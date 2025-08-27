Kan Boston Bruins studsa tillbaka efter sitt bleka fjolår? Anthony Trudeau ser fler fråge- än utropstecken när han analyserar årets trupp. Men visst finns det hopp om bättre målvaktsspel, bättre hälsa hos lagets toppbackar och en toppkedja som visade tecken på dominans under fjolåret.

Så kan Boston Bruins ställa upp 2025/26

Boston Bruins säsongen 2024/25

Boston Bruins kan sörja sina futtiga enstaka Stanley Cup-titel det här århundradet (vi andra borde ha en sådan tur), men de har dominerat 2000-talet sett till de flesta mått. Inget lag har fler segrar i grundserien under de senaste 25 åren, och endast nykomlingarna i Vegas, Seattle och Utah har släppt in färre mål. Men inget varar för evigt, inte ens för NHL:s (svart och) gyllene standard.

Bara två år efter den mest dominanta grundserien någonsin kollapsade Bruins totalt, delade tredjeplatsen med Philadelphia Flyers för minst antal vinster i ligan och delade tredje sämsta målskillnad med Pittsburgh Penguins. Allt gick fel under en säsong där kemi, hälsa och mål var en bristvara.

Bostons problem började redan på sommaren, när den talangfulle målvakten Jeremy Swayman missade träningslägret på grund av en kontraktsdispyt. En märkbart ringrostig Swayman debuterade till slut den 10 oktober, men redan den 19 november hade de redan hackande Bruins sparkat tränaren Jim Montgomery till förmån för den långvarige assistenten Joe Sacco. Effekten av en ny röst uteblev, och general managern Don Sweeney gav till slut upp i mars då han skeppade iväg slitvargen Trent Frederic, veterancentern Charlie Coyle, trotjänaren Brandon Carlo och, smärtsammast av allt, lagkaptenen Brad Marchand före trade deadline.

Med toppbackarna Charlie McAvoy och Hampus Lindholm skadade och ett tandlöst anfall där bara David Pastrnak kunde hota, vann Saccos nödlösning bara fem av de sista 18 matcherna. Bruins vd Charlie Jacobs säger att saker och ting blir annorlunda 2025/26, men tror han på det själv? En frustrerande sommar har lämnat fler frågor än svar.

Hampus Lindholm missade stora delar av fjolårssäsongen.

Foto: Ron Chenoy/Imagn Images/Bildbyrån

Nyförvärv och förluster för Boston Bruins

Värvningar

Viktor Arvidsson, HF

Victor Söderström, B

Tanner Jeannot, VF

Sean Kuraly, C

Mikey Eyssimont, HF

Jordan Harris, B

Alex Steeves, VF

Matej Blumel, HF

Förluster

Parker Wotherspoon, B (Pit)

Cole Koepke, VF (Win)

Vinni Lettieri, HF (Tor)

Jakub Lauko, VF (Tjeckien)

Boston Bruins anfall

Pastrnak var redan känd som en enmansshow i Boston efter att Patrice Bergeron och David Krejci pensionerat sig, men hans betydelse för Bruins kraftlösa offensiv kan inte överskattas nu när Marchand är borta: den tjeckiske superstjärnans 106 poäng stod för drygt 47 % av lagets produktion. Bruins har tur som har ”Pasta”, en outtröttlig skottmaskin som har lagt till elitmässig speluppbyggnad till sitt spel genom två raka säsonger med 63 assist.

Den främsta mottagaren av alla dessa passningar förra säsongen var Morgan Geekie, som satte personbästa i både mål och poäng för tredje säsongen i rad – den här gången i topp-sex-tempo (33 mål, 57 poäng på 77 matcher). Geekie kanske aldrig igen gör mål på 22 % av sina avslut, men hans mjuka handleder och höga arbetsmoral gör honom till ett perfekt komplement till Pastrnak. Det är ingen slump att den mångsidige forwardens nya kontrakt löper parallellt med Pastrnaks till 2031.

Det gör även toppcentern Elias Lindholms kontrakt, men redan nu finns det många i Boston som hoppas att han är någon annanstans då efter en blek debutsäsong på 47 poäng. Ändå dominerade hans kedja med Pastrnak och Geekie när Sacco äntligen gav den en längre chans, med 15–2 i mål och nästan 65 % av de förväntade målen. Samma kombination bör ge nye tränaren Marco Sturm en startpunkt för sin forwardstrupp.

Längre ner i laguppställningen blir svaren inte lika enkla. Kanske hittar nye Viktor Arvidsson tillbaka till sin målform (15 mål i fjol, ner från 26 i snitt över en 82-matcherssäsong), kanske lyckas tvåvägsforwarden Pavel Zacha skaka av sig sin sämsta offensiva Bruins-säsong hittills (47 poäng på 82 matcher), och kanske finns det tillräckligt med skicklighet hos båda för att lyfta den ojämne speluppläggaren Casey Mittelstadt (83 assist 2022–24). Även om allt faller på plats för Zacha, Mittelstadt och Arvidsson återstår två kedjor utan bevisad NHL-produktion.

Trots en sommarinvestering på nästan sju miljoner dollar i veteraner som Jeannot, Kuraly och Eyssimont finns det inte en enda 10-målsskytt eller 20-poängsspelare i Bruins nuvarande botten-sexa. McAvoy, Lindholm och Mason Lohrei (33 poäng på 77 matcher) måste täcka upp från blålinjen.

Viktor Arvidsson ansluter från Edmonton Oilers.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Boston Bruins försvar

Bostons 26:e-rankade försvar borde med lite tur bli betydligt mer respektingivande. Förra säsongen åkte Lindholm på en knäfraktur i november, medan McAvoy aldrig kom tillbaka efter 4 Nations Face-Off på grund av vad laget beskrev som en medicinsk miss från Team USA/Minnesota Wilds personal. Varken olyckliga tacklingar eller felbehandlingar brukar vara återkommande problem, så både McAvoy och Lindholm bör spela betydligt fler än 67 matcher vardera – än mindre sammanlagt.

Med Carlo borta ur bilden är det logiskt att Sturm använder båda sina storstjärnor tillsammans. Lindholms defensiva styrka kan frigöra McAvoy till att kliva fram och få stopp i spelet i mittzonen med sin fysik. Även om de sällan fungerat som partners på heltid de senaste åren bör kemin finnas kvar: mellan 2021 och 2024 var målskillnaden 39–20 för Boston i 5-mot-5 när McAvoy och Lindholm var på isen.

Nikita Zadorov värvades förra sommaren för att frigöra McAvoys offensiva kreativitet, men Zadorov hittade inte sin form förrän McAvoys säsong var över. Den store ryssen med den stora personligheten växte så småningom ut till Bruins främsta back, även när laget föll samman omkring honom. Han slutade med imponerande +25, hela 22 bättre än tvåan bland Bostons utespelare (minst 19 matcher).

I sina sämsta stunder är Zadorov en utvisningsmaskin som går bort sig i jakten på tunga tacklingar. I sina bästa är han en fysisk dominant som kan hålla rent framför egen kasse och spela 20 hårda minuter per kväll. Hans överraskande kemi med nyförvärvet Henri Jokiharju, en effektiv men inte särskilt fysisk puckförflyttare, kan ge Bruins ett intressant andra backpar. Det skulle flytta ner Lohrei till tredjeparet, vilket kan vara nyttigt efter ligans sämsta plus/minus på –43.

Nikita Zadorov – en vattendelare hos fansen. Foto: Alamy

Boston Bruins målvakter

Skyll gärna på laget framför honom, men det första året på Swaymans nya kontrakt gick uselt. 26-åringens mest arbetsamma säsong hittills var också hans sämsta (89,2 i räddningsprocent, ligahögsta 176 insläppta mål), och hans sommarstrul hjälpte inte intrycket.

Allt är förlåtet om Bruins burväktare visar att fjolåret bara var en tillfällig svacka. Swayman, som hade den femte bästa räddningsprocenten i NHL från debuten till 2023/24 (.919), såg verkligen mer ut som sig själv när han hjälpte USA till VM-guld i maj.

En del av Swaymans problem kom av den tunga arbetsbördan på 58 matcher utan gamle vännen Linus Ullmark. Bruins betalar honom visserligen som en förstamålvakt, men att dra ner matchantalet till runt 50 kan öka effektiviteten.

Då får veteranen Joonas Korpisalo mer att göra i sitt andra år under målvaktstränaren Bob Essensa. ”Korpi” var okej i fjol men fick inte den starka comeback som många av Essensas adepter verkar få. Mer matchrytm kan hjälpa, och en 60/40-fördelning kan gynna båda parter.

Jeremy Swayman hade ett bedrövligt fjolår i NHL. Foto: Anne-Marie Sorvin/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Boston Bruins tränare

Att sparka Montgomery var ett desperat drag från en ledning som, med Sweeney och Cam Neely i spetsen, målat in sig i ett hörn. St. Louis Blues förvandling när de tog in Montgomery visar det tydligt, men nu finns ingen återvändo. Det är Marco Sturms tid, och det kan bli en bra sak. Tysken har en av de starkaste meritlistorna bland sin generations huvudtränaranställningar.

Efter att ha lett sitt hemland till OS-silver 2018 tillbringade Sturm fyra säsonger som assisterande tränare åt Willie Desjardins och Todd McLellan i Los Angeles Kings. Kings gav honom ansvaret för AHL-laget Ontario Reign 2022, och slutspel följde varje år. Neely och Sweeney hoppas att Sturm kan föra med sig L.A:s femmannaförsvar till sitt nya/gamla lag.

Sturm får sällskap av Essensa, som har hand om målvakterna för 23:e raka säsongen, samt backspecialisten Jay Leach, som enligt uppgift var finalist till huvudjobbet. Stanley Cup-mästaren Chris Kelly stannar också, men troligen lämnar han över powerplaytavlan till rutinerade Steve Spott efter ett brutalt år med 15,2 procents utdelning i numerärt överläge.

Boston Bruins rookies

Spelaren alla vill se i svart och guld i år är James Hagens, som bara spelar 20 minuter bort på Boston College. Hagens var en gång den givne ettan i 2025 års draftklass, men ett ”bra-men-inte-fantastiskt” draftår och en liten fysik gjorde att han föll till sjunde plats. Han har fortfarande potential att bli en förstacenter, och en stark andrasäsong kan locka Bruins att ge honom ett rookiekontrakt till våren.

Det betyder inte att Fraser Minten, en lovande center i sig, ska underskattas. Minten kommer att konkurrera med unga tvåvägsspelare som Johnny Beecher och Marat Khusnutdinov om den sista centerplatsen men borde ligga bäst till. Av de tre har Minten, en fysisk tvåvägscenter med 21 NHL-matcher i bagaget, klart högst potential.

På kanterna lär en blek 12-matchersshow inte räcka för att stoppa Boston från att ännu en gång skicka Fabian Lysell till AHL Providence. Lysell har varken visat explosiviteten eller fysiken som krävs för att bli en topp-sex-spelare i NHL.

Om Lysell är en besvikelse ser Dans Locmelis mer ut som en succésaga. Den lettiske centern sågs länge som en arbetsam men anonym spelare vald i fjärde draftrundan, innan han slog igenom på UMass och sedan dominerade i Providence (Tre mål, tolv poäng på sex matcher) och gjorde ytterligare fyra mål i VM. Locmelis klättrar snabbt på Bruins tunna talangranking. En NHL-debut kan mycket väl vara i sikte.

Tjeckiske målskytten Matej Blumel är en annan outsider. Han fick aldrig plats i Dallas Stars toppnio men gjorde 89 mål på 197 AHL-matcher. Med inget kvar att bevisa i farmarligan kan Blumel spela till sig en roll i Bruins andra powerplay.

Kan Fabian Lysell bli en NHL-spelare till slut? Foto: AP Photo/Jim Davis

Tre stora frågor för Boston Bruins

Var är ungdomsrörelsen? Marchand, Coyle och Carlo var veteraner som man normalt sett bara byter bort för att bereda plats åt nästa generation. I Bostons fall består nästa generation av spelare som varken är lika unga eller lika talangfulla. Jeannot, Kuraly och Eyssimont värvades inte för att värma bänken. Topp-sex är låst, och fjärdekedjespelaren Kastelic förlängde i januari. Det lämnar bara två platser åt kombinationen Minten, Khusnutdinov, Blumel, Beecher, Lysell och 21-årige spelfördelaren Matt Poitras. Bruins-fans som hoppats på ungdomsrevolution får nog kolla på Providence i stället.

Är Bruins för fixerade vid Panthers? Bruins hatar Florida Panthers. Vem gör inte det? De är ligans smutsigaste lag och uslaste vinnare. För Boston är de ändå värre: de förstörde den bästa säsongen någonsin, avslutade Bergerons karriär, stal Marchand och – värst av allt – de är tuffare än Bruins. En ständig påminnelse om att kultspelare som Wayne Cashman och Terry O’Reilly inte längre finns här. Sweeney och Neely tog in tuffingar som Zadorov (2024), Jeannot och retstickan Eyssimont för att minska gapet. Men glömmer de inte något? För att slå Florida i slutspelet efter två misslyckade försök måste Boston först nå slutspelet. Om inte Jeannot har ytterligare en 24-målssäsong i bakfickan kan det bli svårt för ett lag så fattigt på vapen.

Vem står näst på tur att få sparken? Montgomery, Cassidy och Julien har en sak gemensamt: alla vann Jack Adams Award bakom Bruins bås, och alla sparkades av Sweeney och Neely. Cassidy och Montgomery har klarat sig mer än bra sedan dess. Kanske borde en ledning med ligans sämsta draftfacit bära mer av skulden för att Bruins inte vunnit fler Cup-titlar och nu fallit så brant. Sweeney sitter säkert – hans nya kontrakt är precis påskrivet. Men Neely då? Den legendariske powerforwarden har inte gjort sin legacy några tjänster på senare år och bär lika stort ansvar som någon annan för klubbens fixering vid slitvargar.

Förutsägelse för Boston Bruins 2025/26

Med Swayman, McAvoy och Pastrnak har Bruins fortfarande byggstenar för en Stanley Cup. Men efter fjolårets utförsäljning och en dyster sommar finns inte mycket mer. Det är svårt att se Boston ta sig in i slutspelet, eller ens lämna bottenskiktet med lag som Detroit Red Wings och Buffalo Sabres. Ett fullständigt haveri vore kanske till och med bättre för draftposition än en sjätteplats i den stenhårda Atlantic Division – men inget av alternativen är särskilt osannolikt.

Boston Bruins trupp 2025/26

