjan har Vegas lyxen att använda Stone på andralinan, troligen med Smith och William Karlsson, medan de två 30-målskillarna (Hertl och Dorofejev) förväntas spela i tredjeformationen, och 23-målsskytten Brett Howden är en fjärdelinjespelare. Det är ett sällan skådat djup, och Vegas får ytterligare målproduktion från puckförande backar som Shea Theodore och Noah Hanifin.

William Karlsson ser ut att få en framträdande roll för Vegas den här säsongen.

Foto: George Walker IV/AP/Alamy

Vegas Golden Knights försvar

Endast två lag släppte in färre mål än Vegas förra säsongen. De gjorde ett starkt jobb i fem-mot-fem med att hålla skott och målchanser till ett minimum. De behåller en fin mix av rörlighet (Theodore, Hanifin) och tuffhet (Brayden McNabb, Zach Whitecloud), och lika viktigt fortsätter spelare som Stone, Eichel och William Karlsson att bidra med högkvalitativt defensivt arbete från forwardgruppen. Även om det gör ont att förlora den stabila tredjecentern Nicolas Roy, som gick till Toronto i Marner-affären, tillför Marner själv en stark defensiv närvaro. Som tidigare Selke-finalist är han ligans bästa pucktjuv, med flest takeaways bland NHL-spelare de senaste fem säsongerna. Han är också en erfaren boxplay-spelare, vilket kan ge Vegas ett nödvändigt lyft då spel i numerärt underläge var en stor svaghet förra säsongen. Där landade de på 26:e plats i NHL med 75,7 procent.

Golden Knights andra nyförvärv, som kom från Nashville Predators i sommarbytet för Nic Hague, kan också påverka defensiven. Den fysiske Jeremy Lauzon förväntas bli en kraftfullare version av Hague, medan Sissons har ett respektabelt defensivt spel som botten-sex-forward.

Shea Theodore är Vegas offensiva spjutspets på blålinjen. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Vegas Golden Knights målvakter

Det känns konstigt att säga att Adin Hill gick in i förra säsongen som orutinerad förstamålvakt, med tanke på att han förde Vegas till Stanley Cup 2022/23 genom en lysande slutspelsinsats. Men Hill hade aldrig startat fler än 35 matcher före 2024/25. Hans stora kropp hade haft problem med flera skador 23/24. Hill bevisade att han kunde hantera den större arbetsbelastningen förra säsongen, startade fler matcher än tidigare (50) och vann 32 av dem. Bland 30 målvakter som startade minst hälften av sitt lags matcher var han elva i “goals saved above expected per 60”, en solid över genomsnittet-prestation.

Det är bra att Hill har etablerat sig som arbetsmyra, eftersom säkerhetsnätet bakom honom är fullt av hål. Hans backup har gått från Logan Thompson för två år sedan till Ilja Samsonov förra året till… Akira Schmid? Schweizaren imponerade i en begränsad roll för New Jersey Devils för två säsonger sedan, men hans spel kollapsade följande säsong, och även om han såg bra ut med Vegas förra året, var det bara fem matcher och tre starter. Det är lite chockerande att se ett lag med seriösa mästerskapsambitioner satsa på en målvakt som inte ens har en stark AHL-meritlista, än mindre NHL-erfarenhet. Det vore en mild överraskning om Vegas inte tillsätter en veteran som nummer två någon gång under säsongen – om inte Schmid realiserar sin potential och visar sig vara ett stort fynd.

Nu ryktas dock Carter Hart vara aktuell för klubben.

Adin Hill har stabiliserat Vegas målvaktssituation. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Vegas Golden Knights tränare

Bruce Cassidys första tre säsonger bakom Vegas-bänken inkluderar Stanley Cup-vinsten 2022/23 och den sjätte högsta poängprocenten i NHL över 246 grundseriematcher. Hans lag är hårt arbetande, extremt förberedda och noggranna i samtliga zoner. Alla dessa egenskaper gör honom bättre lämpad för ett veteranlag än ett ungt. Golden Knights är också det nionde äldsta laget i NHL med en medelålder på 28,96.

Vegas Golden Knights rookies

Se ovan. Golden Knights är vanligtvis inte en miljö som främjar rookies, och de har väldigt liten erfarenhet av att utveckla toppspelare eftersom de har trejdat bort tio av sina elva förstaval i lagets historia (några före valet, några efter). Vänsterforwarden Trevor Connelly är det enda förstaval de fortfarande äger och har dynamisk offensiv skicklighet. Fördröjd av en underkroppsskada vid 2025 World Junior Summer Showcase, kommer han sannolikt tillbringa större delen av 2025/26 i AHL, efter att bara ha fått en smak av proffslivet sent förra säsongen, men han kan vara en av de första alternativen att testas i NHL om någon av Vegas målskyttar skadas.

Golden Knights har också flera medelstarka AHL-talanger som kan få chansen, inklusive målvakten Carl Lindbom.

Carl Lindbom stod för en stark debutsäsong i AHL.

Foto: Hector Acevedo/ZUMA Press Wire/Alamy

Tre heta frågor för Vegas Golden Knights

Kan Vegas hjälpa Mitch Marner att låsa upp sitt “clutch-gen”?

Marner är en verkligt speciell grundseriehockeyspelare som en dag bör bli invald i Hall of Fame. Men hans smala kropp tenderar att försvinna under de tuffaste slutspelsmatcherna. De senaste sju säsongerna har Marner inga mål och sju poäng i 21 slutspelsmatcher under match fem, sex och sju i en serie. Även de största Marner-försvararna måste medge att det är en häpnadsväckande statistik. Men han kommer till ett omklädningsrum med tolv Stanley Cup-vinnare, elva av dem lyfte pokalen tillsammans som Golden Knights 2022/23 – och det inkluderar inte den skadade försvararen Alex Pietrangelo. Kommer kombinationen av att spela med beprövade clutch-spelare och slippa trycket från den kanadensiska marknaden äntligen hjälpa Marner under avgörande stunder? Kommer Alex Pietrangelo tillbaka trots allt?

Pietrangelo, Stanley Cup-mästare med två olika klubbar och en stabil topp-fyra-back, skulle missa hela 2025/26 och kanske aldrig spela igen på grund av behov av bilateral lårbensrekonstruktion. Men tidigare under hösten avslöjade han att han rehabiliterat istället för att gå den kirurgiska vägen och han har inte uteslutit en återkomst senare denna säsong. Är Pavel Dorofejev på riktigt?

Den ryske skytten hade alltid potential, men hade aldrig ens gjort 35 mål i AHL, än mindre NHL, innan explosionen. Hans produktion 2024/25 tyder på att han kan upprepa det: hans skottprocent var i linje med karriärsnittet, och han var oerhört produktiv i förhållande till istiden. Endast åtta forwards hade fler skott på mål per 60 minuter vid fem-mot-fem i hela ligan.

Pavel Dorofejev hade en genombrottssäsong som hette duga. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Förutsägelse för Vegas Golden Knights 2025/26

Ta ett redan djupt topplag och addera till en tvåfaldig All-Star… då kan du nog gissa prognosen. Golden Knights är fullproppade och har gått från bra till elit. De leder klassen i Western Conference och rankas bland de två-tre främsta Stanley Cup-kandidaterna i ligan. De kan behöva göra vissa justeringar för att bredda backuppsättningen och målvaktssidan, men få, om några, lag är lika skickliga på att tillgodose sina behov. Regeländringen med ett lönetak i slutspelet kan dock tvinga McCrimmon att vara mer kreativ än normalt.

Vegas Golden Knights trupp 2025/26

