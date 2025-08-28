Det har varit 14 långa år utan slutspelshockey för Buffalo Sabres och deras fans. Vad talar för att det ska förändras den här säsongen? Inte mycket om man ska tro Scott Maxwell. Han ser fortfarande stora hål i det lagbygge som Rasmus Dahlin är lagkapten för.



Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. I dag: Buffalo Sabres

Så kan Buffalo Sabres ställa upp 2025/26

Buffalo Sabres säsongen 2024/25

Det är svårt för ett lag med den längsta slutspelstorkan i NHL:s historia (och delat längst aktiva torka i nordamerikansk proffsidrott) att ha höga förväntningar inför en säsong, men det fanns vissa förväntningar på Buffalo Sabres inför 2024/25. De hade trots allt avslutat över .500 både 2022/23 och 2023/24 och var en seger från att nå slutspelet 2023. Åtminstone förväntades de vara något konkurrenskraftiga 2024/25, även om de inte riktigt ersatte den offensiv de släppte iväg under sommaren.

Men så blev det inte.

Även om Sabres låg på slutspelsplats de första 20 matcherna med ett facit på 11–9–1, följde sedan det som Brian Burke skulle kalla för en 18-hjulig lastbil som kör av en klippa. Buffalo förlorade 13 raka matcher, och även om de gick 25–20–3 efter det återhämtade de sig aldrig från den förlustsviten och slutade tolv poäng utanför en slutspelsplats, vilket förlängde torkan till 14 säsonger.

Det var inte bara mörker för Buffalo, eftersom säsongen innebar att Tage Thompson hittade tillbaka till formen, Rasmus Dahlin fortsatte etablera sig som en av ligans bästa backar och Ryan McLeod visade sig vara ett smart nyförvärv. Men Ukko-Pekka Luukkonen tog ett rejält steg tillbaka i målet och Sabres tappade offensiv spets genom att byta bort Dylan Cozens till Ottawa Senators vid trade deadline och JJ Peterka till Utah Mammoth under sommaren för att spara pengar – med Bowen Byram fortfarande som en möjlig spelare på väg bort.

Efter en sommar där Sabres offrade en del av sin offensiv för att förbättra försvaret, räcker intern utveckling för att de äntligen ska bryta slutspelstorkan, eller är de på väg att förlänga den till 15 år?



Nyförvärv och förluster för Buffalo Sabres

Nyförvärv

Michael Kesselring, back

Alex Lyon, målvakt

Justin Danforth, högerforward

Conor Timmins, back

Zac Jones, back

Josh Doan, högerforward

Förluster

JJ Peterka, vänsterforward (Uta)

Connor Clifton, back (Pit)

Sam Lafferty, center (Chi)

James Reimer, målvakt (UFA)

Jacob Bernard-Docker, back (Det)

Buffalo Sabres anfall

Även om målskyttet i stort inte var Sabres problem förra säsongen – de slutade tia i mål per match (3,23) – var resten av siffrorna inte särskilt smickrande. De var 24:a i powerplay (18,8 %) och 23:a i 5-mot-5 förväntade mål per 60 minuter (2,41) samt PP xGF/60 (7,91). Allt detta speglade deras plats i tabellen (26:a). Buffalo bytte dessutom bort Peterka, som var tvåa i laget med 27 mål och 68 poäng (även om en del av det var ohållbart), och de ersatte inte riktigt den offensiven. Därför är det sannolikt att deras offensiv blir sämre den här säsongen.

Med Peterka borta får Sabres förlita sig på intern utveckling från några av de yngre spelarna. De har fortfarande flera offensiva toppspelare, bland annat det massiva målskyttemonstret Thompson och den både snabba och tunga Alex Tuch framåt, samt en Dahlin under ständig utveckling på blålinjen. Men frågan är vilka som kliver fram runt dem för att ersätta Peterkas produktion.

De bästa kandidaterna är Zach Benson och Jiri Kulich, som fick istid bredvid Thompson vid flera tillfällen förra säsongen. Benson har redan etablerat sig som en utmärkt tvåvägsspelare bara två säsonger in i sin karriär och har producerat runt 30 poäng per säsong i en mindre roll. Mer istid kan vara nyckeln till att han blir en av Buffalos toppspelare. Kulich är inte riktigt en dold juvel på samma sätt, men han har åtminstone visat sig vara en gedigen mitten sex-center med bra kemi tillsammans med Thompson.



Josh Norris, som kom i bytet för Cozens, är ett stabilt målskyttsalternativ som center i topp-sex när han är frisk, men hans annars ytliga spel innebär att han antingen måste skyddas eller stöttas för att lyckas. Det bästa scenariot för Buffalo vore att McLeod tar ytterligare ett kliv, då han redan kan vara en av deras bästa centeralternativ om de behåller Thompson som ytter. Minst sagt är McLeod deras bästa tvåvägsalternativ och har visat sig vara värd kostnaden av Matt Savoie.

I övrigt finns några frågetecken i Sabres forwardsbredd. Jason Zucker är fortfarande en stabil mitten sex-producent och gjorde 53 poäng förra säsongen, men vid 33 års ålder – hur länge kan han hålla den nivån, särskilt när han bara nått 50 poäng två gånger i karriären? Jack Quinn har fortfarande potential som åttondevalet i draften 2020, men han måste börja producera mer än 40 poäng för att leva upp till det. Även Owen Power och Bowen Byram känns som att de har mer offensiv i sitt spel. Samtidigt var Kesselring, Doan och Danforth intressanta värvningar med starka underliggande siffror, även om det ännu inte synts i poängprotokollet.

Buffalo Sabres försvar

Försvaret var ett mycket större problem för Sabres 2024/25. De var på delad 30:e plats i antal insläppta mål per match (3,5), 23:a i penalty kill (76,4 %), delad 25:a i 5-mot-5 förväntade insläppta mål per 60 (2,71), även om de var delad elva i shorthanded xGA/60 (8,22). Målvaktsspelet spelade en roll i deras svaga insats, men även spelet framför kassen brast. Trots att nyförvärven inte var några offensiva spetsspelare bör de förbättra försvarsspelet.

Kesselring (-0,055 5v5 RAPM xGA/60 de tre senaste säsongerna), Doan (-0,115) och Danforth (-0,056) har alla mycket starka defensiva siffror. För Doan och Danforth innebär det att Sabres slipper bli fastlåsta i egen zon hela tiden när stjärnorna inte är på isen. För Kesselring innebär det att Sabres får ett alternativ för topp fyra på blålinjen – och dessutom äntligen en högerfattad back.



Med Kesselring, Dahlin (-0,107) och till viss del Power (0,024) har Sabres tre utmärkta alternativ för de två toppparen, vilket ger dem flexibilitet kring var Byram och Mattias Samuelsson placeras. En av dem kommer spela i topp fyra bredvid en toppback, och den andra kan skyddas i tredjeparet. Conor Timmins var också ett bra tillskott från Pittsburgh Penguins, särskilt som de samtidigt kunde dumpa Connor Cliftons kontrakt. Han kommer vara nyttig i tredjeparet men kan även testas i topp fyra. Gruppen behöver fortfarande finslipas, men detta kan vara Buffalos bästa backbesättning på länge.

Backarna kommer vara avgörande för defensiven, eftersom tvåvägsförmåga är mer sällsynt bland forwards. Bland de riktigt starka defensiva alternativen finns egentligen bara McLeod (-0,081) och Benson (-0,166), då de flesta offensiva toppspelarna har problem i egen zon. Doan, Peyton Krebs (-0,041) och Jordan Greenway (-0,087) är också starka defensivt, men i begränsade roller, så de kan ännu inte litas på i samma utsträckning.

Buffalo Sabres målvakter

Luukkonen tog över som förstamålvakt för två säsonger sedan och slog igenom med en räddningsprocent på .910 och +11,46 5v5 GSAx. Efter att Sabres säkrat honom på ett femårskontrakt såg han ut att vara deras målvakt framåt. Men lika snabbt föll han tillbaka – förra säsongen hade han svaga .887 SV% och -4,83 5v5 GSAx. Det bidrog starkt till Buffalos problem, och de behöver att han studsar tillbaka för att ens kunna nosa på slutspel. Även om han hamnar någonstans mitt emellan, som hans karriärsnivå (.898 SV%, -9,37 GSAx), kanske det inte räcker.

Om Luukkonen sviktar har Buffalo värvat Alex Lyon som rutinerad backup efter två hyfsade men inte lysande år bakom ett svagt Detroit-försvar (.902 SV%, -2,7 GSAx). Han har haft bättre perioder – han var en stor anledning till att Florida Panthers nådde slutspel 2023 – men åtminstone kommer han inte kosta Sabres alltför mycket. Dessutom finns den högt ansedda Devon Levi i kulisserna. Han har gjort det okej i sina NHL-minuter (.896, +8,24), men det känns fortfarande som att han har mer att plocka fram innan han blir en fullfjädrad NHL-målvakt.



Buffalo Sabres tränare

Lindy Ruff går in på sin andra säsong av sin andra sejour bakom Buffalos bås. Även om fjolåret inleddes med nostalgi från fornstora dagar, innebar lagets steg tillbaka att hans position redan är hotad. Det var ett ifrågasatt val redan från början med tanke på att hans tidigare tränarjobb i Dallas Stars, New Jersey Devils och som assisterande i New York Rangers mest var mediokra. Frågan är om spelet sprungit ifrån honom vid 65 års ålder.

Sabres har haft sju olika tränarbyten under denna slutspelstorka utan att något förändrats, så att skylla allt på Ruff vore en överreaktion. Men han gjorde inte heller någon större skillnad, så frågan är om han kan få ut tillräckligt mycket av truppen för att bryta förbannelsen. Man får också anta att general manager Kevyn Adams ryker om Ruff ryker – och hans position kan vara ännu mer osäker med rutinerade Jarmo Kekäläinen som senior advisor den här säsongen.

Buffalo Sabres rookies

Efter 14 år utanför slutspelet kunde man anta att Sabres skulle ha byggt upp en stark talangbank och ha förstärkningar på väg in denna säsong. Men även om Buffalo har bra tillgångar saknas det spelare med stor chans att slå sig in i 2025/26-laget. Dels för att klubben har fyllt på med så många spelare att talangerna får svårt att få en ärlig chans, dels för att de flesta behöver mer utveckling i farmarligan, juniorer eller college.

Noah Östlund och Isak Rosén fick båda chanser förra säsongen, men förutom en del lovande defensiva drag från Östlund var insatserna inte mycket att skriva hem om. Båda lär börja i AHL, men kan snabbt bli aktuella för uppkallning. Anton Wahlberg är en annan intressant kandidat – hans energi och kraft passar för en botten sex-roll – men han har bara gjort en säsong i AHL och behöver sannolikt mer tid att utvecklas.





Tre stora frågor för Buffalo Sabres

Blir det här säsongen då Sabres bryter slutspelstorkan?

Det är den stora frågan i Buffalo. Deras torka är nu gammal nog att börja på high school, och det är nästan imponerande att den pågått så länge. Man kunde tro att de någon gång skulle haft tur nog att smyga sig in trots svagt spel (se Toronto Maple Leafs 2012/13 eller Calgary Flames 2014/15). Men otur har varit en lika stor fiende som dåliga beslut. Samtidigt känns det som att om de bara tar sig in en gång så skulle pressen släppa och giftigheten försvinna. Fram till dess kommer det alltid vara samtalsämnet i Buffalo.

Om de missar slutspelet – vad händer då?

Problemet med en långvarig torka är att Sabres verkar ha försökt allt, men inget fungerar. De kan inte locka stjärnspelare eftersom ägarna inte verkar villiga att betala, och det finns betydligt mer attraktiva destinationer än Buffalo. De gick den traditionella rebuild-vägen, men misslyckades med avgörande beslut i rätt tid. De har retoolat, men är ändå tillbaka på ruta ett. Sju tränare och fyra general managers har passerat under tiden. Ska de återanvända en av dessa vägar, eller vågar de prova något helt nytt för att äntligen ta sig över tröskeln?

Vad händer med Bowen Byram?

Byram var ett av de hetaste namnen på trade-marknaden redan vid förra säsongens deadline, och det verkade nästan givet att han skulle försvinna i somras – särskilt eftersom offer sheet också fanns som möjlighet. Men han skrev på ett tvåårskontrakt med Sabres ett par veckor in i free agency, och sedan dess har det varit tyst. Är planen att han ska spela ut kontraktet, eller skrevs det bara för att skapa kostnadskontroll inför en trade? Oavsett blir han unrestricted free agent 2027, så hans tid i Buffalo känns begränsad.

Förutsägelse för Buffalo Sabres 2025/26

Hockeyfansen i Buffalo förtjänar ett konkurrenskraftigt lag. Det har gått 14 långa år sedan de senast nådde slutspel, och man vill tro att de någon gång ska få sitt genombrott. Men det känns inte som att det blir den här gången.

Även om Sabres backbesättning har förbättrats har det skett på bekostnad av offensiven, och det finns fortfarande frågetecken kring vilken sorts målvakt de egentligen har i Luukkonen. Kanske får de lite medstuds, men det är svårt att se dem hamna särskilt långt ifrån de 79 poäng de slutade med förra säsongen.

Buffalo Sabres trupp 2025/26

