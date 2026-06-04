Bomben: Kaptenen kräver att bli trejdad

Missat slutspel för tionde året i rad – då har Dylan Larkin fått nog.

Enligt Sportsnet har lagkaptenen krävt att bli trejdad bort från Detroit Red Wings.

Dylan Larkin uppges vilja bli bortbytt från Detroit Red Wings. Foto: Bildbyrån (Montage)

Elva säsonger. 276 mål. 643 poäng. 808 matcher. Ett slutspel.

Dylan Larkin har varit den stora pelaren i den moderna upplagan av Detroit Red Wings och sedan 2021 är han också lagkapten för den klassiska NHL-klubben.

Nu kan 29-åringen dock ha spelat sin sista match för Red Wings.

Dylan Larkin kräver en trejd från Detroit Red Wings

Under torsdagskvällen kommer Sportsnet nämligen med uppgifter om att Larkin ska ha bett Detroit om att få bli trejdad bort från klubben. Det är Sportsnets insider Elliotte Friedman som skriver att flera uppgiftslämnare har uppgett att Larkin har frågat om en trejd. Han skriver samtidigt att ingen av de inbldadade parterna, varken general managern Steve Yzerman, agenten Pat Brisson eller Larkin själv, har velat kommentera uppgifterna.

Dylan Larkin har däremot en ”no trade-klausul” i sitt kontrakt vilket innebär att han själv måste godkänna en trejd innan den kan gå igenom. Det ska dock finnas gott om intresse runt om i NHL för Larkin som är en högklassig center samtidigt som flera NHL-lag är på jakt efter centrar.

2014 draftades Dylan Larkin som 15:e spelare av Detroit Red Wings i NHL-draften. Bara året därpå, säsongen 2015/16, tog Larkin en ordinarie plats i Detroit. Han gick till slutspel med Red Wings direkt under hans rookie-säsong. Därefter har hans tid i Detroit kantats av besvikelser och slutspelsmissar. I år missade Detroit Red Wings slutspel för tionde (!) året i rad efter en svag avslutning på säsongen.

Därför ska Larkin vela söka sig till en annan klubb där han kan få chansen att spela slutspel och slåss om Stanley Cup.

Vann OS-guld med USA i februari

Dylan Larkin har varit uttagen i USA:s landslag som spelat både 4 Nations Face-Off 2025 och OS i Milano tidigare i år. Där har Larkin imponerat stort för USA vilket stärker hans trejdvärde. Larkin gjorde bland annat mål i både kvartsfinalen mot Tre Kronor och semifinalen mot Slovakien på vägen till OS-guldet i februari.

Under årets säsong gjorde Dylan Larkin 34 mål och 67 poäng på 74 matcher för Detroit Red Wings. Det är hans femte säsong i rad med minst 30 mål för Detroit. Hans bästa säsong var 2022/23 där Larkin gjorde 79 poäng på 80 matcher. 2023 skrev Dylan Larkin på ett åttaårskontrakt med Red Wings med en lönetaksträff på 8,7 miljoner dollar per säsong, vilket motsvarar en årslön på nästan 81,6 miljoner kronor.

Source: Dylan Larkin @ Elite Prospects